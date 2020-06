BVB - Sebastian Kehl über Jadon Sancho: "Gehen davon aus, dass er im nächsten Jahr bei uns spielen wird"

Jadon Sancho ist einer der begehrtesten Spieler in Europa. Sebastian Kehl glaubt aber, dass er zumindest noch ein Jahr beim BVB bleibt.

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung von , ist zuversichtlich, Superstar Jadon Sancho zumindest für die kommende Saison noch beim BVB halten zu können.

"Wir gehen davon aus, dass Jadon im nächsten Jahr bei uns spielen wird", sagte Kehl am Samstagnachmittag vor der Bundesligapartie gegen Fortuna Düsseldorf bei Sky. Das zuletzt von Le10Sport verbreitete Gerücht, der habe aktuell die besten Karten auf eine Verpflichtung des 20-jährigen Engländers, entspreche "nicht der Wahrheit", führte Kehl aus.

Jadon Sancho will BVB diesen Sommer verlassen

Nach Informationen von Goal und SPOX will Sancho den BVB aber definitiv noch in diesem Sommer verlassen. Favorit auf einen Transfer des Flügelspielers ist Manchester United, auch der FC Chelsea ist sicher interessiert.

Sancho, dessen Vertrag in Dortmund noch bis Ende Juni 2022 datiert ist, ragt auch in dieser Saison mit bisher 20 Toren und 20 Vorlagen in 40 Pflichtspieleinsätzen wieder heraus. Der englische Nationalspieler war 2017 für knapp acht Millionen Euro von zum BVB gewechselt.