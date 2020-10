BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Champions League empfängt der BVB Zenit St. Petersburg. Hier gibt's die komplette Partie von Borussia Dortmund im LIVE-TICKER.

Bühne frei für die . Am 2. Spieltag der Gruppenphase empfängt in der Gruppe F die Mannschaft von Zenit St. Petersburg. Anpfiff der Partie im Heimstadion des BVB ist heute um 21 Uhr. Hier könnt Ihr die Partie live verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg 0:0 Tore - Aufstellung BVB Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel - Sancho, Reus, Reyna - Haaland Aufstellung Zenit Kerzhakov - Karavaev , Lovren , Rakytskyy , Douglas Santos - Barrios , Wendel , Kuzyaev , Erokhin , Driussi - Dzyuba Gelbe Karten -

17' Sancho will sich zentral vor der Strafraumkante mal mit einem Doppelpass an der Zenit-Viererkette vorbeikombinieren. Sein Anspiel auf Dahoud ist gut, dessen Rückpass zum Engländer wird aber von Rakitskiyy geblockt.

15' Reyna mit dem ersten Abschluss! Guerreiro bedient von links kommend Haaland halbhoch auf Höhe des linken Pfostens, von dort aus stolpert der Norweger halb freiwillig per Hacke den Ball weiter zu Reyna. Der junge US-Amerikaner zieht aus 17 Metern leicht linker Position ab, sein Schuss schrammt knapp links am Kasten von Kerzhakov vorbei.

13' Zenit steht sehr tief, lässt die Dortmunder bis 35 Meter vor dem eigenen Tor problemlos gewähren. Eigentlich nicht verkehrt für Dortmund, denn so kann der BVB bis dahin gut kombinieren. Anschließend sieht das allerdings nicht mehr so gut aus, zu viele Spieler auf engem Raum sorgen bisher für keine Chancen.

11' Vieles ist zu unpräzise und zu überhastet, was beide Mannschaften in der Offensive anbieten. Der Spielaufbau beider Mannschaften ist nicht wirklich sicher, die daraus resultierenden Ballverluste werden aber nicht konsequent genug ausgenutzt.

9' Dzyuba hat nach dem Eckball mal viel Raum vor sich, wird dann aber von Akanji und Witsel im Verbund ans linke Strafraumeck gedrängt, wo der Belgier dem Torgaranten seiner Ex-Mannschaft den Ball abjagt.

7' Sancho bringt mal eine halbgare Flanke von rechts in Richtung langer Pfosten, Karavaev kann den unpräzisen Ball des Engländers aber auf Kosten eines Eckballs klären.

5' Wenig zu sehen bisher auf beiden Seiten in der Offensive, es ist das übliche Abtasten auf dem Rasen, das ganz ohne Zuschauer aber noch ein wenig langweiliger wirkt als sonst.

3' Die Dortmunder übernehmen in der Anfangsphase erwartungsgemäß die Spielkontrolle, Zenit formiert sich dagegen erstmal defensiv und lauert auf Konter. Die Russen bieten ein engmaschiges 4-5-1 in der Verteidigung an.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, Borussia Dortmund hat angestoßen.

1' Dann wollen wir mal! 🔛



Von wo auch immer Ihr zuschaut, zuhört oder mitlest: Drückt Eure schwarzgelben Daumen! BORUSSIA! ⚫🟡#UCL #BVBZenit 0:0 pic.twitter.com/xPIMqLmEVJ — Borussia Dortmund (@BVB) October 28, 2020

Vor Beginn | Sergey Semak stellt nach der 1:2-Niederlage gegen Rubin Kazan ebenfalls wenig, er wechselt einmal. Im zentralen Mittelfeld erhält Kuzyaev den Vorzug vor Ozdoev.

Vor Beginn | Zenit kontert mit dieser Formation: Kerzhakov - Karavaev, Lovren, Rakytskyy, Douglas Santos - Wendel, Barrios, Erokhin, Kuzyaev, Driussi - Dzyuba.

Vor Beginn | Lucien Favre tauscht nach dem 3:0-Erfolg im Revierderby gegen Schalke 04 nur zweimal: Witsel beginnt im Defensivzentrum für Delaney, offensiv wird Brandt zudem durch Reus ersetzt.

Vor Beginn | Die Aufstellungen sind da. Der BVB beginnt folgendermaßen: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel, Sancho, Reus, Reyna - Haaland.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Björn Kuipers, seine Assistenten sind Sander van Roekel und Erwin Zeinstra. Vierter Offizieller ist Serdar Gözübüyük. An den Video-Monitoren sitzen Pol van Boekel und sein Assistent Dennis Higler.

