Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Konkurrenz bei Gregor Kobel, neues Heimtrikot vorgestelt

Konkurrenz bei Gregor Kobel, Michael Zorcs Gedanken zum Gräfe-Aus und ein neues Heimtrikot. Die BVB-News zum Saisonfinale.

BVB, Gerücht: Dortmund bekommt wohl Konkurrenz bei Gregor Kobel

Der BVB will sich im Sommer nach einem neuen Keeper umsehen. Zuletzt kristallisierste sich dabei Stuttgarts Gregor Kobel als aussichtsreichster Kandidat heraus. Wie die Bild nun erfahren haben will, gibt es bislang aber noch kein konkretes Angebot für den 23-Jährigen, weshalb sich nun auch Klubs aus der englischen Premier League nach Kobel erkundigen sollen.

Einem Wechsel, um den nächsten Karriereschritt gehen zu können, soll Kobel offen gegenüberstehen. Bedingung: Beim neuen Klub muss er Stammtorwart sein. Als Nummer eins bei einem Champions-League-Klub würde er fast automatisch auch in der Hierarchie der Schweizer Nationalmannschaft nach oben rutschen.

Weil Kobel einen langfristigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel hat, muss aber auch der VfB mitspielen. Stuttgart wird seine Nummer eins deshalb wohl nur ziehen lassen, wenn die Ablöse stimmt. Diese soll dem Vernehmen nach bei 15 Millionen Euro liegen.

BVB gegen Bayer Leverkusen: Alles zur Übertragung

Am 34. Spieltag der Bundesliga erwartet am Samstag, 22. Mai, Borussia Dortmund das Team von Bayer Leverkusen. Der Ball im Signal-Iduna-Park rollt zum Abschluss der Saison ab 15.30 Uhr.

BVB, News: Marcel Schmelzer denkt nicht ans Karriereende

Marcel Schmelzer wird den BVB nach dieser Saison verlassen, die Zeit des 33-Jährigen in Dortmund endet nach insgesamt 16 Jahren: 2005 war er von Magdeburgs U17 zur U19 des BVB gewechselt. Obwohl er seit langem aufgrund einer Knie-OP ausfällt und sportlich beim BVB schon lange keine Rolle mehr spielte, will Schmelzer offenbar weitermachen: "Nach schwierigen Monaten mache ich Fortschritte, und es sind binnen kürzester Zeit sogar große Fortschritte, sodass ich optimistisch bin, im Spätsommer wieder auf dem Rasen arbeiten zu können."

Seine Reha will er derweil beim BVB fortsetzen. Für Dortmunds Boss Michael Zorc überhaupt kein Thema: "Es ist für uns selbstverständlich, dass wir Marcel die Gelegenheit geben, seine Reha beim BVB auch über das Ende dieser Saison hinaus weiterzuführen und sie hier abzuschließen", sagte er am Freitag. Deshalb werde "Schmelle" am Samstag auch nicht verabschiedet. Und: "Es ist schon jetzt der Wunsch aller handelnden Personen, Marcel Schmelzer im Anschluss an seine Karriere beim BVB einzubinden und ihn nach Kräften dabei zu unterstützen, seinen großen Erfahrungsschatz an den Nachwuchs weiterzugeben."

Schmelzer kommt im BVB-Trikot auf insgesamt 367 Einsätze (7 Tore, 34 Vorlagen).

BVB, News: Zorc bezeichnet Gräfe-Aus als "Witz"

Schiedsrichter Manuel Gräfe erfährt im Kampf um eine Fortsetzung seiner Karriere in der Bundesliga rund um seinen vielleicht letzten Auftritt weiterhin lautstarke Unterstützung. "Ich reihe mich gern ein in die große Schar von Verantwortlichen, Trainern, Spielern und Fans, die den Deutschen Fußball-Bund bitten möchte, das eigene Handeln zu reflektieren", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc am Freitag.

Der BVB empfängt am Samstag Bayer Leverkusen, es wird wohl Gräfes letztes Spiel als Referee sein, weil er die vom DFB festgeschriebene Altersgrenze erreicht hat. "Dass einer der angesehensten Schiedsrichter Deutschlands gegen den Widerstand der breiten Masse nur deshalb in den Zwangsruhestand geschickt wird, weil sein Alter irgendwann um Mitternacht von 47 auf 48 schaltet, halte ich für wenig professionell", sagte Zorc: "Eigentlich ist es ein Witz!"

Übertragbar auf den Leistungssport sei diese Regelung nicht. "Es gibt keine jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Und genauso ist das bei den Schiedsrichtern", sagte der 58-Jährige: "Ich würde mich freuen, wenn die Verabschiedung in Dortmund vom DFB wieder einkassiert werden könnte. Es wäre eine der besseren Entscheidungen des Verbandes und ein Zeichen, dass man in Frankfurt auf die Menschen hört."

Zahlreiche Spieler, Trainer und Funktionäre haben sich bereits für ein Weitermachen von Gräfe ausgesprochen. Neben dem Berliner scheiden auch Guido Winkmann und Markus Schmidt wegen Erreichens der Altersgrenze als Bundesliga-Schiedsrichter im Sommer aus. "Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, dass es nach Leistung gehen sollte", hatte Gräfe zuletzt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF gesagt.

