BVB, News und Gerüchte: Jadon Sancho intern offenbar umstritten, Marco Reus sagt Länderspielreise ab - alles zu Borussia Dortmund

BVB-Star Jadon Sancho soll bei intern offenbar umstritten sein. Nationalspieler Marco Reus muss indes die Länderspielreise verletztungsbedingt absagen.

Außerdem: Mats Hummels kritisiert die Mannschaft nach dem 0:4 in München.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Jadon Sancho intern offenbar umstritten

BVB-Star Jadon Sancho ist intern angeblich umstritten. Das berichtet der kicker am Montag.

Demnach werde das Verhalten des englischen Nationalspielers klubintern kritisch beäugt, so soll sich Sancho offenbar kaum an Regeln halten. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt gesagt, Sancho sei "schnell groß geworden und muss noch ein paar Dinge lernen".

Der Mittelfeldspieler wurde bereits Mitte Oktober wegen seiner verspäteten Rückkehr von der Nationalmannschaft beim Heimspiel gegen Gladbach suspendiert.

BVB- Coach Lucien Favre hatte Sancho nach dem Spiel gegen den FC Bayern kritisiert und ihn als "nicht gut genug" bezeichnet . Der Engländer wurde bereits nach 36 Minuten für Raphael Guerreiro ausgewechselt.

BVB-Star Reus sagt Länderspielreise verletztungsbedingt ab

Joachim Löw muss beim Kampf um das Ticket für die EM 2020 wieder mal personell umplanen .

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund steht dem Bundestrainer in den abschließenden Qualifikationsspielen gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach und Nordirland drei Tage darauf in Frankfurt/Main (beide 20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) wegen seiner Probleme am Sprunggelenk nicht zur Verfügung.

BVB-Innenverteidiger Hummels im Mixed-Zone-Interview

Nach der Klatsche in München stellte sich BVB-Abwehrchef Mats Hummels den Reportern. Im Interview sprach er über die Gründe für das 0:4.

