Am 24. Spieltag treffen heute der FC Augsburg und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander. Angepfiffen wird die Begegnung am Sonntag um 17.30 Uhr in der WWK Arena.

Nach dem blamablen Aus in den Play-offs der Europa League geht es für die Schwarz-Gelben heute wieder in den Bundesliga-Alltag. Augsburg wird wohl alles daran setzen, den Abstiegsrelegationsplatz schnellstmöglich hinter sich zu lassen und somit auch gegen den BVB alles geben. Dortmund ist hingegen noch immer im Rennen um die Meisterschaft dabei und muss Woche für Woche gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Das Hinspiel konnte Dortmund knapp mit 2:1 gewinnen. Die Ausgangslage verspricht ein spannendes Bundesliga-Match am Sonntagabend! Was könnten Fans mehr wollen? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Fakten

Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Spiel FC Augsburg vs. BVB (exklusiv auf DAZN) Datum Sonntag, 27. Februar 2022 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Augsburg | WWK Arena

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Welcher Sender überträgt die Bundesliga am Sonntag im Fernsehen?

Wollt Ihr Euch das Spiel zwischen den Schwaben und dem BVB live ansehen, benötigt Ihr einen DAZN-Zugang. Weil der Streaming-Gigant in dieser Saison für die LIVE-Übertragungen aller Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag zuständig ist, seht Ihr FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) nur bei DAZN!

Im Free-TV gibt es demnach keine LIVE-Bilder zur Begegnung zu sehen.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live auf DAZN: Die Infos zur Übertragung

Die ersten Bilder aus Augsburg erwarten Euch bereits ab 16.30 Uhr, denn dann beginnt die Übertragung auf DAZN mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Das folgende DAZN-Team begleitet Euch heute durch die Übertragung:

Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentar: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Tobi Wahnschaffe

Abrufen könnt Ihr den Livestream via Desktop auf dazn.com oder über die DAZN-App auf einem Gerät Eurer Wahl. Wenn Ihr die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 via Sky oder Vodafone empfangen könnt, könnt Ihr Euch FC Augsburg vs. BVB ab 16.30 Uhr auch live auf DAZN 1 im linearen TV ansehen.

Natürlich bietet Euch DAZN noch viel mehr als "nur" die Bundesliga. Auch die Champions League der Männer und Frauen, die Serie A, Ligue 1 oder LaLiga sind hier zu sehen. Auch andere Sportarten zeigt der Sender. Ihr könnt zum Beispiel den LIVE-STREAM zu folgenden Sportarten abrufen: Basketball (NBA), Football (NFL), Tennis, Darts, Handball, Rugby, Radsport, Motorsport, MMA, Boxen, Wintersport und Wrestling.

Für dieses riesige Angebot benötigt Ihr ein Abo. DAZN lässt Euch hier die Wahl zwischen dem jederzeit kündbaren Monatsabo (29,99 Euro) und dem Jahresabo (einmalig 279,99 Euro).

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM: Weitere Infos zu DAZN

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung

Wenn Ihr das Spiel lieber im LIVE-TICKER verfolgt, bieten wir Euch genau die richtige Lösung! Unser LIVE-TICKER ist kostenlos, unterhaltsam und informativ und lässt Euch nichts verpassen!

Zum LIVE-TICKER

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mehr zu den Startformationen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

