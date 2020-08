BVB, News und Gerüchte: Moukoko weckt "große Hoffnungen", gibt Reus im DFB-Pokal sein Comeback? Alle Infos zu Borussia Dortmund

Youssoufa Moukoko weckt beim BVB "große Hoffnungen", während Marco Reus im DFB-Pokal wieder spielen könnte. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Bei steht in der Vorbereitung alles unter der Prämisse, sich darauf einzuschwören, dem endlich mal wieder den Meistertitel in der abzunehmen.

Dabei machen mit Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko zwei Youngsters auf sich aufmerksam, die hohe Erwartungen schüren. Und auch vom Kapitän gibt es gute Nachrichten: Nach langer Leidenszeit könnte Marco Reus zum Start in die neue Saison sein Comeback feiern.

Auf den verantwortlichen Positionen zeichnet sich indes die Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl ab - mit einer neuen Rolle im Hinterkopf.

Borussia Dortmund heute, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom Montag findet Ihr hier.

BVB: Marco Reus könnte im gegen Duisburg zurückkehren

Anfang Februar hat Marco Reus sein letztes Pflichtspiel für Borussia Dortmund bestritten, seitdem war der Kapitän verletzungsbedingt außen vor. Mittlerweile gibt es Licht am Ende des Tunnels, Reus trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte einem Bericht der Bild zufolge zum Saisonstart in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist (14. September) wieder zum Einsatz kommen.

Bild: imago images / Team 2

"Ich fühle mich gut", sagte der 31-jährige Offensivspieler zuletzt bei BVB-TV und betonte: "Ich bin seit letztem Dienstag in Dortmund und nehme wieder ganz normal am Mannschaftstraining teil." Auch Sportdirektor Michael Zorc gab sich ob des Fitness-Zustandes von Reus optimistisch: "Ich habe am Samstagmorgen genau zugesehen, wie Marco trainiert hat. Das sah richtig kernig aus. Marco versprüht eine sehr positive Ausstrahlung", so Zorc.

Laut Bild hat der BVB für den 7. September (eine Woche vor dem Pokalspiel) extra für Reus noch einmal einen Probelauf vereinbart. Dann treffen die Dortmunder in einem Testspiel auf den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam.

BVB: "Große Hoffnungen" in Youssoufa Moukoko, auch Jude Bellingham erhält Lob

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat die bisherigen Eindrücke der beiden Top-Talente Youssoufa Moukoko und Jude Bellingham während der Vorbereitung auf die neue Saison gelobt.

Über den 15-jährigen Moukoko, der ab seinem 16. Geburtstag im November für die Profis des BVB spielen könnte, sagte Kehl bei BVB-TV: "Youssoufa Moukoko hat lange, lange gewartet, dass er bei den Profis mittrainieren darf, leider darf er bis November nicht spielen. Wir hätten ihn natürlich gerne mal gesehen. Er hat innerhalb kürzester Zeit gezeigt, warum wir große Hoffnungen in ihn haben."

Bild: Imago Images / Kirchner Media

Der 17-jährige Mittelfeldmann Bellingham, den der BVB vom englischen Zweitligisten Birmingham City holte, habe sich indes "super integriert. Bei dem Jungen merkt man, dass er voll im Saft steht, er war nur eine Woche raus. Er strotzt vor Selbstvertrauen", so Kehl, der ausführte: "Er bringt uns genau diese Aggressivität, diese Körperlichkeit im Mittelfeld, die uns sehr, sehr gut tut. Jude hat richtig auf sich aufmerksam gemacht, trotz seiner erst 17 Jahre."

BVB: Sebastian Kehl soll in Kürze verlängern - Zorc-Nachfolger ab 2022?

Borussia Dortmund steht offenbar kurz davor, den aktuell bis Sommer 2021 datierten Vertrag von Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vorzeitig zu verlängern. Laut den Ruhrnachrichten sind in den Verhandlungen nur noch letzte Details zu klären.

Bild: Getty Images

Dass der BVB mit Kehl in seiner jetzigen Rolle nur um ein weiteres Jahr verlängert, soll folgenden Grund haben: Ab 2022 ist der frühere Kapitän der Dortmunder Borussia der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc. Der will sein Amt bekanntlich im Sommer 2022 abgeben.

Darren Fletcher: sollte BVB-Star Jadon Sancho holen

Borussia Dortmund hat klargestellt, dass es in diesem Sommer keinen Transfer von Jadon Sancho geben wird . Eine entsprechende Frist der Schwarz-Gelben für einen möglichen Durchbruch in den Verhandlungen lief vor einigen Wochen ab . Besonders Manchester United galt als interessiert und Ex-Red-Devils-Star Darren Fletcher rät United weiterhin zu einer Verpflichtung des jungen Engländers.

"Er spielt auf einer Position, auf der Manchester United meiner Meinung nach seit Jahren Bedarf hat. Jemand, der von Natur aus auf der rechten Seite spielen will und ich glaube, dass er mit seinen Fähigkeiten genau das ist, was der Verein braucht", sagte Fletcher Metro.



Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Der Schotte prophezeite Sancho "eine glänzende Zukunft", räumte aber auch ein, dass ein Transfer "sehr schwierig" werde: "Es geht um hohe Summen und viele Faktoren spielen eine Rolle. Da geht es nicht nur um Jadon Sancho und seine Berater, sondern auch um Borussia Dortmund, Manchester United und ich denke es werden auch noch andere Vereine interessiert sein."

Sancho, der 2017 von United Nachbar nach Dortmund gewechselt war, steht beim Vizemeister der Bundesliga noch bis 2023 unter Vertrag.