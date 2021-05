BVB: Erling Haaland zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt

BVB-Stürmer Erling Haaland ist zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt worden. Bei der von der Bundesliga und Spielehersteller EA Sports organisierten Wahl zum "Team of the Season" erhielt der 20-Jährige die meisten Stimmen der Fans.

Damit ging Robert Lewandowski vom FC Bayern München trotz Rekord-Spielzeit leer aus. Der Pole stellte mit 41 Saisontreffern eine neue Bestmarke auf, nachdem er gegen den SC Freiburg bereits die 40-Tore-Marke von Gerd Müller egalisiert hatte.

An honour to be awarded with the @Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ⚫🟡 We won this award together! 🏆 pic.twitter.com/GqhPxXFvKW