BVB, News: Bleibt Roman Bürki doch in Dortmund?

Trotz seiner Degradierung zur Nummer zwei im BVB-Tor könnte Roman Bürki (30) eine Zukunft bei Borussia Dortmund haben. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, würde der BVB nur dann einen neuen Stammtorwart verpflichten, wenn es konkretes Interesse eines anderen Klubs an Bürki geben sollte.

Sollte sich jedoch herausstellen, dass es für den Schweizer keinen Markt gibt, würde Bürki, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2023 läuft, auch über den Sommer hinaus die schwarz-gelben Farben tragen. Eine Verpflichtung von Stuttgarts Gregor Kobel, die zuletzt kolportiert worden war, wäre dann jedoch "wohl ausgeschlossen", heißt es in dem Bericht.

BVB, News: Watzke packte Stars von Borussia Dortmund wohl bei der Ehre

Der fulminante Saisonendspurt des BVB, der in Pokalsieg und Champions-League-Qualifikation mündete, ist wohl auch einer Brandrede von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu verdanken. Nach der 1:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag der Bundesliga soll Watzke die Mannschaft scharf angezählt haben. Das berichtet die Bild -Zeitung.

So habe sich Watzke direkt an die Leistungsträger um Mats Hummels, Erling Haaland und Co. gewandt und gefragt, "ob sie in der kommenden Saison keine Lust hätten, sich mit den Besten der Welt zu messen", heißt es in dem Bericht. Zudem entzog die Vereinsführung dem Team öffentlich das Vertrauen.

Durch diese Rede packte Watzke die BVB-Stars aber nicht nur bei der Ehre, sondern sorgte gleichzeitig für einen stärkeren Zusammenhalt zwischen Trainer Edin Terzic und den Spielern. Denn Terzic stellte sich öffentlich immer wieder hinter das Team und soll - so die Bild - damit die zum Teil noch zweifelnden Spieler komplett auf seine Seite gezogen haben. Was folgte, waren sieben Siege aus den verbleibenden sieben Bundesligaspielen sowie der Pokalsieg gegen RB Leipzig.

BVB, News heute: Southampton-Trainer Hasenhüttl dementiert Interesse an Delaney

Der frühere Bundesliga-Trainer und heutige Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl hat ein Interesse an Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney dementiert. "Das ist nicht die Position, auf der wir uns dringend verstärken müssen", sagte der Österreicher nach dem letzten Saisonspiel bei West Ham United (0:3).

Zuvor hatte ESPN behauptet, die Saints würden sich mit einer Verpflichtung von Defensivmotor Delaney beschäftigen, um das Mittelfeld mit einem "mentalitätsstarken Führungsspieler" zu ergänzen. Hasenhüttl verwies jedoch auf den bestehenden Kader und zählte auf, dass Southampton bereits "vier Sechser" im Team habe.

Der Däne Delaney hat trotz Vertrages bis 2022 wohl keine Zukunft beim BVB, der Klub sucht nach Abnehmern.

BVB: Das Zeugnis der Dortmund-Profis für die Bundesliga-Saison

