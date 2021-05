BVB schießt Holstein Kiel im DFB Pokal ab! Borussia Dortmund steht im Finale - der TICKER zum Nachlesen

Im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals traf der BVB (Borussia Dortmund) auf Holstein Kiel. Goal begleitete das ganze Spiel (5:0) hier im LIVE-TICKER.

Bundesligist Borussia Dortmund greift nach seinem fünften Titel im DFB-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte im Halbfinale den Zweitligisten Holstein Kiel 5:0 (5:0) und zog zum insgesamt zehnten Mal ins Endspiel ein. Gegner des BVB im Finale am 13. Mai im Berliner Olympiastadion ist RB Leipzig. Die Leipziger hatten am Freitag das erste Halbfinale bei Werder Bremen mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen.

Giovanni Reyna (16., 22.), Marco Reus (26.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (41.) erzielten die Dortmunder Treffer. Kiel hatte in der zweiten Runde Rekordpokalsieger Bayern München im Elfmeterschießen besiegt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - beim DFB-Pokal-Halbfinale stehen Euch heute alle Türen offen. Hier findet Ihr Infos zur Übertragung, während in diesem Artikel die ganze Partie im LIVE-TICKER mitverfolgt werden kann.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel ENDE - 5:0 (5:0) Tore 1:0 Reyna (16.), 2:0 Reyna (22.), 3:0 Reus (26.), 4:0 Hazard (32.), 5:0 Bellingham (41.) Aufstellung BVB Hitz - Piszczek (ab 62. Morey, ab 74. Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro - Can (ab 62. Delaney), Bellingham - Reus (ab 62. Reinier), Reyna (ab 46. Brandt), Sancho - Hazard Aufstellung Kiel Dähne - Dehm (ab 46. Neumann), Wahl, Lorenz, Komenda - Meffert, Hauptmann, Lee (ab 76. Girth) - Bartels (ab 68. Mees), Serra (ab 30. Arslan), Reese (ab 46. Porath) Gelbe Karten Hauptmann (37.), Lorenz (86.)

Das soll es vom DFB-Pokal gewesen sein. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Rest-Abend und weiterhin ein erholsames Wochenende.

Überschattet wurde Dortmunds Erfolg durch die Knieverletzung von Mateu Morey. Der befürchtete Kreuzbandriss trübte die Stimmung bei den Westfalen, die im Finale am 13. Mai im Berliner Olympiastadion auf RB Leipzig treffen werden. Gegen eben diesen Gegner muss der BVB aber bereits in einer Woche in der Budnesliga ran.

Borussia Dortmund steht im Endspiel des DFB-Pokals. Im Halbfinale gab sich der Bundesligist im heimischen Signal Iduna Park keine Blöße und räumte Holstein Kiel mit 5:0 aus dem Weg. Nach gut einer halben Stunde war der Drops bereits gelutscht und nach 45 Minuten alle Messen gelesen. Der BVB ging die Aufgabe konzentriert und mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an. Nach einer Viertelstunde geduldiger Anlaufzeit saß bei den Borussen bis zur Pause jeder zweite Schuss. Dem waren die Störche nicht gewachsen. Nach Wiederbeginn konnte es für den Zweitligisten nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Und da sich die Hausherren nachsichtig zeigten, blieb es bei den fünf Toren.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Auch den zweiten Spielabschnitt beendet Schiedsrichter Christian Dingert sehr pünktlich.

89. | Viel mehr haben die Spieler auf dem Platz wohl nicht vor. Die Borussen schieben sich den Ball zu, tasten sich dann ganz langsam noch einmal nach vorn. Aber es passiert nichts mehr.

87. | Nach einer Zuarbeit von Jadon Sancho zieht Reinier in zentraler Position und aus etwa 15 Metern ab. Thomas Dähne reißt eine Faust nach oben und pariert den Linksschuss. Im Nachfassen macht der Keeper die Kugel dann fest.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

86. | Wegen eines Fouls an Julian Brandt fängt sich Simon Lorenz seine erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ein.

84. | Dann nutzen die Borussen einen Eckstoß, um ein wenig nachdrücklicher zu werden. Mats Hummels mischt bei dieser Standardsituation vorn mit, ist da im Torraum zugange. Gezeilt gelingt sein Abschluss unter Bedrängnis und nach dem Zuspiel von Reinier nicht. Thomas Dähne schnappt sich das Kunstleder.

