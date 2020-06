BVB, News und Gerüchte: Hummels gerät mit Rösler aneinander, Southgate äußert sich zu möglichem Sancho-Wechsel in PL - alles zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund feierte einen Last-Minute-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Dabei geriet Mats Hummels mit Trainer Uwe Rösler aneinander. Alle BVB-News.

ist weiter auf dem besten Weg zur Vizemeisterschaft: Dank eines Last-Minute-Treffers von Erling Haaland bezwangen die Schwarz-Gelben am Samstag mit 1:0. Dabei sorgte ein aberkannter Treffer von Raphael Guerreiro für Aufregung.

Der Portugiese hatte vor der Torerzielung den Ball laut dem VAR mit der Hand berührt. Torschütze Haaland sowie Trainer Lucien Favre und Manager Michael Zorc reagierten auf die Entscheidung verärgert.

📻 @ErlingHaaland lässt alle Borussen-💛 spät hochschlagen.



Nochmal zum Nachhören: das Tor aus dem Netradio. 🔊 pic.twitter.com/FKsCZPLuZ1 — _ _RUSSI_ D_RTMUND (@BVB) June 14, 2020

Im Anschluss an die Partie bestätigte derweil Roman Bürki, dass er seinen Vertrag bei den Westfalen in der kommenden Woche verlängern wird. Und: Gareth Southgate sprach über einen möglichen Wechsel von Jadon Sancho in die Premier League.

Mehr Teams

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom heutigen Sonntag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Gareth Southgate über BVB-Star Jadon Sancho: "Premier League würde ihn vor eine andere Herausforderung stellen"

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hat sich zu einem möglichen Transfer von BVB-Juwel Jadon Sancho in die Premier League geäußert. Der 20-Jährige wird schon seit geraumer Zeit unter anderem mit dem und in Verbindung gebracht.

Für Southgate wäre jedoch auch ein Verbleib beim BVB denkbar. "In Dortmund wird er spielen, dort kümmern sie sich um ihn", sagte der 49-Jährige und betonte: "Es gibt für uns keinen Nachteil, wenn er in Dortmund bleibt, aber wenn wir ihn in der Premier League sehen könnten, hätten wir die Möglichkeit zu sehen, wie er sich an eine neue Umgebung anpasst."

Der Coach der Three Lions fügte hinzu: "Die Premier League würde ihn vor eine andere Herausforderung stellen, die Liga ist in puncto Qualität breiter aufgestellt."

Bestätigt: Roman Bürki vor Vertragsverlängerung beim BVB

Bundesligist Borussia Dortmund wird den Vertrag mit seinem Stammtorwart Roman Bürki verlängern . "Ich freue mich und hoffe, dass wir kommende Woche einen Termin finden, das unter Dach und Fach zu bringen", sagte der Schweizer Nationaltorhüter am Samstag nach dem 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf.

Sportdirektor Michael Zorc bestätigte eine Einigung, die nur noch schriftlich fixiert werden muss. "Wir werden ihn weitere Jahre bei uns im Tor haben", sagte er. Bürki (29) war 2015 vom nach Dortmund gekommen.

BVB: Mats Hummels gerät mit Fortuna-Trainer Uwe Rösler aneinander

Mats Hummels hat während der Partie gegen Fortuna Düsseldorf seinen Unmut über eine Aktion von F98-Trainer Uwe Rösler geäußert. "Ey, Trainer! Was soll das? Hab mal ein bisschen mehr Respekt vor den Spielern", rief Hummels in Richtung des 51-Jährigen.

Rösler hatte seinen Ellbogen gegen den Dortmunder Axel Witsel stehen gelassen. Der Belgier wollte einen Ball im Seitenaus holen und lief dabei am Fortuna-Trainer vorbei. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß.

Rösler selbst spielte sie Situation im Nachhinein herunter: "Der Ball kam genau zu mir. Ich habe ihn natürlich durchgelassen, damit Dortmund ihn nicht sofort wieder schnell ins Spiel bringt. Witsel kam zu mir und hat mich angerempelt. Ich bin nur stehen geblieben", sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Rösler zeigte dabei aber Verständnis für den 31-Jährigen: "Dass der Mats seine Spieler als Kapitän in Schutz nimmt, das ist ganz klar. Kein Problem für mich und sicher auch nicht für Mats. Emotionen gehören dazu."

BVB: Michael Zorc und Lucien Favre mit Unverständnis für VAR-Entscheidung gegen Düsseldorf

Lucien Favre und Michael Zorc haben kein Verständnis für die Annullierung des vermeintlichen BVB-Führungstors von Raphael Guerreiro beim 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf. Der Treffer war nach einer VAR-Review durch Schiedsrichter Deniz Aytekin aufgrund eines vermeintlichen Handspiels zurückgenommen worden.

Borussia Dortmund hatte zuletzt mehrfach Pech bei Hand-Entscheidungen. Sportdirektor Zorc fühlt sich deshalb benachteiligt. "Wir hatten jetzt mehrere Szenen, die alle gegen uns gepfiffen wurden. In der Summe kann ich das nicht mehr nachvollziehen", sagte der Manager am Sky -Mikrofon.

Die Entscheidung auf Handspiel könne er nicht verstehen. Zorc erklärte: "Ich habe überhaupt kein Handspiel gesehen, gucke mir das aber gerne noch 20 Mal an." Auch Trainer Favre reagierte mit Unverständnis. "Es ist schwer, das zu akzeptieren“, meinte der Schweizer und betonte: "Man kann nicht sagen, dass es kein Tor ist. Es ist ein klares Tor. Man kann das nicht annullieren."

BVB - Stürmer Erling Haaland nach aberkanntem Guerreiro-Treffer: "Handspiel-Regel nur gegen uns"

Erling Haaland hat sich über die Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann echauffiert, das Tor von Raphael Guerreiro gegen Fortuna Düsseldorf wegen eines Handspiels aberkannt zu haben . "Ich habe die Wiederholung noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Handspiel-Regel derzeit nur gegen uns ausgelegt wird", so der Stürmer von Borussia Dortmund.

Zuvor hatte sich bereits BVB-Sportdirektor Michael Zorc über die strenge Auslegung des Regelwerks ausgelassen: "Wir hatten jetzt mehrere Szenen, die alle gegen uns gepfiffen wurden. In der Summe kann ich das nicht mehr nachvollziehen", so der 57-Jährige.

In der 65. Minute war Borussia Dortmund ein Treffer von Guerreiro nachträglich aberkannt worden. Ihm war der Ball zuvor aus kurzer Distanz an den Oberarm geschossen worden, worauf Stegemann ein Signal von Videoschiedsrichter Deniz Aytekin erhalten hatte.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler

Dortmund agierte gegen Düsseldorf nach vorne lange zu ideenlos. Trainer Lucien Favre wechselte den Sieg ein. Jadon Sancho agierte immer wieder zu verspielt. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

BVB - Sebastian Kehl über Jadon Sancho: "Gehen davon aus, dass er im nächsten Jahr bei uns spielen wird"

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, ist zuversichtlich, Superstar Jadon Sancho zumindest für die kommende Saison noch beim BVB halten zu können .

"Wir gehen davon aus, dass Jadon im nächsten Jahr bei uns spielen wird", sagte Kehl am Samstagnachmittag vor der Bundesligapartie gegen Fortuna Düsseldorf bei Sky . Das zuletzt von Le10Sport verbreitete Gerücht, der FC Liverpool habe aktuell die besten Karten auf eine Verpflichtung des 20-jährigen Engländers, entspreche "nicht der Wahrheit", führte Kehl aus.