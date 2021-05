Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Kobel bestätigt BVB-Interesse, Großkreutz wünscht Schalke direkten Wiederaufstieg

Stuttgarts Kobel bestätigt das Interesse vom BVB und Großkreutz drückt Erzrivale Schalke die Daumen im nächstjährigen Aufstiegsrennen. Alle News.

Die News vom BVB am heutigen Sonntag: Alle wichtigen Nachrichten, Informationen und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Gregor Kobel vor Wechsel zu Borussia Dortmund? "Ist ein Thema"

Stuttgarts Torhüter Gregor Kobel hat das Interesse von Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund bestätigt.

"Dortmund ist auf jeden Fall ein Thema. Ich werde mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen. Ich werde mir das anhören. Wir werden sehen", sagte der 23-Jährige nach dem 0:2 (0:0) des VfB am letzten Spieltag gegen Arminia Bielefeld.

Zuletzt hatten verschiedene Medien berichtet, dass der Schweizer Wunschkandidat beim BVB sei. Stuttgarts Geschäftsführer Sven Mislintat hatte die Chancen zur Pause auf einen Verbleib Kobels auf "50:50" beziffert. Kobel steht beim VfB noch bis 2024 unter Vertrag. Angeblich rufen die Schwaben 16 bis 18 Millionen Euro Ablöse für den Keeper auf.

BVB, News: Kevin Großkreutz wünscht sich Wiederaufstieg von Schalke 04

Die Bundesliga muss mindestens für die kommende Saison auf das legendäre Revierderby verzichten. Ex-Borusse Kevin Großkreutz wünscht sich daher einen baldigen Aufstieg von Schalke 04.

"Eines gleich mal vorweg: Wir waren noch nie Freunde - wie jeder weiß. Schon deshalb kann ich gut verstehen, dass beim Abstieg der Blauen in der Fußball-Metropole Dortmund das eine oder andere Freuden-Bierchen gekippt worden ist", eröffnete Großkreutz einen Gastbeitrag in der Bild am Sonntag.

Jedoch schrieb er auch: "Doch ich sag' genauso ehrlich: Allzu lange sollten sie sich nicht in der 2. Liga einnisten. Sonst fehlt etwas in der Bundesliga. Die ist nämlich ohne das Revier-Duell nur halb so schön."

Das Revierderby sei "immer wieder ein großartiges Fest. Voller Rivalität und Emotionen. Schlichtweg die Mutter aller Derbys", so der ehemalige Nationalspieler. Großkreutz sieht im Gang ins deutsche Fußball-Unterhaus allerdings auch eine Chance für die Königsblauen: "Vielleicht tut denen ein Neuanfang mal ganz gut." Mit Verweis auf die ganz besonderen Erfahrungen, die er selbst im Duell BVB gegen S04 sammeln durfte, schließt Großkreutz: "Deshalb mein tatsächlich ernsthafter Wunsch: Kommt bald zurück, Denn nix ist geiler als dieses Derby."

Großkreutz spielte mit Borussia Dortmund zwölfmal das Revierderby. Dabei feierte er mit dem BVB vier Siege, kassierte sechs Pleiten und spielte zweimal remis.

BVB, News - Lukasz Piszczek und Edin Terzic verabschieden sich - Marco Reus: "Hatten heute emotionale Momente"

Borussia Dortmund hat am 34. Spieltag auch das siebte Bundesligaspiel in Folge gewonnen und schließt die Saison 2020/21 auf Platz drei ab. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:1 (1:0). Es war zugleich die letzte Partie im Profibereich von Lukasz Piszczek, der die Westfalen als Kapitän aufs Feld führte und den Klub nach elf Jahren verlassen wird.

Edin Terzic bestritt sein letztes Spiel als BVB-Trainer. Terzic wird in der kommenden Saison als Co-Trainer unter Marco Rose fungieren.

"Wir hatten heute emotionale Momente", sagte BVB-Kapitän Marco Reus bei Sky . "Leider gehen ein paar Spieler, die unglaublichen Eindruck in der gesamten Bundesliga und ihren jeweiligen Vereinen hinterlassen haben. Das macht einen auch traurig."

