Werder Bremen vs. RB Leipzig live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER 0:0

Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Hier gibt's das komplette Spiel im LIVE-TICKER.

Hochspannung im DFB-Pokal : Werder Bremen und RB Leipzig duellieren sich im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel. Anpfiff der Partie im Bremer Weserstadion ist heute um 20.30 Uhr . Hier könnt Ihr die kompletten 90 - vielleicht ja auch 120 - Minuten im LIVE-TICKER verfolgen.

Wer das Spiel lieber live im TV oder LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich auch heute tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie Bremen gegen Leipzig .

SV Werder Bremen - RB Leipzig | 0:0 Tore - Aufstellung SVW Pavlenka - Gebre Selassie, Groß, Moisander, Veljkovic, Augustinsson - Eggestein, Mbom (73., Bittencourt) - Sargent - Füllkrug (66., Osako), Selke Aufstellung RBL Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Orban, Angelino - Kampl, Sabitzer (74., Poulsen) - Olmo, Haidara (46., Nkunku) - Sörloth Gelbe Karten Haidara (35.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

85' Was macht denn der Niklas Moisander dort vorn - als einziger Bremer in der gegnerischen Hälfte. Der Innenverteidiger fackelt auch gar nicht lange, haut das Ding von links draußen aus großer Distanz einfach mal drauf. Peter Gulacsi lässt sich dadurch nicht überraschen.

82' Trotz der inzwischen wieder sporadischen Bremer Ausflüge bleibt Leipzig die tonangebende Mannschaft. Doch so langsam wird die Zeit knapp. Es droht doch tatsächlich eine Verlängerung.

80' Auf der Gegenseite bringt Leonardo Bittencourt aus der zweiten Reihe einen Linksschuss an, dem es gehörig an Präzision fehlt.

78' Nach einer Flanke von Angelino kommt Christopher Nkunku halblinks in der Box zum Abschluss. Niklas Moisander kann mit seiner Rettungsgrätsche nur bedingt etwas ausrichten, ist aber wohl genauso noch leicht dran wie die Fingerspitzen von Jiri Pavlenka. So landet der Ball am linken Pfosten.

76' Beide Mannschaften bestätigen ihre defensive Stabilität in dieser Pokalsaison. Die lassen einfach keinen Gegentreffer zu.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

74' Auf der Gegenseite schickt Julian Nagelsmann den besten Torschützen der laufenden Pokalsaison auf den Rasen. Der heißt Yussuf Poulsen, hat fünf Treffer auf dem Konto und ersetzt Marcel Sabitzer.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

73' Offenbar hat sich Jean-Manuel Mbom bei der Rettungstat vorhin doch ernsthafter verletzt. Jetzt geht es nicht weiter. Leonardo Bittencourt übernimmt.

71' Offenbar werden die Hanseaten wie im ersten Durchgang nun so langsam mutiger. Nach einem von Willi Orban abgeblockten Schuss von Osako steht eine Ecke für Bremen an. Diese allerdings bringt nichts ein.

70' Über einen Freistoß von Ludwig Augustinsson gelangen die Hausherren erstmals nach der Pause in den Sechzehner. Yuya Osako holt sich den Kopfball und setzt diesen knapp links am Kasten von Peter Gulacsi vorbei.

67' Dann sind Mbom und Mukiele versorgt, die eben bei der Großchance der Gäste aneinander geraten waren. Für beide geht es weiter, der Spielbetrieb wird wieder aufgenommen.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

66' Auswechslung Werder Bremen: Yuya Osako kommt für Niclas Füllkrug

65' Es folgt ein Eckstoß für Leipzig von der linken Seite. Nach der kurzen Ausführung von Angelino flankt Christpher Nkunku. Willi Orban setzt seinen Kopfnall aus etwa acht Metern an die Lattenunterkante. Das Spielgerät springt zurück ins Feld. Jean-Manuel Mbom schlägt das Ding dann aus der Gefahrenzone, trifft erst nach der Ballberührung Nordi Mukiele am Kopf.