Vor Beginn | Die Ausgangslage ist also klar: Der BVB braucht als Favorit heute einen Sieg, um Lazio zum einen nicht entwischen zu lassen, zum anderen um zumindest Zenit auf Distanz zu halten. Vor Beginn der Gruppenphase schien das Weiterkommen nur Formsache, bei einem weiteren Punktverlust heute werden die kommenden vier Partien unangenehmer.

Vor Beginn | Der BVB dagegen ist in der Liga voll in der Spur und hat sich nach der Niederlage am 2. Spieltag gegen den wieder gefangen. Die heutigen Gastgeber sind neben den punktgleichen Bayern (je zwölf Punkte) und Tabellenführer Leipzig (13 Punkte) die einzige Mannschaft mit einer zweistelligen Anzahl an Punkten. Zudem sind die Dortmunder in der Liga seit drei Spielen ohne Gegentreffer, einzig gegen Lazio fing sich der BVB gleich drei Stück.

Vor Beginn | Besonders im Auge müssen die Dortmunder Mittelstürmer Artem Dzyuba behalten. Der 32-Jährige traf in 13 Pflichtspielen sieben Mal. Einziger Wermutstropfen für Zenit: Sein partner Sardar Azmoun muss aufgrund einer Mandelentzündung heute noch passen. Ebenfalls nicht zu verachten, Offensivtalent Malcom und Innenverteidiger Dejan Lovren, der den BVB einst aus der köpfte.

Vor Beginn | Gegner ist heute das ebenfalls punktlose Zenit, der russische Vertreter verlor zum Auftakt überraschend mit 1:2 gegen den und könnte mit einem weiteren Punktverlust heute schon fast raus sein aus dem Kampf ums Achtelfinale. Das Team von Sergey Semak gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten vier Spiele. In der heimischen Premier Liga musste Zenit die Tabllenführung an Spartak abgeben.

Vor Beginn | So hatte sich Borussia Dortmund den Start in die Champions-League-Saison keinesfalls vorgestellt. Mit 1:3 ging das Team von Lucien Favre bei Lazio unter, im ersten Königsklassen-Heimspiel der Saison stehen die Schwarz-Gelben dementsprechend unter Druck. Let's go!

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Zenit St. Petersburg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

Dortmund mit 2 Änderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (3-0 gegen Schalke): Reus und Witsel spielen für Delaney und Brandt.

Im Vergleich zum 1-3 bei Lazio ist die BVB-Startelf auf 4 Positionen verändert: Bürki, Akanji, Dahoud und Reyna spielen für Hitz, Delaney, Bellingham und Piszczek.

Zenit St. Petersburg setzt auf folgende Aufstellung:

Kerzhakov - Karavaev , Lovren , Rakytskyy , Douglas Santos - Barrios , Wendel , Kuzyaev , Erokhin , Driussi - Dzyuba

Zenit mit 1 Änderung im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (1-2-Niederlagen gegen Rubin Kazan): Kuzyaev spielt für Ozdoev (Bank).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das bislang einzige Duell zwischen Borussia Dortmund und Zenit St Petersburg gab es 2013-14 im Achtelfinale der Champions League, die Deutschen setzten sich damals nach 2 Spielen mit insgesamt 5-4 durch.

Zenit St Petersburg hat sein bisher einziges Spiel in Dortmund gewonnen, beim 2-1-Sieg im März 2014 erzielten Hulk und Salomón Rondón die Tore.

Borussia Dortmund hat 2 seiner letzten 3 Spiele gegen Teams aus verloren (S1), zuvor war man in 5 Europapokalspielen gegen russische Teams ungeschlagen geblieben (S4 U1).

Zenit St Petersburg hat seit 6 Spielen im Europapokal nicht mehr gegen deutsche Mannschaften gewonnen (U1 N5), letzter Sieg war ein 2-1-Erfolg im März 2014 gegen Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund hat seine letzten 3 Heimspiele in der Champions League gewonnen und könnte erstmals seit gut 7 Jahren (zwischen September 2012 und Oktober 2013) wieder 4 Heimspiele in Folge gewinnen.

Seit 2 Siegen in Folge in der Champions League im Jahr 2015, wartet Zenit St Petersburg nun seit 5 Spielen auf einen weiteren Erfolg in der Königsklasse (U1 N4).

Nach dem 1-3 bei Lazio am 1. Spieltag droht Borussia Dortmund zum 2. Mal überhaupt ein Fehlstart in der Champions League mit 2 Niederlagen. Das bisher einzige Mal unterlief dem BVB dieses Missgeschick 2017-18.

Zenit steht vor seinem 50. Spiel in der Champions League (S17 U11 N21) und ist damit der 3. russische Klub nach Spartak und , der diesen Meilenstein erreicht.

