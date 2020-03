BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Große Konkurrenz bei Eduardo Camavinga, Xavi hätte gerne Jadon Sancho beim FC Barcelona

Eduardo Camavinga steht nicht nur im Fokus der Borussia und Xavi ist ein Fan von Jadon Sancho. Alle News zum BVB.

Die Corona-Pandemie hat auch voll im Griff. Allerdings gibt es am Montag einen kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität: Die Profis trainieren in Kleingruppen wieder.

Neue Gerüchte gibt es um das angebliche Transferziel Eduardo Camavinga: Frankreichs Top-Talent soll auch bei heiß begehrt sein. Und Xavi hätte als Barca-Trainer gerne Jadon Sancho unter seinen Fittichen.

Außerdem: Mats Hummels kassiert gegen Thibaut Courtois eine Niederlage beim virtuellen Basketball.

BVB: Auch Real Madrid will Eduardo Camavinga

Borussia Dortmund gilt als einer der heißesten Anwärter auf die Dienste von Rennes-Talent Eduardo Camavinga. Allerdings bekommt der BVB im Poker um die Zukunft des französischen Nationalspielers massive Konkurrenz: Die Marca berichtet, Camavinga sei bei Real Madrid der Top-Transferkandidat für die kommende Saison.

Reals Chefscout Juni Calafat hätte den Werdegang des 17 Jahre alten Juwels seit drei Jahren verfolgt und man sei bei den Blancos nun überzeugt, dass Camavinga bereit für den Schritt in die spanische Hauptstadt sei. Dort soll er Casemiro im defensiven Mittelfeld Verschnaufpausen geben und zu dessen Nachfolger aufgebaut werden.

Ende Februar hatte France Football berichtet, Borussia Dortmund sei bereit, 50 Millionen Euro Ablöse für Camavinga zu zahlen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc hätten seinen Transfer zur Priorität erklärt. Camavinga solle mit der Aussicht auf viel Spielzeit, einer Besichtigung des Vereinsgeländes sowie des Stadions und der Vorführung eines mehrminütigen und emotionalen Videos von der Dortmunder Südtribüne gelockt werden.

Der französische Juniorennationalspieler debütierte erst in der vergangenen Saison mit gerade einmal 16 Jahren und vier Monaten für Rennes und ist damit der aktuell jüngste Debütant in Europas Top-5-Ligen. Mittlerweile zählt er bei Les Rennais schon zu den Leistungsträgern und stand in der in nur drei von 26 Spielen nicht in der Startelf. Erst im August verlängerte der Linksfuß seinen Vertrag bei Rennes bis 2022.

Xavi will den trainieren und hätte gerne BVB-Angreifer Jadon Sancho

Der ehemalige Barcelona-Star Xavi hat verraten, dass er sich trotz seiner Absage im Januar diesen Jahres, immer noch gut ein Engagement als Cheftrainer bei den Katalanen vorstellen kann. "Es ist klar, dass ich nach Barcelona zurückkehren möchte, ich bin sehr aufgeregt“, erklärte 40-Jährige im Gespräch mit La Vanguardia. "Jetzt, da ich mich selbst als Trainer gesehen habe, denke ich, dass ich den Spielern etwas beibringen kann."

Er betonte allerdings, dass es dann keine "vergiftete Atmosphäre rund um die Kabine" geben dürfe und dass er nicht mitten in einer Saison einsteigen wolle: "Ich habe ihnen (Barcas Verantwortliche, Anm. d. Red.) klargemacht, dass ich mich in einem Projekt sehe, das bei null anfängt und bei dem die Entscheidungen bei mir liegen."

Der Spanier wüsste auch bereits, wie er die Blaugrana verstärken würde. "Ich würde Außenspieler verpflichten, wie Neymar", sagte Xavi und fügte an: "Barca fehlen Flügelspieler, wie sie beispielsweise Bayern hat. Sie bräuchten nicht viele Neuzugänge: Jadon Sancho, Serge Gnabry."

BVB: Mats Hummels verliert gegen Thibaut Courtois im virtuellen Basketball

Mats Hummels trifft auf Thibaut Courtois - allerdings im Basketball. Die beiden Profis duellierten sich am Sonntag in der Simulation NBA2K20, Hummels verlor 50:69. Der BVB-Profi Hummels vertrat dabei die Dallas Mavericks, Real Madrids Torhüter Courtois die Milwaukee Bucks. Auf dem Fußballplatz waren sich die beiden zuvor nie als Kontrahenten begegnet.

Die Begegnung fand im Rahmen der #NBATogether-Kampagne statt. Während der NBA-Pause wegen der Coronakrise wird Courtois jeden Sonntag gegen verschiedene Sportpersönlichkeiten, Prominente und Influencer antreten.

Die Spiele werden auf dem Twitch-Kanal von Thibaut Courtois gestreamt. "Ich bin ein großer NBA-Fan und liebe es, NBA2K zu spielen. Und in Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten und uns bei Laune halten", sagte der belgische Nationaltorhüter.

Coronakrise: BVB trainiert ab Montag wieder

Bundesligist Borussia Dortmund nimmt am Montag das Training wieder auf, lässt allerdings die Spieler nur in Zweiergruppen arbeiten, um das Ansteckungsrisiko aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu reduzieren. Das kündigte Nationalspieler Emre Can in einer Live-Schalte im Sport1-Doppelpass an.

Reguläres Mannschaftstraining findet weiterhin nicht statt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den 36 Profiklubs eine Wiederaufnahme der Teamarbeit aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit frühestens zum 6. April empfohlen.

Bericht: Chelsea zeigt Interesse an BVB-Verteidiger Achraf Hakimi

Der hat angeblich bezüglich einer Verpflichtung von Achraf Hakimi bei Real Madrid angefragt. Dies berichtet der englische Mirror. Aktuell ist der Marokkaner noch bis Sommer an Borussia Dortmund ausgeliehen.

Zwar sollte Hakimi bei den Königlichen in die erste Mannschaft integriert werden, eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft steht aber offenbar noch aus, nachdem man nicht weiß, ob und wie die aktuelle Saison zu Ende gespielt wird.