64' Aus dem rechten Halbfeld bringt Christopher Nkunku den Ball mit dem linken Fuß zum Tor. Die Kugel bewegt sich gefährlich in Richtung des langen Ecks. Jiri Pavlenka ist aufmerksam.

61' In dieser Phase schwimmen sich die Werderaner zumindest mal wieder etwas frei, kommen also immerhin mal über die Mittellinie. Zu einem Torabschluss jedoch reicht es nicht

59' Um den Freistoß in sehr aussichtsreicher Position kömmert sich Jose Angelino. Desen Linksschuss aus leicht nach rechts versetzter Position und 17 Metern ist zu hoch angesetzt.

58' In der Drehbewegung nimmt Dani Olmo den Ball wunderbar mit, erhält einen Meter vor dem Strafraum den Tritt von Niklas Moisander und holt so einen Freistoß für RB raus.

55' Vor allem Standards - wie auch diese Ecke der Leipziger von der rechten Seite - ziehen bislang keinen Ertrag nach sich.

54' Legen sich die Sachsen den Gegner jetzt so langsam zurecht? In jedem Fall herrscht inzwischen eine deutliche Dominanz der Gäste. Bremer Entlastung findet überhaupt nicht statt.

52' Jetzt greifen die Rasenballer über rechts an. Dann steckt Kevin Kampl den Ball in den Sechzehner durch. Aus nicht optimalem Winkel setzt Nordi Mukiele seinen Rechtsschuss an den langen Pfosten. In dem Moment aber ertönt ohnehin der Abseitspfiff.

51' Jetzt ist mal ein wenig mehr Fahrt drin. Prompt gelangt Jose Angelino links in die Box, bleibt mit seinem Linksschuss aber an einem Gegenspieler hängen.

49' Nach Wiederbeginn geben nun wieder die Roten Bullen klar den Ton an. Doch ist da zu wenig Tempo im Spiel, um den Gegner aus der Ordnung zu bringen. So ergibt sich gar nichts.

47' Willi Orban grätscht an der Mittellinie in den Zweikampf mit Davie Selke, spielt zunächst klar den Ball, trifft den Gegner dann aber schmerzhalft am rechten Knöchel. Da muss Selke mächtig auf die Zähne beißen.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

46' Auswechslung RB Leipzig: Christopher Nkunku kommt für Amadou Haidara.

46' Das Runde rollt wieder über das Grüne.

HALBZEIT-FAZIT:

Noch sind keine Tore gefallen im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem SV Werder Bremen und RB Leipzig. Beide Seiten verzeichneten je eine richtig gute Chance - wobei die der Hausherren noch eine Spur besser war. Darüber hinaus gab es die Elfmeterszene. Letztlich ging es da tendenziell in Ordnung, für solch ein "Foul" keinen Strafstoß zu verhängen. Ferner hatten die Gäste erwartungsgemäß die größeren Spielanteile, taten entsprechend auch mehr in Richtung Tor. Allerdings verloren die Rasenballer Mitte der ersten Hälfte das Ziel etwas aus den Augen, agierten nicht mehr so klar strukturiert. Zugleich fanden die Gastgeber ein immer besseres Maß, um über die sichere Abwehrarbeit hinaus etwas nach vorn zu unternehmen. In der Form sollte Werder sehr wohl gute Aussichten haben, sich vielleicht doch gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga durchzusetzen.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 6' Dann bittet der Unparteiische die Akteure erst einmal zur Pause in die Kabinen.

45' + 3' Die übrigen Nachspielzeit wirkt recht zerfahren. Vor allem bei den Gästen läuft kaum noch etwas zusammen. Es wird Zeit für die Pause, damit sich alle Beteiligten neu sortieren können.

45' + 1' Unterdessen haben die Videoschiedsrichter Bibiana Steinhaus-Webb und Markus Schüller ihren Feldkollegen gebeten, sich vorm Monitor selbst ein Bild von der Szene zu machen. Lange begutachtet Manuel Gräfe alle Bilder und Perspektiven - und nimmt den Elfmeter zurück.

45' Längst ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Vier Minuten soll es noch obendrauf geben.

44' Natürlich wird die Szene überprüft. Ganz so klar aber ist das nicht. Selke sucht sehr wohl den Kontakt. Das ist eine richtig schwere Entscheidung.

43' Elfmeter für Werder Bremen! Links in der Box besteht gar keine Gefahr. Davie Selke ist auf dem Weg Richtung Seitenlinie. Sein Laufweg kreuzt sich mit dem von Nordi Mukiele. Der Stürmer fällt, der Pfiff ertönt.

41' Nun wird es erstmals etwas hitzig. Das Spiel ist bereits unterbrochen, als Jose Angelino im Rücken des Schiedsrichters auf den Fuß von Jean-Manuel Mbom tritt. Letzterer nutzt das theatralisch. Manuel Gräfe hat Kontakt zu seinen Videokollegen und löst das letztlich mit Worten und ohne Karten.

38' In Phasen also gestaltet sich die Partie durchaus recht offen. Und die Gäste erkennen, dass das heute kein Spaziergang wird. Seit mehr als zehn Minuten gibt es keinen Torschuss der Rasenballer mehr.

36' In Folge einer Bremer Ecke von der rechten Seite kommt es zu einem Kopfballduell zwischen Dayot Upamecano und Niclas Füllkrug. Einen klaren Sieger gibt es dabei nicht. Die Kugel springt im Sechzehner zu Milos Veljkovic, dessen Direktabnahme deutlich links am Tor vorbeifliegt.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

35' Erstmals greift Schiedsrichter Manuel Gräfe zum gelben Karton. Den bekommt Amadou Haidara nach einem Foul an Niclas Füllkrug zu sehen. Es ist seine erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

32' Dank der besten Torschance dieser Begegnung und der Tatsache, dass Werder das defensiv derzeit gut im Griff hat, sollte den Bremern jetzt klar sein, wie sich der Weg ins Finale gestalten könnte. Mut dürfte das den Hausherren in jedem Fall machen.

30' Nach einem langen Schlag von Milos Veljkovic verlängert Davie Selke im Kopfballduell mit Ibrahima Konate. In zentraler Position setzt sich Josh Sargent stark gegen Dayot Upamecano durch, gelangt so frei in den Strafraum und bugsiert die Kugel mit dem rechten Fuß zwar an Peter Gulacsi, aber eben auch haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

28' Nach einem Zuspiel von Dani Olmo bringt Marcel Sabitzer einen Distanzschuss an. Mit dem rechten Fuß zielt der Mittelfeldspieler deutlich zu hoch.

25' Nach einem Zusammenprall mit Davie Selke bleibt Ibrahima Konate kurz am Boden liegen. Da brummt wohl etwas der Schädel. Eine Behandlungsunterbrechung ist aber nicht nötig. Schon geht es weiter.

24' Kurz darauf wird Sörloth von Kevin Kampl bedient und zielt links in der Box knapp am langen Eck vorbei. Diese Szene jedoch wird wegen einer Abseitsposition des norwegischen Stürmers abgepfiffen.

23' Eine Flanke von Kevin Kampl findet den Schädel von Alexander Sörloth. Bei dessen Kopfballverlängerung muss Jiri Pavlenka nicht eingreifen. Die Arbeit erledigt Ludwig Augustinsson. Ein nachfolgender Schussversuch von Amadou Haidara bleibt hängen.

22' Sporadisch also unternehmen die Gastgeber etwas nach vorn. Es wird auch darum gehen, eine gelungene Balance aus stallelfester Defensive und klugen Angriffen nach vorn zu finden.

21' Links am Sechzehner setzt sich Josh Sargent gut durch, passt quer auf den nachrückenden Jean-Manuel Mbom. Dieser aber teilt einen Stoß gegen Marcel Sabitzer aus, der letztlich als Offensivfoul abgepfiffen wird.

