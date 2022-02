BVB heute, News und Gerüchte: Watzke will Schalke helfen, Interesse an Demir? Alles zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heute am Sonntag (27. Februar). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

BVB News: Watzke stellt Schalke Hilfe in Aussicht

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat dem FC Schalke finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt, sollte es zu einer Trennung von Hauptsponsor Gazprom kommen.

"Erstmal bin ich sehr froh, dass die Schalker da Haltung gezeigt haben. Ich hoffe, dass sich die auch weiter fortsetzt", sagte Watzke im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren die Schalker beim Spiel in Karlsruhe am Samstag ohne den Namen Gazprom auf dem Trikot aufgelaufen.

Watzke betonte, dass S04 das Sponsoring durch den russischen Energiekonzern konsequenterweise beenden müsse. Für diesen Fall sollte man Schalke dann finanziell unter die Arme greifen, so der BVB-Boss weiter: "Wenn es dazu der Solidarität der anderen Klubs in Deutschland bedarf, um sie aus dieser Situation einigermaßen gut herauszuführen, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das hinkriegen können."

BVB heute: Fortgeschrittene Gespräche mit Yusuf Demir?

Borussia Dortmund befindet sich offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen mit Angreifer Yusuf Demir von Rapid Wien. Das berichtet der amerikanische TV-Sender ESPN und beruft sich dabei auf Quellen aus Barcelona.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der 18-Jährige leihweise zu Barca, die Katalanen sicherten sich dabei sogar eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro. Demir konnte sich bei den Blaugrana jedoch nicht durchsetzen und musste die Leihe nach sechs Kurzeinsätzen in LaLiga vorzeitig beenden.

Nun ist der Österreicher zurück bei seinem Ausbildungsverein, könnte aber bereits im Sommer in Richtung Dortmund weiterziehen. Die Westfalen sollen bereits länger ein Auge auf Demir geworfen haben.

BVB heute: Wer zeigt das Spiel in Augsburg live?

Es ist das letzte Spiel des 24. Spieltags in der Bundesliga: Der FC Augsburg empfängt den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in der WWK-Arena ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien