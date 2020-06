Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

31. Spieltag in der Bundesliga: Düsseldorf empfängt den BVB. Goal erklärt Euch, wie und wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft auf . Das Spiel wird heute um 15.30 Uhr in der Merkur-Spielarena angepfiffen.

Während die Fortuna gegen den Abstieg spielt, hat Dortmund noch eine kleine Resthoffnung auf die Meisterschaft, falls der FC Bayern patzen sollte. Düsseldorf ist aktuell 16. der Tabelle, auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen drei Punkte. Drei Punkte hat man auch Vorsprung auf den Siebzehnten . Am vergangenen Spieltag spielte Düsseldorf 2:2 unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die Dortmunder feierten einen knappen 1:0 Sieg gegen Hertha BSC. Im Hinspiel wurde die Fortuna mit 5:0 von der Borussia vom Platz gefegt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb:

Spiel: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund Datum: 13. Juni 2020

13. Juni 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Merkur-Spielarena

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der Bundesliga

Wie viele von Euch bestimmt schon wissen, wird die Bundesliga nicht live im Free-TV gezeigt, da die öffentlich-rechtlichen Sender keine Übertragungsrechte erhalten haben. Die Bundesliga gibt es live ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte. Goal erklärt, wo Düsseldorf gegen Dortmund heute übertragen wird.

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga live im TV sehen

Der Sender Sky aus Unterföhring hat heute die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel zwischen Düsseldorf und Dortmund. Sky geht bereits ab 14 Uhr auf Sendung. Ihr habt die Möglichkeit, bei Sky zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel zu wählen. In der Konferenz kommentiert Jonas Friedrich, das Einzelspiel übernimmt Kai Dittmann. Um das Einzelspiel sehen zu können, müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) einschalten.

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, müsst Ihr, wie es der Name schon sagt, für die Übertragung bezahlen. Sky bietet da verschiedene Varianten an, die alle auf deren Homepage erläutert werden.

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Die Bundesliga wird auch im LIVE-STREAM übertragen. Aber auch über das Internet führt kein Weg an Sky vorbei.

Wer das Spiel online sehen möchte, weil er entweder unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, dem bietet Sky genau zwei legale Möglichkeiten an, um die Partie zu streamen.

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Spiel legal und über die vollen 90 Minuten streamen! Zuerst müsst Ihr die Apps allerdings im iTunes- oder Play Store herunterladen. Sky Go und Sky Ticket sind kompatibel für diverse mobile Endgeräte, sei es der Laptop, das Smartphone oder das Tablet. Wer will, kann Sky auch über seinen Smart-TV streamen. Wer keinen Smart-TV besitzt, kann entweder den Laptop oder die PlayStation mit einem HDMI-Kabel an den herkömmlichen Fernseher anschließen und den Stream so über den großen Bildschirm genießen.

Sky Go ist in jedem Sky-Abo-Paket enthalten. Nach dem Download müsst Ihr die Zugangsdaten Skys einpflegen - und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist für alle Zuschauer, die kein Sky haben und einfach nur das Spiel sehen wollen, ohne sich langfristig an den Pay-TV-Sender binden zu müssen.

Das Programm der Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann sich den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal anschauen. Auf diesem Wege verpasst Ihr nichts von der Bundesliga! Fast in Echtzeit berichten wir über das Geschehen aus Düsseldorf, alle Tore, Karten oder spannende Szenen bekommt Ihr detailliert auf den Bildschirm geliefert. Zudem haben wir interessante Statistiken parat - schaut mal rein!

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr keine Zeit hattet, das Spiel zu sehen, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN ansehen.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt auch folgende Spiele live:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga laufen auch andere, internationale Topligen wieder an, wie zum Beispiel die La Liga oder die . Auch andere Sportarten hat DAZN im Programm, unter anderem American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis und viele mehr. Das praktische an DAZN ist, dass Ihr den ersten Monat kostenlos testen könnt. Danach kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn findet Ihr hier die beiden Mannschaftsaufstellungen!

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Fortuna Düsseldorf bisher 59 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Borussia Dortmund 24 Siege 24 11 Remis 11 100 erzielte Tore 119 68,6 Mio Euro Marktwert 586 Mio Euro Kaan Ayhan (7 Mio. Euro) wertvollster Spieler Jadon Sancho (117 Mio. Euro)

Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick