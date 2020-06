BVB, News und Gerüchte: Anthony Musaba gibt Borussia Dortmund einen Korb, Roman Bürki vor Verlängerung

Dank eines knappen 1:0-Erfolges gegen Berlin machte am 30. Spieltag der einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation. Bei vier verbleibenden Partien liegt der BVB nun sieben Punkte vor einem Europa-League-Rang.

Auf dem Transfermarkt tut sich aktuell noch nichts: Anthony Musaba und Faustino Anjorin haben sich jeweils wohl gegen einen Wechsel nach Dortmund entschieden.

Dagegen könnte bei einer angestrebten Verlängerung Roman Bürkis wohl bald Vollzug gemeldet werden.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Mittwoch auf einen Blick.

Sturmtalent Anthony Musaba hat sich offenbar gegen einen Transfer zu Borussia Dortmund entschieden. Der begehrte Rechtsaußen vom niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen wechselt nach Informationen von RMC Sport zum ehemaligen Ligue-1-Meister . Demnach hätten alle involvierten Parteien eine Einigung erzielt und einzig der Medizincheck fehle noch zur offiziellen Verkündung des Transfers.

Musaba hatte erst vor wenigen Wochen in einem Gespräch mit De Gelderlander verraten, dass der BVB konkretes Interesse an seiner Verpflichtung zeigte. "Im vergangenen Jahr sind wir bei Borussia Dortmund gewesen. Wir hatten eine schöne Tour durch das Stadion. In einem guten Gespräch haben sie deutlich gemacht, was sie mit mir erreichen wollen. Das hat mich angesprochen."

Dennoch fiel nun also die Entscheidung gegen den BVB. Auch der FC Bayern, Juventus und PSG sollen Interessen an dem 19-Jährigen gezeigt haben, der in der vergangenen Saison 14 Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen sammelte.

Die Vertragsverlängerung von Borussia Dortmunds Stammtorhüter Roman Bürki (29) rückt offenbar immer näher. Nachdem die Verhandlungen in den vergangenen Wochen auch aufgrund der Corona-Pause ausgesetzt waren, vermeldete Sportdirektor Michael Zorc nun Fortschritte.

"Wir befinden uns in guten Gesprächen", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem kicker bezüglich einer Verlängerung des derzeit bis 2021 datierten Kontrakts des Schweizers. Bisher sprach Zorc lediglich von "Gesprächen".

Die neuen Ausweichtrikots von Borussia Dortmund für die kommende Spielzeit kommen offenbar mit einem ungewohnten Design daher. Die für gewöhnlich gut informierte Plattform Footyheadlines veröffentlichte bereits erste Bilder der neuen Spielkleidung.

Demnach sind die neuen dritten Trikots des BVB in Weiß gehalten und durch graphische Printmuster in Grau und Gelb verziert. Hinzu kommt der neue Bundesliga-Sponsor 1&1.

Kapitän Marco Reus vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie der Verein bekannt gab, absolvierte der 31-Jährige am Dienstagvormittag die komplette von Trainer Lucien Favre geleitete "lockere Mannschaftseinheit".

In den nächsten Tagen soll der Offensivstar "große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und sukzessive an seinem Comeback arbeiten", hieß es auf der BVB-Website.

Reus hatte sich Anfang Februar eine Muskelverletzung zugezogen. In verschiedenen Medien wurde über sein Saison-Aus spekuliert.

Der englische Junioren-Nationalspieler Faustino Anjorin hat sich für eine langfristige Vertragsverlängerung beim entschieden und bei den Londonern bis 2025 unterschrieben. Zuvor hatte auch Borussia Dortmund Interesse gezeigt, aber einen Korb bekommen. Das berichtet Sky Sports.

