BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Akanji nimmt Klubs im Kampf gegen Rassismus in die Pflicht

Manuel Akanji nimmt die Klubs im Kampf gegen Rassismus in die Pflicht und der BVB muss in Düsseldorf ran. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nach dem 1:0-Erfolg in der vergangenen Woche gegen muss der BVB am heutigen Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) in Düsseldorf ran. Mit einem Sieg gegen die Fortuna könnten sich die Schwarz-Gelben zumindest die rechnerische Chance auf die Meisterschaft wahren und die Konkurrenten im Kampf um Platz zwei auf Abstand halten.

Vor dem Duell im Rheinland stellten die Westfalen den neuen Trainer ihrer U23 vor. Zudem nahm Innenverteidiger Manuel Akanji klar Stellung zur aktuellen Rassismus-Debatte und nahm dabei die Klubs in die Pflicht.

In den Sternen steht derweil, ob Achraf Hakimi dem Bundesligisten nach seinem Leihende erhalten bleiben wird. Wie die Bild -Zeitung nun allerdings erfahren haben möchte, kann sich der Rechtsverteidiger einen Verbleib in Dortmund durchaus vorstellen.

Mehr Teams

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom heutigen Samstag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Manuel Akanji nimmt Klubs im Kampf gegen Rassismus in die Pflicht

BVB-Verteidiger Manuel Akanji wünscht sich ein härteres Durchgreifen gegen Rassismus und nimmt dabei die Klubs in die Pflicht. In einem Interview mit dem SRF betonte der Schweizer: "Ich wünsche mir, dass endlich Taten folgen. Rassismus ist ein Alltagsproblem, nicht nur in Amerika, sondern auch in und in der ."

Er führte aus: "Es geschieht überall im Alltag, sei es bei der Arbeit, oder bei mir, wenn ich nach draußen gehe, um einzukaufen. Sogar schon bei Kindern auf einem Spielplatz." Auch im Stadion sind Spieler oft Diskriminierung ausgesetzt. Akanji würde dabei härtere Strafen befürworten.

Zudem wünscht sich der 24-Jährige mehr Zivilcourage. "Ich fände es am besten, wenn dies schon bei den eigenen Fans beginnen würde. Diejenigen, die das mitbekommen, wenn so etwas passiert, wenn sie dagegen intervenieren und sagen, dass dies nicht okay ist", betonte Akanji und fügte hinzu: "Auf Vereinsebene müsste man vielleicht versuchen, mit dem eigenen Fanclub darüber zu reden und klare Richtlinien abgeben, was okay ist und was überhaupt nicht geht."

In letzter Konsequenz müsse man außerdem über Spielabbrüche nachdenken: "Ich verstehe auch, dass sie nicht immer alles kontrollieren können, doch im schlimmsten Fall müsste vielleicht auch der Schiedsrichter das Spiel abbrechen, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht. Irgendetwas muss man unternehmen!"

BVB: Enrico Maaßen wird neuer Trainer von Dortmunds U23

Enrico Maaßen wird zur kommenden Saison neuer Trainer der U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West . Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Mike Tullberg an, der seinerseits die U19 übernehmen wird. Maaßen, zuletzt Coach des Liga-Spitzenreiters SV Rödinghausen, erhält einen Vertrag bis Sommer 2022.

✍️ Enrico #Maaßen (36) wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmunds U23. Willkommen beim #BVB , Enrico!



ℹ️ https://t.co/GfYhRd6ORm — Borussia Dortmund (@BVB) June 12, 2020

"Mit Maaßen und Tullberg haben wir den Übergangsbereich zur Bundesligamannschaft hervorragend besetzt", sagte Nachwuchskoordinator Lars Ricken. Von Michael Skibbe, der zuletzt die U19 trainierte, hatte sich der BVB getrennt.

gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: So wird die übertragen

31. Spieltag in der Bundesliga: Fortuna Düsseldorf empfängt den BVB. Goal erklärt Euch, wie und wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

BVB: Achraf Hakimi ist Verbleib bei Borussia Dortmund wohl nicht abgeneigt

Borussia Dortmund möchte Rechtsvertediger Achraf Hakimi gerne über den Sommer hinaus behalten. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc einmal mehr auf der Presskonferenz vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) am gestrigen Donnerstag.

"Die vertragliche Situation ist eindeutig, er wird erstmal zu zurückkehren. Wir bemühen uns trotzdem, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt. Aber es ist zu früh, das jetzt zu besprechen", sagte Zorc dort.

Quelle: Getty Images

Wie die Bild nun erfahren haben möchte, ist Hakimi selbst einem Verbleib in Dortmund nicht abgeneigt. Offenbar ist Real-Trainer Zinedine Zidane nicht vollends vom 21-Jährigen überzeugt. Zudem scheint an Dani Carvajal (28) kein Vorbeikommen. Hakimi ist noch bis zum Ende der Saison von Real Madrid ausgeliehen. Zuletzt hatte er selbst einen Abschied aus Dortmund angedeutet.

"Für Achraf ist klar: Er will zu einem Verein, bei dem er regelmäßig spielen kann. Wenn das Real Madrid ist, umso besser, denn jeder weiß, dass Achraf Madridista und Madrid sein Zuhause ist", erklärte dessen Berater Alejandro Camano gegenüber dem Radiosender Onda Madrid : "Wir stehen in ständigem Austausch mit Real Madrid. Wir müssen die Situation analysieren, es besteht aber keine Eile."