BVB, News und Gerüchte: Hakimi ist BVB-Verbleib wohl nicht abgeneigt, Moukoko soll Vorbereitung bei den Profis bestreiten

Borussia Dortmund würde Leihspieler Achraf Hakimi gerne behalten. Einem BVB-Verbleib ist der Rechtsverteidiger selbst wohl nicht abgeneigt. Alle News.

Die -Saison nähert sich dem Ende und ist die Qualifikation für die kaum noch zu nehmen. Im Hintergrund laufen beim BVB deshalb bereits die Planungen für die kommende Saison.

In den Sternen steht bislang, ob Achraf Hakimi dem Bundesligisten nach seinem Leihende erhalten bleiben wird. Wie die Bild -Zeitung nun allerdings erfahren haben möchte, kann sich der Rechtsverteidiger einen Verbleib in Dortmund durchaus vorstellen.

Ein bekanntes Gesicht kann der BVB zur nächsten Saison trotzdem präsentieren: Mit seinem 16. Geburtstag ist das Bundesliga-Debüt für Youssoufa Moukoko in greifbarer Nähe, deshalb soll das Talent bereits Teile der Vorbereitung für die kommende Spielzeit in der ersten Mannschaft bestreiten.

Zudem: Erling Haaland ist gegen nach zwei Spielen Abstinenz wieder mit von der Partie.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Freitag auf einen Blick.

BVB: Achraf Hakimi ist Verbleib bei Borussia Dortmund wohl nicht abgeneigt

Borussia Dortmund möchte Rechtsvertediger Achraf Hakimi gerne über den Sommer hinaus behalten. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc einmal mehr auf der Presskonferenz vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) am gestrigen Donnerstag.

"Die vertragliche Situation ist eindeutig, er wird erstmal zu zurückkehren. Wir bemühen uns trotzdem, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt. Aber es ist zu früh, das jetzt zu besprechen", sagte Zorc dort.

Wie die Bild nun erfahren haben möchte, ist Hakimi selbst einem Verbleib in Dortmund nicht abgeneigt. Offenbar ist Real-Trainer Zinedine Zidane nicht vollends vom 21-Jährigen überzeugt. Zudem scheint an Dani Carvajal (28) kein Vorbeikommen. Hakimi ist noch bis zum Ende der Saison von Real Madrid ausgeliehen. Zuletzt hatte er selbst einen Abschied aus Dortmund angedeutet.

"Für Achraf ist klar: Er will zu einem Verein, bei dem er regelmäßig spielen kann. Wenn das Real Madrid ist, umso besser, denn jeder weiß, dass Achraf Madridista und Madrid sein Zuhause ist", erklärte dessen Berater Alejandro Camano gegenüber dem Radiosender Onda Madrid : "Wir stehen in ständigem Austausch mit Real Madrid. Wir müssen die Situation analysieren, es besteht aber keine Eile."

BVB: Youssoufa Moukoko soll Vorbereitung mit erster Mannschaft bestreiten

Wenn BVB-Shootingstar Youssoufa Moukoko Ende November seinen 16. Geburtstag feiert, könnte sein Bundesliga-Debüt bereits in greifbarer Nähe sein. Wie die Bild berichtet, soll Moukoko nämlich bereits Ende Juli Teile der Vorbereitung für die kommende Spielzeit in Dortmunds erster Mannschaft mitmachen.

Deshalb soll der 15-Jährige seit kurzem zweimal pro Woche mit Yann-Benjamin Kugel, dem Ex-Fitness-Coach von Bundestrainer Joachim Löw, zusammenarbeiten. Dieser soll Moukoko körperlich auf die Bundesliga vorbereiten.

In der U19-Bundesliga stellte der Deutsch-Kameruner trotz Coronakrise mit 34 Treffern in 20 Spielen gerade einen neuen Rekord auf. Aufgrund einer Änderung in der DFL-Altersgrenzenregelung könnte Moukoko nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt für den BVB geben.

BVB: Erling Haaland gegen Fortuna Düsseldorf wieder eine Option

Im kommenden Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf kann der BVB wieder auf Stürmer Erling Haaland zurückgreifen. "Er trainiert seit Mittwoch, er hat alles im Training gemacht, es geht sehr gut für ihn", sagte Trainer Lucien Favre. Der Norweger hatte zuletzt gegen den (6:1) sowie die Hertha (1:0) wegen Kniebeschwerden gefehlt.

Favre erwartet die Düsseldorfer hoch im Pressing, "die Mannschaft kämpft gegen den Abstieg. Sie spielen sehr gut, es wird ein hartes Stück Arbeit." In der Vorsaison hatte der BVB bei der Fortuna 1:2 verloren. Es war Favres erste Bundesliga-Niederlage als BVB-Trainer. "Das ist lange vergessen", sagte er jedoch.