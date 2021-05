BVB, News und Gerüchte heute: Dortmund hat wohl Interesse an St. Juste, Ikone doch kein Thema - Alle Infos zur Borussia

Der BVB hat wohl Interesse an einem Transfer des Mainzers St. Juste. Lilles Ikone wird dagegen wohl nicht kommen. Alle News zu Borussia Dortmund.

Der BVB am heutigen Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu Borussia Dortmund vom Tage.

BVB, News und Gerüchte: Dortmund hat wohl Interesse an Mainz-Verteidiger Jeremiah St. Juste

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Jeremiah St. Juste von Mainz 05. Die Bild berichtet, dass sich die Borussia mit einer Verpflichtung des Mainzers beschäftigt. Der 24-Jährige könnte die Abwehr des BVB verstärken .

Es soll schon erste Gespräche zwischen dem 24-jährigen Niederländer und dem BVB gegeben haben. Die Mainzer fordern angeblich 15 Millionen Euro für St. Juste, der vertraglich noch bis 2023 an die Rheinhessen gebunden ist und in den vorläufigen EM-Kader der Elftal berufen wurde.

Allerdings ist Dortmund nicht der einzige Interessent. Auch Bayer Leverkusen, der FC Brügge und Spartak Moskau werden als mögliche neue Ziele von St. Juste gehandelt. Doch der Niederländer soll aktuell keinen Abschied aus der Bundesliga anstreben. 2019 kam er für acht Millionen Euro von Feyernoord Rotterdam und war in der abgelaufenen Saison unumstrittener Stammspieler bei Mainz. In 32 Bundesligaspielen lieferte er eine Torvorlage.

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel hatte gegenüber der Bild zuletzt bereits "erhebliche Veränderungen im Kader" angekündigt, jedoch zugleich klargestellt: "Die Mannschaft fällt ganz sicher nicht auseinander. Wir müssen keine Spieler verkaufen. Aber es gilt, was ich auch früher immer schon genau so gesagt habe: Unverkäuflich ist bei Mainz 05 kein Spieler."

BVB, News: Dortmund macht 75 Millionen Euro Verlust im laufenden Geschäftsjahr

Die Corona-Krise hat bei Borussia Dortmund für einen großen Rückgang auf der Einnahmenseite gesorgt. Der Klub vermeldete einen Verlust in Höhe von 75 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr . Das teilte der börsennotierte Bundesligist in einer adhoc-Mitteilung am Dienstag mit.

Durch den Pokalsieg und die erneute Qualifikation für die Champions League habe man die negativen Auswirkungen der Pandemie aber in Grenzen halten können. Das Geschäftsjahr 2020/2021 des BVB endet am 30. Juni.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bereits bei der Aktionärsversammlung im vergangenen Jahr einen Verlust von 70 bis 75 Millionen Euro angekündigt. Er hatte aber nicht ausgeschlossen, dass er aufgrund der Pandemie-Auswirkungen noch höher ausfallen könnte.

Im Geschäftsjahr 2019/20 hatten die Dortmunder ein Minus in Höhe von 43,9 Millionen verbucht. Zum Start in die neue Bundesligasaison im August hoffen die Vereine zumindest wieder auf einen Teil der Zuschauer.

BVB, News und Gerüchte heute: Ikone wohl doch kein Thema für Dortmund

Es gibt Verwirrung um ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Jonathan Ikone vom OSC Lille. Einige französische Medien hatten berichtet, der BVB hätte Interesse an einem Transfer des 23-Jährigen. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten ist ein Wechsel aber "absolut unwahrscheinlich". Das ändere aber nichts daran, dass der BVB weiterhin einen Nachfolger für Jadon Sancho suche.

Denn genau daher kommen die Ikone-Gerüchte. Im vergangenen Sommer stand Sancho vor einem Wechsel zu Manchester United. Dortmund soll sich mit Ikone als Nachfolger beschäftigt haben. Nun berichtet Francefootball , dass Dortmund einen neuen Versuch startet, der neue Trainer Marco Rose sei laut dem französischen Sportportal vom 23-Jährigen überzeugt. Die Bild bringt zudem Eindhovens Donyell Malen ins Gespräch.

Doch nach dem Bericht der Ruhr Nachrichten ist an den Gerüchten nichts dran. Schließlich gebe es mit Julian Brandt und Giovanni Reyna zwei Spielertypen im BVB-Kader, die eine ähnliche Spielweise haben wie Sancho. Dazu kommt die relativ hohe Ablösesumme, die Lille für Ikone aufruft. Francefootball schreibt von 25 Millionen Euro, die Ruhr Nachrichten sogar von 30 Millionen Euro.

BVB, News: Erling Haaland zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt

Dortmunds Stürmer ist zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt worden . Der 20-Jährige bekam bei der von der Bundesliga und Spielehersteller EA Sports organisierten Wahl zum "Team of the Season" die meisten Stimmen der Fans.

An honour to be awarded with the @Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ⚫🟡 We won this award together! 🏆 pic.twitter.com/GqhPxXFvKW — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 25, 2021

Haaland spielte eine starke Saison und erzielte in 28 Spielen 27 Tore. Dazu kamen acht Torvorlagen. Wettbewerbsübergreifend kommt der DFB-Pokalsieger sogar auf 41 Tore in ebenso vielen Pflichtspielen (zwölf Assists).

Torschützenkönig Robert Lewandowski ging bei dieser Wahl trotz der historischen Bestmarke von 41 Saisontoren bei dieser Wahl leer aus.

BVB, News: Eberl will schwache Rückrunde nicht auf Rose-Wechsel schieben

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat die Ankündigung während der Saison, dass Trainer Marco Rose nach der Spielzeit den Verein verlassen wird, verteidigt. "Dass wir den Abgang von Marco Rose verkünden mussten, tat uns mit Sicherheit nicht gut und war nicht förderlich. Ohne, dass ich die Niederlagen allein darauf schieben möchte. Allerdings kann ich so, wie wir uns verhalten haben, in den Spiegel schauen. In dem Fall ist mir Transparenz wichtiger als zu versuchen, eine Lüge wochenlang aufrechtzuerhalten. Das kostet zu viel Kraft", sagte Eberl gegenüber Sport Bild .

Nach dem 0:0-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg am 21. Spieltag verkündete Gladbach den Wechsel von Trainer Rose zu Borussia Dortmund nach der Saison. Danach erlebten die Fohlen eine schwache Phase, aus 13 Spielen in der Liga gelangen nur noch fünf Siege - mit Platz acht in der Endabrechnung verpasste die Borussia den Einzug ins internationale Geschäft.

"Wir haben in der Liga 29 Punkte nach Führungen verspielt. Da waren wir nicht gallig genug, teilweise zu naiv, indem wir dachten, wir erzielen gleich schon das zweite oder dritte Tor. Das war ein großer Makel, und daran müssen wir arbeiten", sagte Eberl. "Leider hatten wir zu viel Konstanz in der Inkonstanz."

Die Kritik von Stefan Effenberg, die Sportliche Leitung betreibe "Schönfärberei", will Eberl aber so nicht stehen lassen. "Wir malen uns die Saison überhaupt nicht schön, mit den Vorwürfen kann ich nichts anfangen", sagte er.