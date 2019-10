BVB, News und Gerüchte: Jadon Sancho offenbar mit Mega-Geldstrafe belegt

Jadon Sancho wird wegen seiner verspäteten Rückkehr von der Nationalmannschaft offenbar mächtig zur Kasse gebeten. Alle BVB-News und -Gerüchte.

hat seine Mini-Krise in der überstanden und mit einem 1:0-Erfolg gegen den amtierenden Spitzenreiter wieder in die Spur gefunden.

Dabei mussten die Schwarz-Gelben im Duell mit den Fohlen aufgrund von disziplinarischen Gründen auf Youngster Jadon Sancho verzichten. Nun soll feststehen, wie viel Strafe der Engländer für sein Zuspätkommen von der Nationalmannschaft berappen muss.

Indes scheint ein Einsatz von Torhüter Roman Bürki, der am Samstagabend verletzt ausgewechselt werden musste, gegen nicht ausgeschlossen.

BVB: Geldstrafe für Jadon Sancho soll feststehen

Jadon Sancho von Borussia Dortmund wurde für das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach suspendiert, nachdem er verspätet von der englischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Die Bild will nun erfahren haben, welche Strafe der BVB dem 19-Jährigen aufgebrummt hat.

Demnach muss Sancho 100.000 Euro berappen. Bereits am Samstagmorgen wurde Sancho zu Einzeltraining verdonnert, bei Regen drehte er gemeinsam mit einem Athletiktrainer cirka eine Stunde lang Runden um den Platz.

BVB: Roman Bürki zieht sich Kapselzerrung zu - Einsatz gegen Inter nicht ausgeschlossen

Wie Borussia Dortmund am Sonntagmittag via Twitter bekanntgab, hat sich BVB-Keeper Roman Bürki im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (1:0) eine Kapselzerrung im linken Knie zugezogen. Ein Einsatz in der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwoch sei "nicht ausgeschlossen".

Der Schweizer musste gegen Gladbach in der 71. Minute ausgewechselt werden und wurde von Landsmann Marwin Hitz ersetzt.

BVB: Suspendierter Jadon Sancho gegen Inter Mailand wieder dabei

Die Suspendierung von Jadon Sancho beim Vizemeister Borussia Dortmund soll eine einmalige Erziehungsmaßnahme bleiben. Der englische Jungstar war von Trainer Lucien Favre aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) gestrichen worden. Am Mittwoch in der bei Inter Mailand wird er aber wieder zum Team gehören. Torhüter Roman Bürki droht dagegen ein Ausfall in der Königsklasse .

Sancho soll in der vergangenen Woche von der Länderspielreise zu spät nach Dortmund zurückgekehrt sein. "Schlussendlich war es die Entscheidung des Trainers. Da stehen wir komplett hinter. Den Rest bereden wir intern", sagte Sieg-Torschütze Marco Reus bei Sky und betonte: "Wir hoffen, dass wir es bald unter Kontrolle haben."

BVB-Keeper Roman Bürki fraglich für Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand

Der Einsatz von Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki im Champions-League-Spiel beim italienischen Topklub Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr) ist gefährdet.

"Wir werden morgen abwarten und gute Pflege machen. Ich hoffe, dass es reicht", sagte Bürki, der im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) in der 71. Minute wegen einer Verletzung am Knie von Marwin Hitz ersetzt werden musste .

BVB-Torhüter Bürki klagt über Knieschmerzen

"Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Das war im Zweikampf in der ersten Halbzeit mit Breel (Embolo/d. Red.), wir sind Knie an Knie zusammengestoßen. Danach hatte ich richtig Schmerzen und habe versucht weiterzuspielen.", erklärte Bürki: "Als ich beim Eckball rausgelaufen bin in der zweiten Halbzeit, habe ich komplette Instabilität gespürt. Ich wusste danach, dass ich raus muss."

Marco Reus schießt BVB gegen Gladbach aus der Krise

Marco Reus hat Borussia Dortmund aus der Krise befreit. In einem hitzigen und brisanten Topspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach sorgte der zuletzt schwächelnde Kapitän beim 1:0 (0:0) mit seinem Treffer (58.) für den ersten Dortmunder Sieg nach zuletzt drei Unentschieden in Folge.

BVB: Was läuft da mit Napoli-Star Dries Mertens?

Einem Bericht des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio zufolge könnte Angreifer Dries Mertens vom demnächst Thema bei Borussia Dortmund werden.

Demnach sei der BVB interessiert und unter den Klubs, die den Belgier beobachten, die "konkreteste Alternative". Eigentlich wolle Mertens seinen kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei Napoli zwar verlängern - sollte eine Einigung jedoch nicht zustande kommen, soll der 32-jährige Nationalspieler einem Wechsel im Januar offen gegenüberstehen.

Inter wohl ohne Stefano Sensi gegen BVB

Der italienische Nationalspieler Stefano Sensi wird Inter Mailand im Champions-League-Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (23. Oktober) höchstwahrscheinlich verletzt fehlen.

Wie die Nerazzurri am Freitag offiziell bekanntgaben, hat sich der Mittelfeldspieler erneut eine Muskelverletzung zugezogen.