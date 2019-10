BVB: Raphael Guerreiro verlängert Vertrag bis 2023

Außenbahnspieler Raphael Guerreiro hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig bis 2023 verlängert.

hat den Vertrag von Raphael Guerreiro vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Das gab der BVB am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Raphael ist ein international erfahrener und technisch erstklassiger Fußballer, der flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar ist und innerhalb unseres Kaders eine hohe Wertschätzung genießt", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert.

Guerreiro glücklich über Vertragsverlängerung beim BVB

Guerreiro war im Sommer 2016 vom FC Lorient nach Dortmund gewechselt. In der laufenden Saison hat der portugiesische Nationalspieler bisher acht Pflichtspiele (ein Tor) für die Elf von Trainer Lucien Favre absolviert.

"Borussia Dortmund ist ein großartiger Verein, in dem ich mich – mit meiner Familie – seit drei Jahren sehr wohl fühle. Ich werde alles dafür tun, um unserer Mannschaft dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Am besten fangen wir am Samstag mit einem Heimsieg gegen Gladbach an", so der 25-Jährige.