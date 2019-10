Pierre-Emerick Aubameyang schießt gegen BVB-Boss: "Herr Watzke, Sie sind so ein Clown"

Arsenal-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang hat mit deutlichen Worten auf eine Stichelei von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagiert.

"Besser für Sie, ich spreche nie darüber, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe", schrieb der Arsenal-Stürmer bei Twitter: "Herr Watzke, Sie sind so ein Clown."

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money don’t talk about money please!!! Leave me alone pls