81. | Jetzt zeigen sich die Störche in der Tat noch einmal. Finn Porath flankt in den Sechzehner, wo Phil Neumann verpasst und Ahmet Arslan von Mats Hummels abgeblockt wird.

79. | Kiel ist tatsächlich nur noch darauf bedacht, nicht noch einen weiteren Gegentreffer zu kassieren. Dortmund kontrolliert die Angelegenheit im Verwaltungsmodus. Vielleicht haben einige der Dortmunder Einwechsler noch etwas vor. Alle anderen - natürlich vor allem die auf Seiten der Gäste - würden sicherlich gern Feierabend machen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

76. | Nun tauscht auch Ole Werner nochmals. Für Jae-Sung Lee kommt Benjamin Girth. Damit sind wir mit den Spielerwechseln für heute durch.

76. | Bedient von Thomas Meunier, taucht Jude Bellingham rechts am Torraum auf. Der Winkel ist spitz. Der gefühlvolle Heber mit dem rechten Fuß springt durch den Torraum und am Tor vorbei.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. | Nun wird Mateu Morey vom Feld getragen. Als Ersatz steht Thomas Meunier bereit. Damit schöpft Edin Terzic sein Wechselkontingent restlos aus.

73. | Längst sind die Betreuer auf dem Platz. Eine Trage steht schon bereit. Mateu Morey erleidet offenbar eine schwere Knieverletzung. Es geht nicht weiter für den Rechtsverteidiger.

71. | Mateu Morey vertritt sich ohne gegnerische Einwirkung. Das Kniegelenk wird arg belastet. Mit einem Aufschrei geht der Spanier zu Boden. Das schaut gar nicht gut aus.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

68. | Anschließend verlässt der Routinier Fin Bartels das Spiel und lässt Joshua Mees zum Zug kommen.

67. | Nach einem erneut sehr guten Zuspiel von Fin Bartels, lasst Finn Porath halblinks in der Box den nötigen Zug zum Tor vermissen. So gelangt Mats Hummels noch in den Zweikampf und blockt den Rechtsschuss ab.

66. | Nach einem von Simon Lorenz abgeblockten Rechtsschuss von Jadon Sanchon schreitet dieser bei der Ecke zur Tat. Dessen Hereingabe köpft Julian Brandt links am Kasten von Thomas Dähne vorbei.

64. | Fin Bartels taucht rechts in der Box auf und bringt eine gefühlvolle Flanke an. Im Zentrum kommt Ahmet Arslan unbedrängt zum Kopfball, setzt diesen aus gut zehn Metern zu mittig. Marwin Hitz fängt die Kugel sicher.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

62. | Zudem wird Lukasz Piszczek durch Mateu Morey ersetzt.

62. | Marco Reus reicht die Kapitänsbinde an Mats Hummels weiter und geht dann ebenfalls runter. Dafür darf sich fortan Reinier beweisen.

62. | Dann stehen frische Kräfte für den BVB bereit. Emre Can verlässt den Rasen, macht Platz zugunsten von Thomas Delaney.

61. | Nun dürfen die Kieler wieder etwas mitspielen, erarbeiten sich ihren zweiten Eckstoß des Abends. Aus dem können die Gäste allerdings nichts machen.

58. | In Folge des zweiten Eckstoßes der Schwarz-Gelben zieht Jadon Sancho aus halblinker Position ab, zirkelt die Kugel mit dem rechten Fuß allerdings über den langen Torwinkel. Der mit vier Treffern beste Dortmunder Pokaltorschütze würde seine Bilanz bestimmt gern noch etwas aufpolieren. Toptorjäger im laufenden Wettbewerb ist Leipzigs Yussuf Poulsen und der hat nur ein Tor mehr zu Buche stehen.

56. | Darüber hinaus tut sich nicht sonderlich viel. Die Angelegenheit plätschert vor sich hin. Die Dortmunder zeigten etwas Nachsicht mit dem Gegner.

54. | Dann zeigen die Gäste mal wieder etwas nach vorn. Jonas Meffert fackelt auch gar nicht lange und feuert aus großer Distanz. Marwin Hitz sieht das Ding kommen, steht bereits richtig und fängt den Ball sicher.

52. | Das Bemühen der Gastgeber reicht zumindest für den ersten Dortmunder Eckstoß in dieser Begegnung. In dessen Folge kommt Mats Hummels zum Kopfball, den sich Thomas Dähne herunter fischt.

51. | Entsprechend gemächlich läuft die zweite Hälfte an. Die Borussen begnügen sich damit, das Geschehen zu kontrollieren.

