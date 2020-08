BVB, News und Gerüchte: Schlägt Dortmund noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Tests gegen Paderborn und Bochum heute

Nach dem Ausfall von Dan-Axel Zagadou könnte der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden und Nico Schulz will sich durchbeißen. Alles News.

Im Rahmen der Saisoneröffnung testet heute zweimal - gegen den und gegen den . Dort können sich die Stars der Westfalen noch einmal beweisen, bevor es langsam wieder ernst wird.

Ob der Kader bis zum Saisonstart unverändert bleibt, ist derweil offen. Nach dem unbestimmt langen Ausfall von Dan-Axel Zagdou könnte die Borussia noch einmal aktiv werden.

Unterdessen will sich ein Streichkandidat durchbeißen und Hans-Joachim Watzke hofft weiterhin auf eine Rückkehr der Zuschauer.

Und: Roman Bürki adelt Erling Haaland und traut ihm zu, das Niveau eines wahren Top-Torjägers zu erreichen.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Freitag findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) - Nach Ausfall von Dan-Axel Zagadou: Kommt noch ein Innenverteidiger?

Mit Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou hat der BVB aktuell lediglich drei nominelle Innenverteidiger im Kader. Aushilfsweise hatte auch Emre Can vergangene Saison die Position im Abwehrzentrum bekleidet.

Nun droht den Westfalen ein Engpass, denn Zagadou muss nach seinen ungeklärten Knieproblemen einen Spezialisten aufsuchen, um die genauen Ursachen zu erörtern. Wie schwer die Verletzung ist und wie lange der Franzose ausfällt, ist derzeit unklar.

Die Ruhr Nachrichten bringen demnach die Thematik eines neuen Innenverteidigers ins Spiel, ohne dabei genaue Namen zu nennen.

Mit Thomas Meunier, Jude Bellingham und Talent Reinier von haben die Westfalen bereits drei neue Spieler vorgestellt. Cheftrainer Lucien Favre hatte zuletzt nach der Testspielniederlage gegen Feyenoord Rotterdam (1:3) einen zu kleinen Kader beklagt. "Jeder Verein braucht zwei Mannschaften. Das geht nicht anders mit so vielen englischen Wochen", betonte der Schweizer.

Quelle: Imago Images / Team 2

BVB (Borussia Dortmund): Nico Schulz will nicht wechseln

Nationalspieler Nico Schulz strebt trotz einer missratenen ersten Saison bei Borussia Dortmund zur kommenden Spielzeit keinen Transfer an. Der Verteidiger wolle sich beim Vizemeister der "durchbeißen", schreiben die Ruhr Nachrichten. Dieses Ansinnen werde bei den BVB-Verantwortlichen positiv zur Kenntnis genommen.

Schulz' Name wurde in den vergangenen Wochen und Monaten hartnäckig genannt, wenn es um mögliche Verkaufskandidaten bei der Borussia ging. Vor gut einem Jahr war er für 25,5 Millionen Euro Ablöse von zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Ein Mitgrund für seinen Verbleib sei nun, dass eine Summe, die in der Nähe der 2019 gezahlten für Schulz aktuell auch aufgrund der Corona-Pandemie kaum zu erzielen sei. Zudem gebe es wenig Interesse an dem Linksverteidiger.

Schulz, der in dieser Woche von Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden Nations-League-Spiele der DFB-Elf nominiert wurde, absolvierte in der vergangenen Spielzeit nur elf Einsätze in der Bundesliga, dabei gelang ihm ein Treffer. Neben dürftigen Leistungen waren auch zwei längere Verletzungspausen Faktoren für seine geringen Einsatzzeiten.

Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) - Roman Bürki sicher: Erling Haaland bald auf Lewandowski-Niveau

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund traut Mitspieler Erling Haaland zu, schon bald das Niveau von Robert Lewandowski zu erreichen.

"Lewandowski ist überragend, ganz so gut ist Erling noch nicht. Lewandowski hält dieses bestechende Niveau schon über Jahre hinweg. Aber wenn Erling so weitermacht, ist er schnell auf diesem Level", sagte Bürki im kicker-Interview.

"Körperbau, Schnelligkeit, Technik - er verfügt über alle nötigen Voraussetzungen", lobte der Keeper den Norweger.

Quelle: Imago Images / MIS

BVB (Borussia Dortmund) - Trotz Beschlüssen der Politik: Hans-Joachim Watzke hofft auf baldige Zuschauer-Rückkehr

Hans-Joachim Watzke hofft trotz der Entscheidungen nach dem Bund-Länder-Gipfel auf eine baldige Zuschauer-Rückkehr in die Fußballstadien. "Meiner Meinung nach sind die Beschlüsse ein Zeichen der Politik, dass man ab Anfang November mit Zuschauern spielen möchte", sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund der WAZ: "Dass eine Arbeitsgruppe dazu eingerichtet wird, zeigt, dass man sich sehr ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen möchte."

Am Donnerstag hatte die Politik beschlossen, bis mindestens Ende Oktober keine Zuschauer im Profisport zu erlauben. Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, sind sogar mindestens bis Jahresende untersagt. Eine Arbeitsgruppe mit den Chefs der Staatskanzleien soll bis Ende Oktober Vorschläge erarbeiten, wie anschließend mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen umgegangen werden kann.

Quelle: imago images / Poolfoto

"Das Positive ist, dass ein klares Signal von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten gekommen ist", sagte Watzke.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat bereits ein Konzept ausgearbeitet, das unter anderem personalisierte Tickets zur Kontaktverfolgung vorsieht und das auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am kommenden Donnerstag in den Statuten verankert werden soll.

Quelle: SID