Wer zeigt / überträgt Besiktas - BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Erstes Spiel in der neuen Saison der Champions League, Der BVB (Borussia Dortmund) muss zu Besiktas. Goal erklärt, wer die Partie zeigt / überträgt.

Die Königsklasse ist zurück und hat gleich eine Menge zu bieten: Am ersten Spieltag empfängt Besiktas den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in Istanbul ist am Mittwoch um 18.45 Uhr.

In der vergangenen Saison war Besiktas nicht in der Champions League vertreten: In den Qualifikationsspielen war für die türkische Hauptstadtmannschaft gegen PAOK Thessaloniki Schluss.

Anders der BVB: Dieser konnte sich direkt qualifizieren und spielte dann in einer Gruppe mit Zenit Sankt Petersburg, Lazio Rom und dem FC Brügge - als Gruppenerster war aber im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Manchester City Ende.

Der BVB startet in die neue Spielzeit der Champions League, zu Beginn geht es für Marco Rose und Co. nach Istanbul. Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel überträgt / zeigt. Außerdem gibt es hier den kostenlosen LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE? Die Champions League im Überblick

Begegnung Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch | 15.09.2021 Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 1. Spieltag Anstoß 18.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Vodafone Park | Istanbul | Türkei

Wer zeigt / überträgt Besiktas gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Die Champions League im Fernsehen sehen

Es ist der spektakulärste und beliebteste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball der Männer - gerade BVB-Anhänger:innen können stundenlang davon erzählen, was für magische Nächte Schwarz-Gelb in der Königsklasse erleben durften.

Auch in der noch jungen Saison werden noch grandiose Geschichten geschrieben werden, ob auch der BVB dann jubeln darf, steht in den Sternen. Dürfen sich die Fans denn auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM freuen?

Champions League im TV und LIVE-STREAM: DAZN zeigt Besiktas - BVB

An dieser Stelle gibt es herausragende Nachrichten für alle Fans des BVBs und von Besiktas: DAZN überträgt die große Mehrheit der Champions League - unter anderem auch das BVB-Spiel am Mittwoch!

Warum das tolle Neuigkeiten sind? So könnt ihr die Champions League entweder im TV, oder aber im LIVE-STREAM sehen. Bevor wir uns aber näher mit DAZN auf dem Fernseher und LIVE-STREAM beschäftigen, schauen wir uns die Details der Übertragung an.

Mit Ex-Alemannia-Spieler Ralph Gunesch als Experten: So überträgt DAZN die CL

Beginn der Übertragung : 17.45 Uhr

: 17.45 Uhr Anstoß : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Sender: DAZN 1

Konferenz auf DAZN: BVB, PSG, Liverpool und ManCity in der gleichen Übertragung

DAZN hält die Übertragungsrechte für alle Begegnungen am Mittwoch. Was das für Fans heißt? Jedes Spiel wird im Einzelspiel, aber auch in der Konferenz übertragen! Diese wird folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Übertragung : 17.45 Uhr

: 17.45 Uhr Anstoß : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Moderation : Christoph Stadtler

: Christoph Stadtler Gezeigte Begegnungen: ab 18.45 Uhr: Besiktas - Dortmund (Kommentator: Lukas Schönmüller) Tiraspol - Donezk (Komm.: Tom Kirsten) Ab 21:00 Uhr: Man City - Leipzig (Kommentator: Michael Born) Liverpool - AC Mailand (Komm.: Holger Pfandt) Inter Mailand - Real Madrid (Komm.: Flo Hauser) Brügge - PSG (Komm.: Jogi Hebel) Atletico - Porto (Komm.: Uwe Morawe) Sporting - Ajax (Komm.: Mario Rieker)

Sender : DAZN 2

Borussia Dortmund im Fernsehen: So seht ihr die CL im TV

DAZN ist bekanntlich ein Streamingdienst, trotzdem haben wir in diesem Artikel bereits geschrieben, dass man Besiktas - BVB auch im TV sehen kann - wie ist das möglich? Der Grund dafür ist einleuchtend:

Seit diesem Sommer bietet DAZN nicht nur online LIVE-STREAMS, Highlights und Interviews an, sondern bietet ein ausgewähltes Programm in zwei Fernsehsendern (DAZN 1 und DAZN 2) an welche ihr bei Vodafone und Sky empfangen könnt. Hier sind dazu alle Informationen zusammengefasst.

Wer überträgt / zeigt Besiktas - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League im Internet

Die Borussia aus Dortmund ist am Mittwoch in Istanbul zu Gast - dass nicht alle Anhänger:innen des BVBs vor Ort sein werden, ist klar. Wir schauen uns die Details zu der Übertragung von DAZN an.

Die Champions League dank DAZN Probemonat kostenlos: Bundesligateams kostenlos sehen

DAZN bietet den allseits bekannten und beliebten kostenlosen Probemonat an! 30 Tage lang alle DAZN-Inhalte, ohne einen Cent bezahlen zu müssen? Richtig gelesen!

Hier gibt es nicht nur Fußball der Extraklasse zu bestaunen, auch NFL, NBA, Eishockey, Leichtathletik etc. werden auf DAZN ausgestrahlt und sind mit dem Gratismonat zu sehen. Außerdem vorteilhaft: Der Probemonat ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich. Hier entlang!

DAZN bietet zwei Preisoptionen: So günstig ist Champions League etc. nach dem Probemonat

Der Probemonat ist vorbei, aber weiterhin massenhaft LIVE-Sport verfolgen zu können, dass klingt gar nicht so schlecht? Zwei weitere Optionen bleiben euch dann noch übrig, das Monatsabo und das Jahresabo. Die Varianten unterscheiden sich nur in Kosten und Laufzeiten.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Champions League nur ein Bruchteil des Angebots: So viel LIVE-Sport zeigt in Deutschland nur DAZN

Fußball Bundesliga Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Basketball

American Football

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Motorsport

Tennis

Darts

Baseball

Radsport

und vieles mehr

Die Aufstellungen vom BVB (Borussia Dortmund) und Besiktas: Wer zeigt / überträgt die Champions League live?

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Vereine veröffentlicht und hier eingetragen. Ihr wollt wissen, für wen sich Sergen Yalcin und Marco Rose entschieden haben? Dann klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Champions League