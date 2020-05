Vor Top-Spiel gegen Bayern: Bastian Schweinsteiger sieht Druck beim BVB

Im Top-Spiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern könnte schon eine Vorentscheidung in der Bundesliga fallen. Schweini sieht seinen Ex-Klub im Vorteil.

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sieht Verfolger im Gipfeltreffen der am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Rekordmeister Bayern München unter Zugzwang.

"Es ist eine Situation, in der Dortmund zeigen muss, dass sie eine absolute Top-Mannschaft sein wollen", sagte der frühere Bayern-Profi in seiner neuen Funktion als ARD-Experte: "Es kommt auf das besondere Spiel an, wer am Ende des Tages deutscher Meister wird."

Schweinsteiger: Leeres Stadion ein Vorteil für Bayern

In der Favoritenrolle sieht Schweinsteiger die Münchner, die mit vier Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze stehen. Natürlich habe der BVB in Erling Haaland, Jadon Sancho oder Julian Brandt "exzellente Spieler", aber "die Bayern haben durch die Bank Spieler, die die Spiele entscheiden können", sagte der 35-Jährige. Zudem sieht es der Champions-League-Sieger von 2013 als Vorteil für seine frühere Mannschaft, dass der Signal Iduna Park "leer sein wird. Das Stadion macht schon einen Eindruck auf die Gäste-Mannschaft."

Mehr Teams

Den bevorstehenden Abschied von WM-Held Mario Götze aus Dortmund im Sommer bedauert Schweinsteiger. "Es ist sehr, sehr schade, denke ich. Wir wissen alle, dass Mario Götze ein großes Talent war, als er noch jünger war. Jetzt mit einem Alter von 27 oder 28, das sind die besten Jahre im Fußball", sagte Schweinsteiger, der Götze ein glückliches Händchen bei der Vereinswahl wünscht: "Das muss nicht der beste Verein sein in Europa, aber ich hoffe, dass er einen Verein findet, wo er spielen wird."