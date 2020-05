BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Alle Infos zu TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und TICKER - hier läuft die Bundesliga live

Am Sonntag ist der BVB im Rahmen des 29. Spieltages der Bundesliga beim SC Paderborn zu Gast. Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung.

, 29. Spieltag. Am Sonntagabend gastiert bei Aufsteiger . Ein Duell der Gegensätze. Anstoß ist um 18 Uhr in der Benteler-Arena zu Paderborn.

Für den BVB steht nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München Wiedergutmachung an. Nachdem der Meistertitel bei nun verbleibenden sechs Spielen und sieben Punkten Rückstand auf den deutschen Rekordmeister in weite Ferne gerückt ist, kämpfen die Schwarz-Gelben um das Minimalziel - die Qualifikation für die . In Paderborn wollen die Mannen von Cheftrainer Lucien Favre sich weiter von der Konkurrenz absetzen.

Ganz anders die Situation in Paderborn, wo die Ostwestfalen um Trainer Steffen Baumgart jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigen. Mit 19 Punkten liegt man aktuell acht Punkte hinter dem Relegationsplatz, den belegt. Bereits neun Zähler sind es dagegen auf das rettende Ufer.

Mehr Teams

Wir dürfen gespannt sein, ob das Spiel genauso torreich endet wie das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Damals entführte der Außenseiter aus Paderborn einen Zähler aus dem Signal-Iduna-Park. Dabei überrollte der SC die Gastgeber zunächst und führte zur Pause überraschend mit 3:0, ehe der BVB dank einer fulminanten Aufholjagd in letzter Sekunde noch das Remis rettete.

Ihr wollt den BVB in Paderborn live erleben? Im folgenden Artikel liefert Euch Goal alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM! Außerdem findet Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften!

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Das Duell im Überblick

Duell SC Paderborn - BVB (Borussia Dortmund) Datum Sonntag, 31. Mai - 18 Uhr Ort Benteler-Arena, Paderborn Zuschauer keine (Geisterspiel)

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Wo sehe ich das Spiel heute live im TV?

Auch dieses Spiel findet aufgrund der coronabedingten Maßnahmen vor leeren Rängen statt. Jedoch kein Grund zur Sorge, denn wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem BVB live verfolgen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Sky überträgt das Einzelspiel live im Pay-TV

Wie alle Samstagsspiele überträgt Sky auch die Abendpartien am Sonntag exklusiv. Das Duell zwischen Paderborn und der Borussia aus Dortmund könnt Ihr am Sonntag live auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD erleben. Um 18 Uhr finden keine weiteren Begegnungen der 1. Bundesliga statt, deshalb könnt Ihr den BVB in Paderborn nur als Einzelspiel verfolgen.

Los geht's mit der Vorberichterstattung um 17.30 Uhr, ehe ab 18 Uhr der Ball rollt. Alle Informationen rund um ein kostenpflichtiges Abo bei Sky erhaltet Ihr auf der offiziellen Webseite.

SC Paderborn vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky sehen - Alle Infos zum Einzelspiel im Überblick

Übertragungsbeginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Wird die Partie live im Free-TV gezeigt?

Im Vergleich zu den Samstagskonferenzen der vergangenen beiden Wochenenden, wird die Begegnung am Sonntagabend nicht auf dem Nachrichtensender Sky Sport News HD übertragen.

Dementsprechend könnt Ihr das Rückspiel zwischen Paderborn und dem BVB nur im Pay-TV sehen.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Wo läuft die Bundesliga heute im LIVE-STREAM?

Ihr wollt die Paarung zwischen dem SC Paderborn und Borussia Dortmund live erleben, aber seid unterwegs und könnt nicht auf Euren Sky-Receiver zurückgreifen?

Kein Problem! Sky bietet das Spiel nicht nur im TV an, sondern auch im Internet, und zwar mit Sky Go und Sky Ticket. Dort könnt Ihr den Gastauftritt des BVB bei Paderborn im LIVE-STREAM erleben.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von Sky Go

Eine Möglichkeit bietet Sky Go, die hauseigene Streaming-Plattform des Bezahlsenders. Sky-Abonnenten können kostenlos auf diesen Dienst zugreifen und alle Übertragungen auch bequem unterwegs verfolgen.

Nicht nur das Angebot, auch die Zeiten bleiben gleich: Sky Go startet ebenfalls um 17.30 Uhr mit den Vorberichten rund um die Partie, bevor um 18 Uhr der Anpfiff ertönt.

Für mehr Infos zu Sky Go, klickt einfach auf diesen Link.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn im LIVE-STREAM über Sky Ticket: So geht's

Ihr besitzt kein Sky-Abo, wollt die Begegnung unterwegs jedoch trotzdem nicht missen? Auch hierfür gibt es eine Lösung.

Mit Sky Ticket erlebt Ihr die Begegnung des BVB in Paderborn problemlos unterwegs im LIVE-STREAM - und das ohne Sky-Abo. Meldet Euch spontan an und schließt ein Streaming-Abo ohne lange Laufzeiten ab. Mit dem "End of Season Ticket" erlebt Ihr beispielsweise in den nächsten zwei Monaten die restliche Bundesliga-Saison im LIVE-STREAM auf Sky. Kostenpunkt: 39,99 Euro.

Weitere Informationen sowie alle Voraussetzungen rund um ein Sky-Ticket-Abo findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts

Kommen die bisher genannten Optionen für Euch nicht in Frage, hat Goal die ideale Lösung parat - den LIVE-TICKER.

Verpasst kein Tor, keine wichtige Entscheidung und bleibt im Minutentakt am Ball! Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

🗣 #Mamba: „Wir haben mutig gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Leider hilft uns der Punkt nicht viel“ | #FCASCP #SCP07 pic.twitter.com/RjQPWgS1b6 — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) May 27, 2020

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Erlebt die Highlights der Partie auf DAZN

Wer die Partie gar nicht live verfolgen kann oder sich die besten Szenen noch einmal zu Gemüte führen möchte, dem legen wir die Highlights auf DAZN ans Herz.

Die Streaming-Plattform zeigt Euch alle Tore sowie alle relevanten Szenen des Aufeinandertreffens zwischen Paderborn und Borussia Dortmund bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Ab circa 20.30 Uhr am Sonntag könnt Ihr dementsprechend alle spannenden Szenen des Westfalen-Duells Revue passieren lassen. Für den Zugriff benötigt Ihr allerdings ein Abo bei DAZN.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Die Highlights auf DAZN

Bei DAZN gibt es für jeden Neukunden einen kostenlosen Probemonat. Dabei könnt Ihr die ersten 30 Tage auf alle Inhalte zugreifen - und das gratis! Anschließend würde eine Gebühr in Höhe von 11,99 Euro im Monat fällig. Alternativ könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo abschließen - für einmalige 119,99 Euro.

Alle Infos zur Anmeldung und den Abo-Möglichkeiten bei DAZN findet Ihr unter diesem Link.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Die Aufstellungen der Teams

Wie laufen die beiden Teams in diesem Duell auf? Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die offiziellen Aufstellungen bekanntgegeben. Schaut also gegen 17 Uhr nochmal vorbei und erfahrt, auf welche Spieler die jeweiligen Trainer von Beginn an setzen.

BVB (Borussia Dortmund) beim SC Paderborn: Die Übertragung im Überblick