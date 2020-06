BVB: Jürgen Klopp gibt Mario Götze nach Aus bei Borussia Dortmund einen Rat

Mario Götze wird den BVB verlassen. Nun hat Jürgen Klopp verraten, was für den Weltmeister von 2014 bei seinem nächsten Klub wichtig sein wird.

Trainer Jürgen Klopp hat über die Zukunft seines ehemaligen Schützlings Mario Götze gesprochen. In den Augen des Liverpool-Coaches mache Götzes Abschied vom BVB "total Sinn", sein neuer Arbeitsgeber solle bestimmte Eigenschaften mitbringen.

Götze müsse einen Verein finden, bei dem er nicht das Gefühl habe "in jedem Spiel gleich die Welt verändern" zu müssen, sagte Klopp gegenüber Sky. "Er soll einfach normal spielen und dann wieder spielen und wieder spielen. Dann, glaube ich, werden wir den alten Mario Götze wiedersehen."

Dass Götzes Vertrag beim BVB nicht verlängert werde, sei für Klopp "keine Überraschung mehr" gewesen. Der Trainer des erklärt: "Jeder im Geschäft wusste, dass sein Vertrag ausläuft. Wenn die Dinge nicht schon ein Jahr vorher geregelt sind, deutet einiges darauf hin, dass es zu Ende geht."

Jürgen Klopp: Mario Götze braucht "mal ein paar Spiele am Stück"

Es mache "total Sinn, dass Mario den Verein verlässt." Götze, der gemeinsam mit Klopp 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft mit dem BVB gewann, brauche wahrscheinlich "mal ein paar Spiele am Stück. Das ist in Dortmund im Moment bei der Qualität, die sie im offensiven Bereich haben, offensichtlich nicht möglich."

Obwohl immer wieder Gerüchte über ein mögliches Interesse von Liverpool an Götze aufkamen, wird der WM-Final-Torschütze von 2014 nicht zu Klopps Mannschaft wechseln. Trotzdem wünscht sein Förderer ihm alles Gute: "Ich könnte ihm nicht mehr Glück wünschen, um ehrlich zu sein. Ich halte ihn für einen außergewöhnlichen Spieler und auch einen außergewöhnlichen Charakter. Ich mag ihn sehr und wünsche ihm alles Glück."

Nach Informationen von Goal und SPOX haben die Römer Klubs AS und Lazio Interesse an Götze, beide dürften in der kommenden Saison international spielen.