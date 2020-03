Ex-Chelsea-Stürmer Tore Andre Flo exklusiv: "Haaland hat mich überrascht"

Der ehemalige Chelsea-Angreifer Tore Andre Flo ist von der Entwicklung seines norwegischen Landsmanns Erling Haaland bei Borussia Dortmund begeistert.

Tore Andre Flo, ehemaliger Stürmer des , hat von seinem norwegischen Landsmann Erling Haaland von geschwärmt. "Er ist jemand, der mich überrascht hat", gestand er bei Goal und SPOX. "Er hat den Schritt nach oben unglaublich gut gemeistert", ergänzte er mit Blick auf den Winterwechsel des Stürmers von Salzburg zum BVB.

Dass Haaland nach den anfänglichen Erfolgen bei den Schwarz-Gelben nun nicht abheben darf, bekräftigte Flo. "Es geht für ihn nur darum, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und weiter hart zu arbeiten", sagte er und fügte hinzu: "Ich kenne seinen Vater, der wird schon dafür sorgen."

Flo über Haaland: "Er hat sich in allem verbessert"

Flo spielte zusammen mit Haalands Vater Alf-Inge in Norwegens Nationalteam und verfolgt den Weg von Haaland junior schon lange: "Ich kenne ihn schon, seitdem er in Molde spielt. Damals war er schon gut, aber jetzt hat er sich in allem noch verbessert", sagte Flo und erklärte: "Er hat jetzt mehr Kraft, ist schneller und sehr effektiv vor dem Tor."

Der 76-fache Nationalspieler Norwegens fasste mit Blick auf Haaland zusammen: "Er kann einige der besten Statistiken vorweisen, die ich seit langem gesehen habe. Er hat eine große Zukunft vor sich."

Haaland kommt für den BVB in acht -Spielen bislang auf neun Tore und zwei Vorlagen. In der traf er bei seinem Debüt für die Schwarz-Gelben gegen PSG beim 2:1 gleich doppelt.