48. | Es kann ja für die Störche nur noch um Schadensbegrenzung gehen. An etwas anderes glauben die Spieler ja selbst nicht mehr. Und so lange das der BVB hier seriös zu Ende spielt ... Genau das tun die Hausherren zu Beginnn des zweiten Durchgangs.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Auch Edin Terzic bringt mit Julian Brandt eine frische Kraft. Dafür darf Doppeltorschütze Giovanni Reyna vorzeitig Feierabend machen.

46. | Darüber hinaus kehrt Fin Bartels auf Seiten der Gäste nicht zurück. Ihn ersetzt Finn Porath.

46. | Zur Pause wird munter gewechselt. Jannik Dehm bleibt in der Kabine. Dafür spielt ab sofort Phil Neumann.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Bereits zur Pause ist im zweiten Halbfinals des DFB-Pokals alles entschieden. Borussia Dortmund hat Holstein Kiel schon fünf Stück eingeschenkt. Geduldig gingen die Hausherren die Sache an, störten sich auch nicht daran, dass sich der Zweitligist einige Spielanteile sicherte. In aller Ruhe zogen die Westfalen ihr Ding durch und eröffneten mit ihrem zweiten Schuss den Torreigen. In der Folge behielt man diesen Rhythmus bei. Jeder zweite Versuch war drin. Das wirkte spielend leicht. So zog der BVB den Gästen frühzeitig den Zahn. Zwar verzeichneten die Störche zwei richtig gute Torchancen - unter anderem einen Pfostenschuss. Doch es passte zum Verlauf dieser Partie, dass diese Dinger eben nicht drin waren.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+1. | Überaus pünktlich bittet Schiedsrichter Christian Dingert die Akteure zur Pause in die Kabinen.

44. | Jetzt darf Marwin Hitz erstmals sein Können zeigten. Der Distanzschuss von Ahmet Arslan fliegt gefährlich unten aufs linke Eck zu. Der BVB-Torhüter streckt sich erfolgreich und lenkt das Geschoss um den Pfosten. Die folgende erste Ecke dieser Begegung bleibt ohne Auswirkungen.

Tooooor! BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel 5:0 - Torschütze: Bellingham

41. | Toooooor! BORUSSIA DORTMUND - Holstein Kiel 5:0. Mühelos kombinieren sich die Schwarz-Gelben über links in die Box. Zwar bekommen die Kieler immer mal einen Fuß dazwischen, können aber nicht entscheidend klären. Letztlich legt Jadon Sancho mit Übersicht zurück. Aus etwa 18 Metern und leicht nach rechts versetzter Position zieht Jude Bellingham mit dem rechten Fuß ab. Simon Lorenz fälscht unerreichbar für Thomas Dähne ins rechte Eck ab, erwischt seinen Keeper damit auf dem falschen Fuß.

38. | Inzwischen spielt nur noch der BVB. An der Strafraumkante sucht Thorgan Hazard den Abschluss. Der Rechtsschuss segelt links am Gehäuse von Thomas Dähne vorbei.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

37. | Erstmals kramt Schiedsrichter Christian Dingert den gelben Karton hervor. Den bekommt Niklas Hauptmann nach einem Foul an Jude Bellingham zu sehen. Es ist seine erste Karte in dieser Pokalsaison.

34. | Was soll den Kielern jetzt noch Hoffnung machen? Es bräuchte schon eine Menge Fantasie, um dem Außenseietre hier noch eine realistische Chance einzuräumen. Es müsste schon ein Wunder her. Vielmehr wird es aber wohl nun darum gehen, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Tooooor! BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel 4:0 - Torschütze: Hazard

32. | Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - Holstein Kiel 4:0. Jetzt schießen sich die Gäste die Dinger fast schon selbst rein. Zunächst behauptet Jae-sung Lee im Mittelfeld gut den Ball, passt dann aber ungenau zurück zu Jonas Meffert. Der bekommt nur die Fußspitze ran, fabriziert so eine perfekte Vorlage in den Lauf von Thorgan Hazard. Der ist für Hauke Wahl nicht mehr zu stellen und schießt aus etwa 14 Metern mit dem linken Fuß flach ins rechte Eck. Auch der Belgier ist nun zweifacher Saisontorschütze im laufenden Wettbewerb.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Wechsel

30. | Für die KSV kommt es knüppeldick. Jetzt geht es für Janni Serra nicht weiter. Der ehemalige Dortmunder muss durch Ahmet Metin Arslan ersetzt werden.

