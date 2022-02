BVB heute, News und Gerüchte: Kritik an Reals angeblichem Haaland-Plan, Verletzungssorgen immer größer

Borussia Dortmund heute am Freitag (25. Februar), dem Tag nach dem Ausscheiden in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

BVB, News: Ausschreitungen vor Europa-League-Spiel in Glasgow

Im Vorfeld des Europa-League-Spiels zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund ist es zu Ausschreitungen im Gästeblock gekommen.

Die beiden Fanlager - statt von einem Zaun nur von einer Reihe Ordner voneinander getrennt - wollten aufeinander losgehen, woraufhin sich die Sicherheitskräfte einschalteten.

😣 Abpfiff, es bleibt beim 2:2. Wir scheiden bei den Rangers aus. pic.twitter.com/1GzF2Qxa5v — Borussia Dortmund (@BVB) February 24, 2022

Bei den darauffolgenden Auseinandersetzungen zwischen Dortmunder Fans und Ordners verletzten sich übereinstimmenden Berichten zufolge mehrer Sicherheitskräfte. Einer musste sogar auf einer Trage abtransportiert werden.

BVB, News: Fjörtoft kritisiert Reals angeblichen Haaland-Plan

Real Madrid möchte Erling Haaland verpflichten – allerdings erst 2023. Das berichtete in dieser Woche der Radiosender Cadena Ser. In diesem Sommer genieße die Verpflichtung Kylian Mbappes Priorität, im nächsten Jahr solle dann Haaland folgen. Haalands Landsmann Jan Aaage Fjörtoft hat einen solchen Plan via Twitter kritisiert.

Der ehemalige Bundesligaprofi, der gute Kontakte zu Haalands Familie pflegt, schrieb: "Hört auf mit diesen Geschichten über einen Deal 2023. Erling Haaland ist kein Zweitwagen, den man irgendwo parkt, bis man ihn braucht. Er ist ein Bugatti, den man JETZT fährt."

BVB, News: Hummels beklagt "100.000 Verletzte"

Mats Hummels hat den Auftritt von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit des Zwischenrunden-Rückspiels der Europa League bei den Glasgow Rangers gelobt. Das 2:2 bedeutete nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel das Aus.

"In der ersten Halbzeit haben wir sie im Sack gehabt, Glasgow war mit dem 2:1 gut bedient und wir hätten da schon ausgleichen können", sagte Hummels bei RTL. James Tavernier hatte die Rangers per Elfmeter zwar mit 1:0 in Führung gebracht, Jude Bellingham und Donyell Malen drehten anschließend aber das Spiel.

Getty Images

"Dann kommen wir schlecht aus der Halbzeitpause, bringen sie zurück ins Spiel und machen dann den Fehler von mir", erklärte Hummels und spielte damit auf seinen Fauxpas vor Taverniers 2:2 an. "Dann kommt das Stadion zurück, obwohl sie vorher nervös waren. Wir hatten sie vorher gefühlt fast."

Hummels klagte über "100.000 Verletzte" bei Dortmund - in Glasgow kamen mit Thomas Meunier und Marco Reus zwei weitere dazu - wollte das aber nicht als Ausrede gelten lassen: "Am Ende muss man sagen, dass wir zu viele individuelle Fehler machen. Mich eingeschlossen."

BVB, News: Verletzungssorgen immer größer

Borussia Dortmund bangt um Kapitän Marco Reus, Thomas Meunier und Emre Can. Reus und Meunier mussten beim 2:2 im Rückspiel am Donnerstagabend angeschlagen ausgewechselt werden. Can quälte sich trotz "schwerer Rückenschmerzen" durch.

Reus griff sich in der Schlussphase nach einem Schlag ans rechte Knie. Für ihn kam Axel Witsel ins Spiel. Meunier musste schon kurz vor dem Pausenpfiff das Feld von Betreuern gestützt verlassen. Er konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten. Zur Halbzeit ersetzte ihn Marius Wolf.

Getty

"Marco Reus hat einen sehr harten Schlag bekommen, er hat schwer gehumpelt, wir müssen schauen, wie sich das entwickelt", sagte Trainer Marco Rose während der Pressekonferenz. Bei Thomas Meunier sei "wahrscheinlich die alte Verletzung wieder aufgebrochen", der Rechtsverteidiger hatte zuletzt über muskuläre Probleme geklagt und nach zweiwöchiger Pause gegen Glasgow sein Comeback gegeben. Can kämpfte nach dem Abpfiff in der Kabine laut Rose mit "schweren Rückenschmerzen".

Mit Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou fallen aktuell schon zwei weitere Abwehrspieler aus, Can agierte in Glasgow als Aushilfs-Innenverteidiger.

Außerdem wird den Dortmundern auch der zuletzt nach langer Pause zurückgekehrte Giovani Reina noch zwei Wochen fehlen. Der US-Amerikaner zog sich eine Oberschenkelblessur zu. Gegen Gladbach am Sonntag musste er unter Tränen ausgewechselt werden. Auch Erling Haaland fehlte den Schwarzgelben noch am Donnerstag in Glasgow. Der Norweger steht nach einem Muskelfaserriss jedoch vor seinem Comeback.