19' Nun schwimmen sich die Hausherren mal frei, schauen ganz kurz in der gegnerischen Hälfte vorbei. Und dann geht es schon wieder in die andere Richtung.

17' Mehr Zug befindet sich in dem Rechtsschuss von Nordi Mukiele. Aus der zweiten Reihe und halbrechter Position schießt dieser am langen Eck vorbei.

16' An der Strafraumgrenze legt Alexander Sörloth mit Übersicht zurück. Aus etwa 18 Metern probiert es Dani Olmo ein wenig mit Kunst. Das soll wohl ein Heber werden. Der Ball fliegt links am Gehäuse von Jiri Pavlenka vorbei.

14' Längst spielt sich das Geschehen ausnahmslos in Werders Hälfte ab. Dort haben die Hanseaten alle Hände voll zu tun. Für Ausflüge nach vorn reicht es da seit geraumer Zeit nicht mehr.

12' Bremens Defensive wirkt jetzt gut sortiert. Zwar bestimmt Leipzig das Geschehen, findet nun aber keine Räume mehr, um in den Sechzehner stoßen zu können.

10' Dieses Schicksal teilt die nächste Ecke, die sich aus einem von Maximilian Eggestein abgeblockten Distanzschuss von Kevin Kampl ergibt. Diese Standardsituation vermag ebenfalls keine Gefahr heraufzubeschwören.

8' Im Anschluss beruhigt sich das Geschehen ein wenig. Daran ändert auch der zweite Eckstoß der Gäste nichts, der wirkungslos verpufft.

6' Werder möchte sich nicht verstecken, hält mit einem eigenen Angriff dagegen und gelangt erstmals in den Sechzehner. Dort gerät der Linksschuss von Josh Sargent zu schwach. Peter Gulacsi hat keine Mühe, diesen Ball aufzunehmen.

5' In Folge der ersten Ecke für die Gäste kommt Dani Olmo rechts in der Box zum Schuss, setzt diesen Rechtsschuss aber deutlich zu hoch an.

4' Erneut bringt Angelino das Spielgerät von links herein. Dieser Pass gelingt perfekt für Alexander Sörloth, dessen Kopfball aus etwa sieben Metern Pavlenka mit einer Glanztat und der rechten Hand pariert.

3' Als sich Werder erstmals etwas nach vorn wagt, schalten die Leipziger prompt schnell um. Auf dem linken Flügel ist Jose Angelino unterwegs. Dessen Flanke möchte Maximilian Eggestein aus der Gefahrenzone schlagen. Das Ding aber rutscht ihm über den Spann. In hohem Bogel fliegt die Kugel aufs eigen Tor zu, wo Jiri Pavlenka sicher zugreift.

2' Nicht ganz unerwartet, nehmen sich die Gäste der Sache an und zeigen gesteigertes Interesse am Ball. Noch bietet sich da kein Raum an.

1' Soeben ertönt der Anpfiff. Bei elf Grad und lockerer Bewölkung stoßen die Hausherren an.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Manuel Gräfe betraut. Der 47-Jährige muss seine Karriere wegen Erreichens der Altersgrenze im Sommer beenden, kommt nun noch zu seinem 41. Einsatz im DFB-Pokal, wo er 2013 das Finale leiten durfte. Zudem bringt der Schiedsrichter des Jahres 2011 und ehemalige FIFA-Referee die Erfahrung aus weit mehr als 400 Bundes- und Zweitligaspielen mit. Ihm zur Hand gehen heute die Assistenten Guido Kleve und Markus Sinn. Als vierter Offizieller fungiert Harm Osmers.

Vor Beginn | In der Tat ist Werder im laufenden Wettbewerb noch ohne jeden Gegentreffer. Der sechsmalige Pokalsieger gewann in Jena (2:0) und in Hannover (3:0), siegte zu Hause gegen Greuther Fürth (2:0) und eben in Regensburg (1:0). Das letzte Halbfinale bestritten die Bremer 2019, erreichten 2010 letztmals das Endspiel und holten 2009 ihren sechsten Pott. Übrigens kassierten auch die Rasenballer in dieser Pokalsaison noch keinen Gegentreffer. Der Weg der Sachsen führte zunächst nach Nürnberg und Augsburg (jeweils 3:0). Daheim setzte man sich gegen Bochum (4:0) und Wolfsburg (2:0) durch.

Vor Beginn | Leipzig erwies sich in der jüngeren Vergangenheit nicht als sehr konstant. Auch deshalb gelang es in der Bundesliga nicht, dem hin und wieder schwächelnden FC Bayern München ernsthaft auf die Pelle zu rücken. Angesichts von sieben Punkten Rückstand ist der Titel dort trotz des 2:0-Heimsieges am Sonntag gegen Stuttgart praktisch futsch. Auswärts fingen sich die Sachsen kürzlich eine 1:2-Pleite in Köln ein. Das letzte Erfolgserlebnis in der Fremde gab es passenderweise im Weserstadion, wo das Bundesligaspiel vor knapp drei Wochen mit 4:1 an die Roten Bullen ging. Die letzten vier Meisterschaftspartien gegen Bremen gewannen allesamt die Leipziger. Werder behielt im Mai 2019 letztmals die Oberhand, siegte damals vor heimischem Publikum mit 2:1.

Vor Beginn | In der Liga kassierte Bremen jüngst sieben Pleiten in Folge. Unterbrochen wurde die Negativserie einzig durch das Nachholspiel im Pokal. Anfang des Monats gewannen die Grün-Weißen das Viertelfinale in Regensburg mit 1:0. Zu Hause steckte Werder zuletzt vier Niederlagen am Stück ein. Das letzte Erfolgserlebnis im Weserstadion geht auf Ende Februar zurück, als gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen wurde. Somit steht für Florian Kohfeldt heute vermutlich auch der Job auf dem Spiel.

Vor Beginn | Unabhängig von der Personalie des Trainers ist es ganz allein Sache der Leipziger Profis, sich zum zweiten Mal nach 2019 mit dem Erreichen des DFB-Pokalfinales zu belohnen. Da sollte der aufsehenerregende Wechsel von Julian Nagelsmann im Sommer zum FC Bayern München keine große Rolle spielen, auch wenn der unter der Woche natürlich für Unruhe sorgte. Als Tabellenzweiter der Bundesliga gelten die Rasenballer ohnehin als Favoriten. Und Werder hat eigentlich ganz andere Sorgen. Den Hanseaten droht der Abstieg.

Vor Beginn | Zu ebenfalls drei Umstellungen entschließt sich Julian Nagelsmann nach der letzten Begegnung am Sonntag. Der leicht angeschlagene Lukas Klostermann, Tyler Adams und Christopher Nkunku finden sich heute auf der Bank wieder. Dafür rutschen Dayot Upamecano, Nordi Mukiele und Marcel Sabitzer in die Leipziger Anfangsformation. Darüber hinaus steht Yussuf Poulsen wieder zur Verfügung, nimmt auf der Bank Platz. Keine Option stellt hingegen Justin Kuivert aufgrund von muskulären Problemen dar.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel nimmt Forian Kohfeldt auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen vor. Anstelle von Marco Friedl (Beckenprellung), Kevin Möhwald (Bank) und Milot Rashica (nicht im Kader) rücken Milos Veljkovic, der nach seinem Nasenbeinbruch eine Maske trägt, Jean-Manuel Mbom und Davie Selke in die Bremer Startelf. Einsatzfähig sind die zuletzt angeschlagenen Niclas Füllkrug, der aufgrund eines Zehenbruches nur dosiert trainieren konnte, und Leonardo Bittencourt (Kapselverletzung). Nicht gereicht hat es dagegen für Ömer Toprak (Wadenverletzung).



Vor Beginn | Dem stellt sich RB Leipzig in folgender Besetzung entgegen: Gulacsi - Konate, Upamecano, Orban - Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino, Olmo, Sabitzer - Sörloth.



Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der SV Werder Bremen geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Pavlenka - Groß, Moisander, Veljkovic - Gebre Selassie, Augustinsson, Eggestein, Mbom, Sargent - Füllkrug, Selke.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal-Halbfinale zur Begegnung zwischen Werder Bremen und RB Leipzig.

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Groß, Moisander, Veljkovic, Augustinsson - Eggestein, Mbom - Sargent - Füllkrug, Selke

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung:

Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Orban, Angelino - Kampl, Sabitzer - Olmo, Haidara - Sörloth

Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Im DFB-Pokal wird heute das Halbfinale gespielt. Der SV Werder Bremen trifft auf RB Leipzig. In einem extra Artikel hier auf Goal erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Spannung im Pokal: Nagelsmann wünscht sich Abschieds-Titel, Kohfeldt kämpft um seinen Job

Für Florian Kohfeldt geht es um den Job, Julian Nagelsmann will zum Abschied einen Titel: Im Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig steckt jede Menge Brisanz.

Ein bisschen Mitleid hat Julian Nagelsmann schon mit seinem Trainerkollegen Florian Kohfeldt, aber Gnade wird er dennoch nicht walten lassen. Sicher "nicht angenehm", sei die Lage für Werder-Coach Kohfeldt vor dem Halbfinale im DFB-Pokal, schließlich geht es in dem Alles-oder-Nichts-Spiel um seinen Job. Aber deshalb werde RB Leipzig "nicht weniger Gas geben", sagte Nagelsmann. Denn: Der 33-Jährige will sich mit aller Macht mit einem Titel nach München verabschieden.

Das "wäre natürlich sehr, sehr schön", sagte Nagelsmann vor der Partie in Bremen am Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) - ein möglicher Triumph in Berlin am 13. Mai wäre gleichbedeutend mit dem ersten Titelgewinn für den Shootingstar der Trainergilde als auch seinen Noch-Arbeitgeber. Eine "Extra-Motivationsspritze braucht da keiner", sagte Nagelsmann: "Wenn man die Chance hat, das Ding zu gewinnen", will man am Ende auch den Pokal in den Händen halten.

Und natürlich ist Leipzig trotz des Wirbels um den bevorstehenden Wechsel von Nagelsmann nach München der haushohe Favorit, erst vor drei Wochen gewannen die Bullen in der Bundesliga locker 4:1 an der Weser. Doch Nagelsmann, der in Leipzig vom US-Amerikaner Jesse Marsch beerbt wird, will die wankenden Hanseaten nicht unterschätzen, schließlich hätte Bremen in dem Pokalfight "nicht diese Last der Bundesliga zu tragen". Da setzte es zuletzt sieben Pleiten in Serie, der Abstieg droht - und deshalb muss Kohfeldt gegen Leipzig nun liefern.

"Ich weiß nicht, ob das immer zielführend ist", sagte Nagelsmann über das Jobultimatum der Werder-Klubführung an Kohfeldt. Aber: Gewinnen muss der 38-Jährige gegen den Tabellenzweiten nicht unbedingt, um Trainer bleiben zu dürfen. Aber ein engagierter, bissiger Auftritt mit akzeptablem Ergebnis soll es bitteschön schon sein - sonst wird der Klub die Rettermission in den drei verbleibenden Bundesliga-Spielen wohl einem "Feuerwehrmann" anvertrauen.

"Das ist legitim", sagte Kohfeldt, der sich ebenso gelassen wie kämpferisch gab: Ihm gehe es "gut". Die Partie gegen Leipzig sei natürlich "ein Endspiel - es geht darum, ins Finale nach Berlin zu kommen", sagte er: "Ich bin ein Wettkämpfer. Ein Halbfinale will ich gewinnen." Die Hanseaten wollen die Partie "nicht zu verkopft angehen. Es ist ein anderer Wettbewerb, der Druck" sei erst im nächsten Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen da, sagte Kohfeldt.

Quelle: SID

Werder Bremen vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Pokal-Duell im Überblick