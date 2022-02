Borussia Dortmund heute am Dienstag (22. Februar). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, Gerücht: Salzburg fordert Mega-Ablöse für Adeyemi

RB Salzburg will für sein Offensivjuwel Karim Adeyemi mehr als 40 Millionen Euro haben. Das berichtet die Bild. Die Österreicher haben für den 20-Jährigen, der sich mit dem BVB schon über einen Wechsel im Sommer einig sein soll, genau 42,5 Millionen Euro aufgerufen.

Wat ein Spieltach! 🤩



👀 Wir schauen gemeinsam mit @BellinghamJude noch einmal auf die #BVBBMG-Highlights, sprechen aber auch über die Verletzungen von @DaxoLevrai und Gio #Reyna… und werfen schon einen Blick nach vorne. 🔜 #RFCBVB



📺 @1und1 | https://t.co/O1GGrZDx90 pic.twitter.com/6XjCVd6did — Borussia Dortmund (@BVB) February 21, 2022

Dieser Betrag ist der Borussia wohl aktuell zu hoch. Sie spekuliert darauf, dass Adeyemi selbst auf eine Einigung zwischen RB und dem BVB drängen wird, da er bereits eine persönliche Einigung mit dem Klub erzielt hat.

Adeyemis Vertrag in Österreich läuft noch bis 2024.

BVB heute, News: Piszczek begründet BVB-Schwankungen mit den vielen Verletzten

Der ehemalige Dortmunder Lukasz Piszczek hat die BVB-Formschwankungen mit den vielen Verletzungen in dieser Saison begründet. "Die Verletzungen spielen eine große Rolle innerhalb der Truppe. So kann man gar nicht die nötige Stabilität finden", sagte er bei Sport1.

Piszczek beschrieb die Auswirkungen der zahlreichen Blessuren: "Die Spieler werden ständig ausgetauscht, der Trainer hat keine große Wahl."

Aktuell sind Erling Haaland, Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier, Mateu Morey und Giovanni Reyna bei den Borussen nicht mit dabei.

BVB heute, News: Ittrich zu Drohungen gegen Zwayer: "Unfassbar widerlich"

Patrick Ittrich hat die Anfeindungen gegen seinen Fußball-Schiedsrichterkollegen Felix Zwayer auf das Schärfste verurteilt. "Dass Felix Zwayer Angst um seine Familie haben muss, ist das Widerlichste überhaupt. Es tut einem selbst weh", sagte Ittrich in der ran Bundesliga Webshow.

"Ich kenne es auch aus der Vergangenheit, dass man angefeindet wird", erklärte der 43-Jährige: "Man muss versuchen, damit umzugehen, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ob das noch Sinn macht." Der Hamburger Ittrich ist selbst in den Sozialen Medien aktiv, deswegen "weiß ich, was einem da blühen kann. Ich finde es aber unfassbar widerlich."

Auch Fußballspieler würden "beleidigt, diskriminiert und beschimpft", betonte der Polizeibeamte: "Ich weiß nicht, was sich Menschen einbilden das zu tun, was ein Recht sie darauf haben. Das ist doch kein rechtsfreier Raum. Ob es im Stadion oder im Internet ist - ich weiß nicht, was das soll."

Der Berliner Zwayer (40) hatte sich selbst nach öffentlichen Anfeindungen infolge des Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (2:3) Anfang Dezember eine Pause verordnet. In dieser Zeit habe er Hilfe von zahlreichen Menschen und Kollegen bekommen. Unterstützung habe er auch "aus dem psychologischen Bereich" erhalten. "Diese Gespräche haben viel gebracht. Ich habe die Hilfe gerne angenommen", sagte Zwayer bei Sky nach seinem Comeback Mitte Februar beim Zweitligaspiel Hannover 96 gegen Darmstadt 98.

Quelle: SID

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien