BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund offenbar an Liverpools Rhian Brewster interessiert, Raphael Guerreiro schlägt Edinson Cavani als neuen Stürmer vor

Im Winter soll ein neuer Stürmer den BVB verstärken. Raphael Guerreiro schlägt einen PSG-Profi vor, während man offenbar an Brewster interessiert ist.

hofft am Samstag auf einen weiteren Erfolg im Heimspiel gegen . Der wiedergenesene Paco Alcacer bietet dabei eine weitere Möglichkeit in der Offensive.

Die Verletzungsanfälligkeit des Spaniers hat den BVB dazu bewegt, im Winter im Sturm nachzulegen. Liverpools Rhian Brewster scheint dabei das Interesse der Borussia geweckt zu haben.

Auch BVB-Profi Raphael Guerreiro hätte eine Idee, wer das Stürmerproblem in Dortmund lösen könnte.

Außerdem: Ein wildes Gerücht aus um Nicolas Tagliafico von Amsterdam.

Borussia Dortmund offenbar an Rhian Brewster vom interessiert

Borussia Dortmund soll offenbar an Liverpool-Talent Rhian Brewster Interesse zeigen. Das berichtet das englische Fußball-Portal Football Insider. Demnach sollen die Reds planen, den 19-Jährigen abzugeben. Eine Leihe bereits in diesem Winter sei vorstellbar.

Auch Ligakonkurrent sowie , Aston Villa und aus gehören zu den Interessenten. Der Stürmer kommt in Liverpool vorrangig in der U23 zum Einsatz.

BVB-Stürmersuche: Raphael Guerreiro empfiehlt Dortmund PSG-Spieler Edinson Cavani

Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund empfiehlt seinem Verein die Verpflichtung eines Stoßstürmers in der Winterpause. Aktuell verfügt der BVB mit Paco Alcacer lediglich über einen gelernten Stürmer.

"Ein Typ wie Edinson Cavani würde helfen", sagte Guerreiro gegenüber 19:09 - der schwarzgelbe Talk. Cavani spielt seit 2013 für und erzielte in 289 Pflichtspielen 195 Tore.

Vor seinem Wechsel nach Dortmund spielte Guerreiro mit seinem Ex-Klub FC Lorient mehrmals gegen Cavanis PSG.

BVB: 60-Millionen-Euro Angebot für Ajax' Nicolas Tagliafico?

Der BVB soll offenbar an Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam interessiert sein. Wie die Online-Ausgabe der argentinischen Zeitung El Intransigente berichtet, sollen die Borussen sogar schon ein Angebot abgegeben haben.

Der 27-jährigen Linksverteidiger ist dem BVB nach Angaben der Zeitung offenbar 60 Millionen Euro wert. Tagliafico soll in Dortmund zudem rund 15 Millionen Euro Gehalt bekommen, fast doppelt so viel wie in Amsterdam.

Beim niederländischen Doublesieger besitzt Tagliafico noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Auch die Roma soll am Argentinier Interesse zeigen.

Das Gerücht um die horrende BVB-Offerte dürfte allerdings mit Vorsicht zu genießen sein. Immerhin wäre Tagliafico beinahe doppelt so teuer wie der bisherige BVB-Rekordtransfer Mats Hummels: Er kostete im vergangenen Sommer 30,5 Millionen Euro.

Winterwechsel zum BVB? Salzburg-Torjäger Erling Haaland hat offenbar 20-Millionen-Euro-Klausel

Erling Braut Haaland darf RB Salzburg im Winter trotz laufenden Vertrags bis 2023 offenbar für die festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro verlassen. Das berichtet die Bild .

Borussia Dortmund soll ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 19-jährigen norwegischen Stürmers haben. Abgesehen von Paco Alcacer verfügt Dortmund aktuell über keinen klassischen Stürmer.

Angeblich soll dieses Defizit mit einem Winter-Transfer behoben werden. Der Shootingstar soll in den Fokus gerückt sein, nachdem Wunschkandidat Mario Mandzukic von offenbar abgesagt hat.

Exklusiv: Chelsea rechnet sich große Chancen auf Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho aus

Europa-League-Sieger rechnet sich nach Informationen von Goal und SPOX große Chancen auf eine Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund aus. Die Blues sind optimistisch, im Werben um den englischen Nationalspieler den Premier-League-Rivalen auszustechen und bereit, für Sancho eine klubinterne Rekordablösesumme zu zahlen.

Borussia Dortmund: Wieder 3-4-3 gegen Fortuna Düsseldorf? Alcacer zurück, Schmelzer fällt aus

Borussia Dortmund kann im -Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag wohl wieder auf die zuletzt angeschlagenen Julian Weigl und Paco Alcacer zurückgreifen. Das berichtet der kicker.

Weiter heißt es, dass auch der zu Wochenbeginn pausierende Akanji wieder zurück ist, während Marcel Schmelzer mit einem Muskelfaserriss gegen die Fortuna ausfällt.

Das Blatt berichtet zudem, dass das Favre-Team wieder im 3-4-3-System auflaufen könnte. Darin könnte Weigl (für den gesperrten Hummels) neben Zagadou und Akanji in der Dreierkette beginnen.