Tooooor! BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel 3:0 - Torschütze: Reus

26. | Toooooor! BORUSSIA DORTMUND - Holstein Kiel 3:0. Gnadenlos legt der BVB nach. Znächst bleibt der Angriff hängen zu bleiben, doch die Westfalen nehmen gleich einen neuen Anlauf. Auf halblinks hebt Emre Can die Pille gefühlvoll in den Sechzehner, wo sich Marco Reus gegen Jannik Dehm behauptet und die Kugel mit dem rechten Fuß ins kurze Eck spitzelt. Reus erzielt seinen zweiten Saisontreffer im DFB-Pokal.

Tooooor! BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel 2:0 - Torschütze: Reyna

22. | Toooooor! BORUSSIA DORTMUND - Holstein Kiel 2:0. Wiederholt werden die Borussen über links gefährlich, wo Marco Reus ganz entscheidend zur Entstehung beiträgt. Zunächst lässt dieser den Ball passieren, nimmt Sekudnen später das Zuspiel von Thorgan Hazard elegant mit, passt dann von der Grundlinie in die Mitte. Marco Komenda und Jonas Meffert agieren für Kiel eher unglücklich, können die Angelegenheit nicht klären. Zwar verpasst Raphael Guerreiro den Ball - nicht aber Giovanni Reyna.

21. | Nach einem Ballverlust vom Emre Can macht sich über links Fabian Reese auf den Weg in den Sechzehner. Der Linksschuss aus nicht optimalem Winkel gerät nicht platziert genug und wird von Marwin Hitz gehalten.

19. | Zumindest für einen ersten Kieler Torschuss sorgt jetzt Hauke Wahl. Aus der zweiten Reihe nimmt der Innenverteidiger mit dem rechten Fuß Maß, tut das aber bei Weitem nicht genau genug.

18. | Somit befindet sich der Favorit in der Spur. Wird die Sache jetzt ihren Lauf nehmen? Spielt das der BVB konzentriert runter? Oder werden die Störche trotzdem noch aufbegehren?

Tooooor! BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel 1:0 - Torschütze: Reyna

16. | Toooooor! BORUSSIA DORTMUND - Holstein Kiel 1:0. Einmal mehr greift der BVB über links an. Zunächst wirkt das erneut behäbig. Dann übernimmt Jadon Sancho, bringt etwas Fahrt rein. So gelangt man an den Sechzehner, wo der kurze Querpass auf Giovanni Reyna erfolgt. Dessen Rechtsschuss aus halblinker Position und etwa 15 Metern schlägt unhaltbar im langen Eck ein. Reyna trifft zum zweiten Mal im laufenden Wettbewerb.

13. | Dann erzwingt Thorgan Hazard den ersten Torabschluss dieser Begegnung. Nach einem Ballverlust von Jonas Meffert und einem Zuspiel von Emre Can sucht der Belgier den Weg auf rechts in den Strafraum. Sein Rechtsschuss wirkt überhastet und rollt weit links am Kasten von Thomas Dähne vorbei.

12. | Grundsätzlich sind die Gäste mit diesem Spieltempo sehr zufrieden. Da kann der Außenseiter wunderbar mithalten und vor allem auch mitspielen.

10. | Dortmund geht es im Ballbesitz gerade sehr behutsam an. Man lauert auf eine Lücke. Dann wird plötzlich forciert. Über links gelangt erneut Raphael Guerreiro in die Box, bleibt aber an Jannik Dehm hängen.

8. | Auf dem linken Flügel startet Fabian Reese ein starkes Solo, gelangt so in den Sechzehner und bis zur Grundlinie. Seine Hereingabe vorn dort aber landet bei einem Dortmunder Verteidiger.

6. | Mitunter sind die Kieler jetzt richtig ausgiebig am Ball, verlagern das Spiel auch mal klug. So führt der Zweitligist das Spielgerät in den den eigenen Reihen. Der gegnerische Strafraum allerdings bleibt noch unerreicht.

4. | Über einen guten Pass von Jude Bellingham gelangt Raphael Guerreiro auf links in den Sechzehner. Dessen flache Hereingabe rauscht durch den Torraum jedoch an Freund und Feind vorbei.

2. | Früh in dieser Partie erlangen die Gäste Ballbesitzphasen. Ganz offensichtlich wollen sich die Störche nicht verstecken und selbst aktiv zum Spielgeschehen beitragen.

