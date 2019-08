BVB muss in den nächsten Wochen auf Thorgan Hazard verzichten

Borussia Dortmund muss vorerst auf Thorgan Hazard verzichten. Eine Rippenverletzung stoppt den Dribbler des BVB.

muss vorerst auf Thorgan Hazard verzichten. Der belgische Offensivspieler hat sich beim 3:1-Sieg des BVB am Freitag beim nach einem Foul eine Rippenverletzung zugezogen und fällt nach Angaben seines Klubs "in den nächsten Wochen" aus.

"Thorgan war gut drauf, natürlich fehlt er uns. Wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfällt, wir werden ihn noch brauchen", sagte Sebastian Kehl, der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, den Ruhrnachrichten .

Thorgan Hazard bisher immer in der BVB-Startelf

Hazard, der im Sommer für 25,5 Millionen Euro von nach Dortmund gewechselt war, stand in den ersten beiden -Partien jeweils in der Startelf.

Beim 5:1 gegen den wurde der 26-Jährige in der 68. Minute für Julian Brandt ausgewechselt. In Köln war für Hazard in der 85. Minute Schluss, als er für Jacob Bruun Larsen vom Platz ging.

Wer für Hazard beim Auswärtsspiel bei ( Sa., 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) in die Anfangsformation rücken wird, ist offen. Lucien Favre hat mit Brandt, Bruun Larsen oder sogar dem angeblich von umworbenen Raphael Guerreiro gleich drei Optionen.