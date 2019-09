BVB-Verteidiger Manuel Akanji verletzt sich bei EM-Qualifikationsspiel

Schlechte Nachrichten für den BVB: Verteidiger Manuel Akanji verletzte sich im Qualispiel mit der Schweiz gegen Irland am Sprunggelenk.

Manuel Akanji vom deutschen Vizemeister fehlt der Schweizer Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Sion gegen Gibraltar. Der Innenverteidiger verletzte sich am Donnerstag in der Begegnung in Dublin gegen Irland (1:1) am linken Sprunggelenk. Das teilten der BVB und der Schweizer Verband am Freitag mit.

Akanji kehrte für weitere Untersuchungen bereits nach Dortmund zurück. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist noch offen.

Nach den Länderspielen trifft der BVB in der am 14. September auf .