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland könnte gegen die Russen sein 10. Spiel in der Champions League bestreiten – schon jetzt hat er mehr Tore erzielt als jeder andere Spieler in den ersten 10 Partien in diesem Wettbewerb. Der Norweger war bisher 11-mal erfolgreich und bringt es damit im Schnitt alle 59 Minuten auf ein Tor.

Borussia Dortmunds Jude Bellingham wurde beim Spiel in Rom zum jüngsten Engländer, der je in der Champions League in einer Startelf gestanden hat. Nur 2 Engländer absolvierten bisher 2 oder mehr Spiele in diesem Wettbewerb, bevor sie ihren 18. Geburtstag gefeiert haben – Josh McEachran 2010 mit Chelsea und Phil Foden 2017-18 mit Man City.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie in der Champions League heute - Ausrutschen verboten! BVB braucht im Nervenspiel "eine große Leistung"

Borussia Dortmund steht unter Siegzwang. Der Champions-League-Fehlstart bei lässt keinen weiteren Ausrutscher zu.

Ausrutschen strengstens verboten - im Nervenspiel gegen Zenit St. Petersburg steht Borussia Dortmund nach seinem Champions-League-Fehlstart unter Siegzwang. "Zenit hat sehr gute Einzelspieler. Aber das interessiert mich nicht. Wir müssen gewinnen!", forderte Sportdirektor Michael Zorc energisch. Stürmerstar Erling Haaland geht voller Kampfeslust voran: "Es wird fantastisch, nach dieser bitteren Niederlage in Rom zurückzuschlagen."

Vor dem ersten Gruppen-Heimspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky) gegen den russischen Meister geistert ein Horrorszenario umher: Das Aus wäre finanziell besonders in Zeiten fehlender Zuschauereinnahmen ein schwerer Schlag. "Das Weiterkommen ist komplett unser Ziel und auch unsere Verantwortung", betonte Zorc. "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben."

Die Gruppe F mit Lazio Rom, St. Petersburg und dem FC Brügge wurde allgemein als machbar bis leicht eingeschätzt, andere Vereine traf es deutlich schlimmer. Doch das 1:3 in Rom hat Zweifel geweckt. Zum zweiten Mal nach dem Ligaspiel beim FC Augsburg (0:2) wurde der BVB in dieser jungen Saison körperlich und emotional abgekocht. "Es gibt viele Möglichkeiten zu punkten. Ich habe gar keine Angst, dass wir nicht weiterkommen", sagte Thomas Delaney dennoch.

Die chancenlosen Schalker waren beim 3:0 in ihrer Harmlosigkeit am Samstagabend kein Gradmesser. "Das war nicht brillant, aber gute Arbeit. Für dieses Spiel okay. Wir müssen aber noch eine Schippe drauflegen", forderte Zorc. Immerhin erstickte der Derbysieg eine drohende Diskussion über Trainer Lucien Favre, der sich erstaunlicherweise weiter nicht auf eine Nummer eins im Tor festlegt.

Wer im Multimillionenspiel Königsklasse bestehen will und ernsthafte Ambitionen anmeldet, muss Zenit schlagen. "Sie sind sehr gefährlich. Wir brauchen eine große Leistung und müssen sehr, sehr clever sein", warnte Favre zwar. Aber St. Petersburg hat zum Auftakt überraschend gegen Brügge verloren (1:2), ist seit zwölf Europacupspielen ohne Sieg und hat die Generalprobe gegen (1:2) in den Sand gesetzt.

Wenig spricht also gegen den ersten Sieg und weitere Wiedergutmachung - wären da nicht die Nerven und der Druck. "Wir müssen unbedingt Geld verdienen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Schließlich kostet den BVB mit seinem riesigen Stadion jedes Geisterspiel eine Millionensumme.

Zur Unzeit flammt in Dortmund zudem eine Diskussion über Marco Reus auf. Nach scharfer Kritik des Sky-Experten Dietmar Hamann, der lieber den Abwehr-Anführer Mats Hummels als Kapitän sähe, fühlte sich Watzke zu einer Reaktion gezwungen. "Marco ist ein guter Kapitän", sagte der Klub-Boss der Bild-Zeitung.

Dass der 31-Jährige "nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend", sagte Watzke: "Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben." Zuletzt allerdings war Reus dem Anspruch, die vielen Talente zu führen, nicht gerecht geworden. In Rom gingen die jungen Wilden des BVB mit unter, sie zahlten Lehrgeld.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen von Borussia Dortmund und Zenit St. Petersburg:

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Haaland

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Haaland St. Petersburg: Dsjuba - Driussi, Mostowoj, Kusjajew - Osdojew, Barrios - Douglas Santos, Rakitskij, Lovren, Karawajew - Kerschakow

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick