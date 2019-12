BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will Jadon Sancho im Winter nicht verkaufen, Salzburgs Trainer rät Erling Haaland zu RB Leipzig

Während sportlich der Sieg in Berlin bestätigt werden soll, kursieren zahlreiche Transfergerüchte um die Dortmunder Offensive.

gewann am vergangenen Wochenende auswärts gegen . Am Samstag soll der nächste Dreier folgen, wenn die Elf von Lucien Favre empfängt.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Rund um den BVB ist nicht nur die Arbeit von Favre ein heiß diskutiertes Thema, sondern auch Transfergerüchte kursieren. So soll Erling Haaland von RB Salzburg ein Kandidat sein und Jadon Sancho mindestens bis zum Sommer bleiben.

Auch BVB-Profi Raphael Guerreiro hätte eine Idee, wer das Stürmerproblem in Dortmund lösen könnte.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Leipzig statt BVB? Jesse Marsch rät Erling Haaland zu RBL

Trainer Jesse Marsch vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg hat seinem begehrten Angreifer Erling Braut Haaland einen Transfer zu RB Leipzig in die Bundesliga nahegelegt.

"Leipzig ist ein toller Verein für jeden Spieler, vor allem für junge und explosive Fußballer, die stark im Umschaltspiel sind. In der Theorie würden Haaland und Leipzig toll zusammenpassen", sagte Marsch im Gespräch mit Omnisport.

Haaland gilt als eines der größten Talente Europas und wurde deswegen in den vergangenen Wochen und Monaten bei zahlreichen Top-Klubs als Neuzugang gehandelt.

Während Borussia Dortmund und noch im Rennen sind, soll der FC Bayern indes aus dem Poker um den 19-jährigen Norweger ausgestiegen sein, wie Bild und Sport Bild am Freitag übereinstimmend berichteten.

BVB: Jadon Sancho soll im Januar nicht wechseln

In Sachen Jadon Sancho brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Einige Quellen behaupten, der Engländer sei unzufrieden und möchte Borussia Dortmund noch im Winter verlassen. Der gilt als aussichtsreicher Kandidat in diesem Szenario, auch Manchester United und der FC Chelsea sind interessiert .

Wie nun jedoch der englische Telegraph berichtet, ist der BVB fest entschlossen, Sancho bis zum Saisonende zu halten. Die Dortmunder sollen demnach der Meinung sein, dass das Wintertransferfenster schwierig sei, um den maximalen Preis für Sancho erzielen zu können - und der soll bei weit über 100 Millionen Euro liegen.

BVB vs. Fortuna Düsseldorf: Alle Infos zur -Übertragung

Am 14. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf Fortuna Düsseldorf. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 7. Dezember, um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

BVB-Keeper Roman Bürki verteidigt Coach Lucien Favre

Torhüter Roman Bürki vom Bundesligisten Borussia Dortmund nimmt seinen angeschlagenen Trainer Lucien Favre aus der Schusslinie. "Wenn die Resultate nicht stimmen, gerät der Trainer als Erster unter Druck. Aber wenn du als Mannschaft eine Trainer-Entlassung zulässt, ist das auch eine unglaubliche Niederlage für dich als Sportler", sagte der Schweizer im WAZ -Interview: "Der Trainer ist nicht auf dem Platz. Der ist nicht dafür zuständig, dass wir 100 Prozent geben, das müssen wir selbst hinbekommen."

Der bisherige Saisonverlauf, der einer Achterbahnfahrt gleicht, passe keineswegs zum Anspruch: "Wir lügen uns nicht in die Tasche und können natürlich nicht zufrieden sein." Der Rückstand des BVB auf den Tabellenführer beträgt nach 13 Spieltagen fünf Punkte.

"Froh Nikolos!" - BVB-Trainer Lucien Favre sorgt für großen Lacher

BVB offenbar an Rhian Brewster vom FC Liverpool interessiert

Borussia Dortmund soll offenbar an Liverpool-Talent Rhian Brewster Interesse zeigen. Das berichtet das englische Fußball-Portal Football Insider. Demnach sollen die Reds planen, den 19-Jährigen abzugeben. Eine Leihe bereits in diesem Winter sei vorstellbar.

Auch Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach sowie , Aston Villa und aus gehören zu den Interessenten. Der Stürmer kommt in Liverpool vorrangig in der U23 zum Einsatz.

BVB-Stürmersuche: Raphael Guerreiro empfiehlt Dortmund PSG-Spieler Edinson Cavani

Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund empfiehlt seinem Verein die Verpflichtung eines Stoßstürmers in der Winterpause. Aktuell verfügt der BVB mit Paco Alcacer lediglich über einen gelernten Stürmer.

"Ein Typ wie Edinson Cavani würde helfen", sagte Guerreiro gegenüber 19:09 - der schwarzgelbe Talk . Cavani spielt seit 2013 für und erzielte in 289 Pflichtspielen 195 Tore.

Vor seinem Wechsel nach Dortmund spielte Guerreiro mit seinem Ex-Klub FC Lorient mehrmals gegen Cavanis PSG.