1. | Sofort wollen die Gastgeber zeigen, wer hier der Favorit im Signal Iduna Park ist. Der BVB legt den Vorwärtsgang ein. Über Bemühungen kommt der Bundesligist noch nicht hinaus.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen bei zwölf Grad und bewölktem Himmel an.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 1. Halbzeit

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. An der Pfeife agiert Christian Dingert. Der 40-jährige FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus mehr als 300 Partien in den drei höchsten deutschen Spielklassen mit. Im DFB-Pokal ist der Unparteiische zum 27. Mal im Einsatz. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Benedikt Kempkes und Timo Gerach. Als vierter Offizieller fungiert Frank Willenborg.

vor Beginn | Zum zweiten Mal nach 1941 stehen die Störche im Halbfinale des DFB-Pokals. Damals hatten man gegen den FC Schalke 04 klar mit 0:6 das Nachsehen. Während ihrer inzwischen 26. Teilnahmen an diesem Wettbewerb bestritten die Norddeutschen auch ihr bislang einziges Pflichtspiel gegen Dortmund. Im Februar 2012 musste der BVB nach Kiel reisen und entschied das Viertelfinale klar mit 4:0 für sich. Der viermalige Pokalsieger strebt heute seine zehnte Finalteilnahme an.

vor Beginn | Kiel begann mit einem 7:1 gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen. Eigentlich ein Auswärtsspiel wurde diese Partie im Holstein-Stadion ausgetragen - wie auch das sensationelle 6:5 im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München. Die Klub-Weltmeister-Besieger zwangen zu Hause dann auch Darmstadt 98 vom ominösen Punkt in die Knie (7:6). Im Viertelfinale bei Rot-Weiss Essen ging das beim 3:0 vergleichsweise entspannt über die Bühne.

vor Beginn | Dortmund gewann in der Bundesliga zuletzt vier Partien in Folge - zwei davon zu Hause gegen Bremen (4:1) und Union Berlin (2:0). Die letzte Niederlage jedoch fing man sich auch im heimischen Signal Iduna Park ein. Das 1:2 Anfang April gegen Eintracht Frankfurt wurde quasi eingerahmt durch das Aus in der Champions League mit den zwei 1:2-Pleiten gegen Manchester City.

vor Beginn | Aus der Corona-bedingten Zwangspause sind die Kieler ungeschlagen hervorgegangen, siegten in Osnabrück (3:1) und holten in Nürnberg am Dienstag einen Punkt (1:1). Aufgrund der Umstände bestreitet die KSV jetzt das siebte Auswärtsspiel in Folge. Zwei davon gingen Anfang April in Bochum (1:2) und Heidenheim (0:1) verloren. Alles in allem jedoch schrecken die drittbeste Auswärtsmannschaft der 2. Liga Auftritte in der Fremde nicht.

vor Beginn | Was den DFB-Pokal grundsätzlich unter anderem ausmacht, ist das Duell David gegen Goliath. Natürlich gibt es das zu einem solchen späten Zeitpunkt des Wettbewerbs selten zu erleben. Heute nun ist es mal wieder so weit. Der Fünfte der Bundesliga hat den Vierten der 2. Liga zu Gast. Während der BVB wieder in die Champions League möchte, schielen die Störche noch nach dem Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus.

vor Beginn | Bei den Gästen tauscht Ole Werner vier Spieler freiwillig aus, setzt Johannes van den Bergh, Phil Neumann, Finn Porath und Joshua Mees auf die Bank. Dafür rücken Marco Komenda, Jannik Dehm, Finn Bartels und Fabian Reese in die Kieler Anfangsformation.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel sieht sich Edin Terzic auf Seiten der Hausherren zu zwei Veränderungen gezwungen. Anstelle von Mahmoud Dahoud (Gelb-Rot-Sperre) und Erling Haaland (muskuläre Probleme) rutschen Mats Hummels (zurück nach Gelbsperre in der Bundesliga) und Thorgan Hazard in die Dortmunder Startelf. Zu dieser gehört auch Jude Bellingham, dessen Gelb-Rot-Sperre nur für die Liga gilt.

vor Beginn | Dem stellt sich Holstein Kiel in folgender Besetzung entgegen: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, Komenda - Meffert, Hauptmann, Lee - Bartels, Serra, Reese.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Borussia Dortmund geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham, Reus, Reyna, Sancho - Hazard.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zum Halbfinale zwischen BVB (Borussia Dortmund) und Holstein Kiel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reus, Reyna, Sancho - Hazard

