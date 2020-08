BVB, News und Gerüchte: Bellingham verpasst Teile der Vorbereitung - alle Infos zu Borussia Dortmund

Bellingham kann sich nicht mit seinen Kollegen auf die Bundesliga-Saison vorbereiten, da er für England auflaufen sol. Alle BVB-News am Donnerstag.

In rund zwei Wochen steht für das -Spiel gegen den an - und damit das erste Pflichtduell der neuen Saison. In dieser Woche arbeiten die BVB-Spieler weiter an ihrer Fitness und Form. Vor dem Einsatz gegen den MSV verabschiedet sich jedoch mit Jude Bellingham ein Neuer bei den Schwarz-Gelben: Er fliegt zu Englands U21, für die er erstmals nominiert worden ist.

Dass Jadon Sancho weiterhin viel Bock auf Fußball hat, bewies der Engländer im Training: Er verpasste Mateu Morey einen Beinschuss, nach dem der Spanier einfach aufgab.

Außerdem: Neuzugang Reinier äußert sich in einer Medienrunde zu den Vergleichen mit -Legende Kaka und erklärte, welche persönlichen Ziele er mit den Westfalen hat.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Donnerstag findet Ihr hier.

Nominierung für Englands U21: Bellingham fehlt dem BVB

BVB-Neuzugang Jude Bellingham wird einen Teil der Saisonvorbereitung von Borussia Dortmund verpassen, weil er erstmals in das Aufgebot der englischen U21-Nationalmannschaft berufen wurde. Trainer Aidy Boothroyd nominierte den 17-Jährigen für die beiden Qualifikationsspiele zur U21-Europameisterschaft gegen (4. September) und Österreich (8. September) im kommenden Monat.

Quelle: imago images / kirchner-media

Mit der Nominierung für die U21 überspringt Bellingham, der zuvor in der U15, U16 und zuletzt in der U17 spielte, drei Altersklassen im Nachwuchsbereich. Bellingham war im Juli vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt - laut übereinstimmenden Medienberichten für eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro.

VIDEO: Sancho schickt Morey direkt zum Duschen

BVB (Borussia Dortmund) - Neuzugang Reinier: Keine Lust auf Kaka-Vergleiche

Bei Neuzugang Reinier von Vizemeister Borussia Dortmund erzeugen Vergleiche mit seinem brasilianischen Landsmann und Legende Kaka "keinen Druck". Es sei für den 18-Jährigen eher "eine schöne Sache mit so einem Spieler verglichen zu werden. Aber ich möchte zeigen, welcher Fußballspieler ich bin. Ich möchte kein zweiter Kaka sein, ich möchte Reinier sein", sagte das Offensiv-Talent am Dienstag bei einer Medienrunde.

Reinier war vergangene Woche vom spanischen Rekordmeister Real Madrid für zwei Jahre auf Leihbasis zum BVB gewechselt . Über die Entscheidung nach Dortmund zu gehen "haben ich und meine Familie kein zweites Mal nachdenken müssen. Der Verein ist bekannt dafür, Spieler weiterzuentwickeln", erklärte er: "Als sich diese Option aufgetan hat, wussten wir, dass es die richtige ist."

Quelle: Reprodução/Twitter

Reinier hat für die kommenden zwei Jahren große Ziele. "Ich möchte mit dem Klub erfolgreich sein, wenn möglich Titel gewinnen und den Fans viel Freude bereiten."

Auf welcher Position er dabei zum Einsatz kommt, scheint ihm egal zu sein: "Ich kann vorne alles spielen. Da, wo der Trainer mich braucht, bin ich bereit. Ich will dem Team helfen und mein Bestes für die Mannschaft geben."

Quelle: SID

UEFA-Rangliste: FC Bayern kassiert und ist neuer Spitzenreiter - BVB hinter Donezk

Nach sechs Jahren der königlichen Vorherrschaft verdrängte der FC Bayern mit dem CL-Sieg Real Madrid von der Spitze der UEFA-Koeffizienten-Rangliste.

Sonst sieht es aus deutscher Sicht jedoch trüb aus. Der BVB fiel hinter Donezk zurück.

Quelle: Imago Images

BVB-Boss Watzke gratuliert Rummenigge und dem FC Bayern

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat es sich nicht nehmen lassen, dem FC Bayern persönlich zum Sieg in der zu gratulieren. Das bestätigte er gegenüber der Welt . "Für Karl-Heinz Rummenigge habe ich mich ganz besonders gefreut. Dieser Erfolg ist die Krönung seines Schaffens beim FC Bayern", betonte Watzke.

Gerade zu Rummenigge habe er eine "sehr belastbare Beziehung", erklärte Watzke: "Karl-Heinz Rummenigge und ich haben sehr viele Schlachten gegeneinander geschlagen und noch mehr Schlachten gemeinsam."

Watzke sieht den Erfolg der Bayern in der Königsklasse auch als Gütesiegel für den deutschen Fußball. "Das hat auch eine Bedeutung für den deutschen Fußball insgesamt. Zwei Vereine im Halbfinale, einen davon als Gewinner des Wettbewerbs - das hat noch einmal unterstrichen, dass der deutsche Fußball nicht so schlecht ist, wie uns das viele Leute weismachen wollten." Eine neue Vorherrschaft der im internationalen Vergleich gebe es allerdings nicht.

Quelle: Imago Images