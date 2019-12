BVB, News und Gerüchte: 60-Millionen-Euro-Offerte für Ajax' Tagliafico? Hakimi-Rückkehr zu Real offenbar geklärt

Der BVB zeigt offenbar Interesse an Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam - dabei soll die Borussia bereit sein, eine Mega-Ablöse zu zahlen.

Am Samstag trifft der BVB in der auf und hat die Chance, einen weiteren Schritt aus der Ergebniskrise zu machen. Dabei können die Borussen wohl wieder auf Torjäger Paco Alcacer zurückgreifen. Bei der Suche nach einer Alternative für den Spanier, soll Salzburgs Erling Haaland ins Visier der Borussia geraten sein und könnte sich im Winter zu einem echten Schnäppchen entwickeln.

Während der Fokus am Samstag auf dem Sportlichen liegt, reißt das Wechseltheater um Jadon Sancho nicht ab. Nun hat auch der sein Interesse am BVB-Juwel bekundet. Auch die Zukunft von Real-Leihgabe Achraf Hakimi soll bereits geklärt sein,

Zu den Spekulationen um die beiden BVB-Stars gesellt sich nun ein wildes Transfergerücht um Nicolas Tagliafico von Amsterdam.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: 60-Millionen-Euro Angebot für Ajax' Nicolas Tagliafico?

Der BVB soll offenbar an Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam interessiert sein. Wie die Online-Ausgabe der argentinischen Zeitung El Intransigente berichtet, sollen die Borussen sogar schon ein Angebot abgegeben haben.

Der 27-jährigen Linksverteidiger ist dem BVB nach Angaben der Zeitung offenbar 60 Millionen Euro wert. Tagliafico soll in Dortmund zudem rund 15 Millionen Euro Gehalt bekommen, fast doppelt so viel wie in Amsterdam.

Beim niederländischen Doublesieger besitzt Tagliafico noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Auch die Roma soll am Argentinier Interesse zeigen.

Das Gerücht um die horrende BVB-Offerte dürfte allerdings mit Vorsicht zu genießen sein. Immerhin wäre Tagliafico beinahe doppelt so teuer wie der bisherige BVB-Rekordtransfer Mats Hummels: Er kostete im vergangenen Sommer 30,5 Millionen Euro.

BVB: Achraf Hakimi kehrt im Sommer wohl zu zurück

Die Zukunft von BVB-Flügelflitzer Achraf Hakimi ist offenbar geklärt. Nach Informationen der Marca soll der Marokkaner nach seiner zweijährigen Leihe bei im Sommer 2020 zu Real Madrid zurückkehren.

Real-Coach Zinedine Zidane scheint fest mit dem 21-Jährigen, der sich mit dem Spanier Dani Carvajal ein Duell um den Stammplatz in der Abwehrreihe liefern soll, zu planen.

Winterwechsel zum BVB? Salzburg-Torjäger Erling Haaland hat offenbar 20-Millionen-Euro-Klausel

Erling Braut Haaland darf RB Salzburg im Winter trotz laufenden Vertrags bis 2023 offenbar für die festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro verlassen. Das berichtet die Bild .

Borussia Dortmund soll ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 19-jährigen norwegischen Stürmers haben. Abgesehen von Paco Alcacer verfügt Dortmund aktuell über keinen klassischen Stürmer.

Angeblich soll dieses Defizit mit einem Winter-Transfer behoben werden. Der Shootingstar soll in den Fokus gerückt sein, nachdem Wunschkandidat Mario Mandzukic von offenbar abgesagt hat.

Exklusiv: Chelsea rechnet sich große Chancen auf Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho aus

Europa-League-Sieger FC Chelsea rechnet sich nach Informationen von Goal und SPOX große Chancen auf eine Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund aus. Die Blues sind optimistisch, im Werben um den englischen Nationalspieler den Premier-League-Rivalen auszustechen und bereit, für Sancho eine klubinterne Rekordablösesumme zu zahlen.

Borussia Dortmund: Wieder 3-4-3 gegen Fortuna Düsseldorf? Alcacer zurück, Schmelzer fällt aus

Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag wohl wieder auf die zuletzt angeschlagenen Julian Weigl und Paco Alcacer zurückgreifen. Das berichtet der kicker.

Weiter heißt es, dass auch der zu Wochenbeginn pausierende Akanji wieder zurück ist, während Marcel Schmelzer mit einem Muskelfaserriss gegen die Fortuna ausfällt.

Das Blatt berichtet zudem, dass das Favre-Team wieder im 3-4-3-System auflaufen könnte. Darin könnte Weigl (für den gesperrten Hummels) neben Zagadou und Akanji in der Dreierkette beginnen.

BVB (Borussia Dortmund): Jürgen Klopp äußert sich zu Gerüchten um Jadon Sancho

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool wollte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Everton am Mittwochabend (21.15 Uhr) nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund äußern.

"Er ist ein sehr guter Spieler, aber ich habe keine Ahnung, woher diese Gerüchte kommen. Von uns jedenfalls nicht, denn wir sprechen niemals darüber", erklärte Klopp.

Und der ehemalige BVB-Coach weiter: "Wenn wir daran beteiligt wären, würde es niemand wissen, außer eine Person, die nicht darüber sprechen würde. Es gibt nichts zu sagen. Ich weiß, wie das klingt, aber ich kann es nicht ändern."