Aufstellung Holstein Kiel:

Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, Komenda - Meffert, Hauptmann - Lee, Bartels, Serra - Reese

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Direktvergleich vor der Partie heute

bisher nur ein Duell zwischen beiden Mannschaften DFB-Pokal-Viertelfinale 2011/12 Holstein Kiel vs. BVB (Borussia Dortmund 0:4 (0:2) Tore: 0:1 Lewandowski (11.), 0:2 Kagawa (18.), 0:3 Barrios (80.), 0:4 Perisic (87.) Aufstellungen: Kiel: Jensen - Berzel - Herrmann - Jürgensen - Poggenberg - Chahed - Müller - Heider - Kazior - Lindner - Sykora BVB: Langerak - Hummels - Piszczek - Schmelzer - Subotic - Blaszczykowski - Kagawa - Kehl - Leitner - Perisic - Lewandowski



BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Erst Bayern, jetzt Dortmund? Holstein Kiel tüftelt an der nächsten Sensation. Gegen den großen Favoriten sucht der Underdog die perfekte Erfolgsformel.

Kiel/Dortmund (SID) So häufig wird behauptet, dass sich ein krasser Außenseiter dennoch "einiges ausrechnet" - bei Holstein Kiel stimmt es wirklich. Wie ein "Nobelpreis für Mathematik" wäre ein Triumph im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund, sagt Trainer Ole Werner, ganz so, als würde "eine unlösbare Aufgabe dann doch gelöst". Problem nur: Einen Nobelpreis für Mathematik gibt es gar nicht.

Ob es am Ende nun das Millionenpreisgeld für die Millennium-Probleme wird oder die Fields-Medaille, kann Werner vor dem ungleichen Duell am Samstagabend (20.30 Uhr/ARD und Sky) aber herzlich egal sein. "Ob das unlösbare Probleme sind, können wir erst nach dem Spiel beurteilen", betonte er. Es gilt, gegen Erling Haaland und all die anderen Stars die perfekte Formel auszutüfteln. "Ob uns der alte Pythagoras dabei hilft, weiß ich auch nicht", sagte Werner, und er lachte.

Einmal jedenfalls hat der ambitionierte Zweitligist bereits seine Lösung gefunden: Sensationell warf er den Sextuple-Gewinner Bayern München in der zweiten Runde nach gloriosem Kampf im Elfmeterschießen raus. Nun soll, geht es nach Werner, der BVB dran glauben, der sich schon auf dem besten Wege Richtung Berlin sieht: "Es ist herausragend, dass wir ein Pflichtspiel gegen sie bestreiten - und das nicht, weil sich die Losfee irgendwie in der Trommel verirrt hat."

An das letzte DFB-Pokal-Spiel gegen den BVB am 7. Februar 2012 (0:4) hat der junge Trainer (32) keine direkte Erinnerung: Da war er gerade in Australien. "Ich war auf Weltreise, tatsächlich", berichtete Werner. "Wo ich war, wurde das nicht übertragen - und ich hätte auch mitten in der Nacht aufstehen müssen..."

Mächtig unterwegs sind auch die Kieler des Jahres 2021. Das Spiel beim BVB ist nach der erneuten Corona-Quarantäne das dritte von sieben innerhalb von 22 Tagen, es geht um den Bundesliga-Aufstieg - und das erste Pokalfinale der Vereinsgeschichte. "Wir sind wie eine Boygroup auf Tour", sagt Offensivspieler Fabian Reese: "Der Bus und das Hotelzimmer sind unser bester Freund."

Auch deshalb verzichtet Werner auf allzu vollmundige Aussagen. "Wir werden versuchen, unsere Haut so teuer wie möglich zu verkaufen", sagte der Trainer, er schätzt die Chance aber realistisch ein: "Wir sind ja nicht blauäugig und nicht auf den Kopf gefallen."

Doch, trotz aller Belastung: "In einem Spiel kann alles passieren", betonte Stürmer Janni Serra. Allein das Halbfinale erreicht zu haben, sei ein "Wahnsinnsding" für den KSV Holstein, der nun "den nächsten unmöglichen Gegner schlagen" will: "Dass wir das Zeug haben, können wir hoffentlich beweisen." Beweisen: Das passt dann ja wieder hervorragend zur Mathematik.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic

Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert - Hauptmann, Lee - Bartels, Serra, Reese. - Trainer: Werner

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Das DFB-Pokal-Halbfinale im Überblick