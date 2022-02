Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei FC Augsburg live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Es ist das letzte Spiel des 24. Spieltags in der Bundesliga: Der FC Augsburg empfängt den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in der WWK-Arena ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

Zweiter gegen Drittletzter: Die Favoritenrolle ist vor dem Spiel klar verteilt. Der BVB spielt in der Bundesliga wieder eine solide Saison, während der FCA einmal mehr im Abstiegskampf gefangen ist. Zwar war man vor dem Spieltag nur einen Punkt hinter dem 15. Platz - trotzdem hatten sich Markus Weinzierl und Co. die Saison anders vorgestellt.

Beim BVB übrigens auch: Aus im DFB-Pokal, Aus in der Champions League, Aus in der Europa League, sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern München an der Tabellenspitze der Bundesliga... Mit einem Titel wird das in dieser Saison wohl nichts.

2:1 ging das Hinspiel in Dortmund für die dominierenden Hausherren aus, auch am Sonntag soll für Schwarz-Gelb wieder der Sieg her. GOAL erklärt, wer die Sonntagsbegegnung LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Datum Sonntag | 27. Februar 2022 Anpfiff 17.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort WWK-Arena |Augsburg | Deutschland Bilanz (21 Bundesligaspiele) Drei Siege FC Augsburg Fünf Unentschieden 13 Siege BVB (Borussia Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg live im TV? Die Bundesliga am Sonntag im Fernsehen verfolgen

Nach dem Ausscheiden des BVB in der Europa League ist die Bundesliga der letzte verbleibende Wettbewerb für die Dortmunder, die in dieser Saison aus drei Pokalen noch vor dem Viertelfinale ausgeschieden sind.

Ob das die Chance für den FC Augsburg ist, den schwächelnden BVB zu überraschen? Immerhin konnte der FC in dieser Saison schon gegen Teams wie den FC Bayern München, den 1. FC Köln oder Union Berlin gewinnen. Dass viele Fans das Spiel am Sonntag sehen wollen, ist klar, aber wie wird die Partie übertragen?

Wer zeigt / überträgt die Fußball-Bundesliga live im Fernsehen? Die Übertragung des Spiels FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV

Anders als in der letzten Woche gibt es an diesem Sonntag wieder nur zwei Bundesligaspiele: Erst treffen der VfL Bochum und RB Leipzig aufeinander, im Anschluss spielen der FCA und der BVB gegeneinander. Warum das interessant ist?

Bundesliga-Wochenenden sind klar strukturiert: Während alle Spiele am Samstag bei Sky zu sehen sind, überträgt ein anderer Sender die Spiele am Freitag und Sonntag. Wer das ist? Die beliebte Streamingplattform DAZN!

DAZN überträgt die Bundesliga: So seht ihr das Spiel zwischen dem BVB und dem FCA live im TV und LIVE-STREAM

DAZN ist ein Streamingdienst, welcher seit 2016 auf dem Markt ist. Dabei werden das Programm und der Einfluss von DAZN kontinuierlich vergrößert. Im Sommer 2021 wurde etwas Neues vorgestellt: Der Streamingdienst überträgt ab jetzt auch im linearen TV!

DAZN 1 und DAZN 2 heißen die Fernsehsender, DAZN 1 ist für das heutige Spiel die richtige Adresse. Allerdings muss entweder Sky oder Vodafone das Unternehmen sein, woher Ihr Euer lineares TV bezieht. Doch keine Sorge, natürlich wird das BVB-Spiel wie üblich auch im LIVE-STREAM übertragen!

FC Augsburg gegen BVB (Borussia Dortmund) am Sonntag: DAZN zeigt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Begegnung : FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund)

: FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator : Michael Born

: Michael Born Experte: Sebastien Kneißl

Sebastien Kneißl Reporter vor Ort: Tobi Wahnschaffe

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Die Bundesliga am Sonntag live im Internet sehen: So funktioniert DAZN!

DAZN wird am Sonntag das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM zeigen, viele Anhänger:innen sind an der Stelle beruhigt. Manche Fans kennen die junge Streamingplattform aber noch nicht gut, wir werfen einen Blick auf DAZN!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live? DAZN zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM

Die Streamingplattform ist seit 2016 auf dem deutschen Markt und konnte seitdem viele Anhänger:innen begeistern. Der Hauptgrund: Das umfassende Programm! Egal ob Bundesliga, Champions League, internationale Top-Ligen, Frauenfußball, NBA, Tennis, Motorsport, Leichtathletik, American Football, Darts, Radsport, E-Sports... hier findet jede:r etwas passendes!

Zusätzlich sind auch Sportdigital, Eurosport 1 und Eurosport 2 live und rund um die Uhr verfügbar. Für DAZN muss man natürlich bezahlen und trotz Preissteigerung im Januar ist es das Programm weiterhin allemal wert - gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Das sind die Angebote von DAZN:

BVB-Wochen auf DAZN: So günstig sind die Preise des Streamingdiensts

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Sonntag LIVE

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sowohl der BVB (Borussia Dortmund) als auch der der FC Augsburg veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, welche wir daraufhin hier eintragen.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag live im TV und STREAM? So wird FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) übertragen