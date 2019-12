BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr alle Infos rund um die Übertragung der Bundesliga.

Am 14. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 7. Dezember, um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Der bisherige Saisonverlauf von Borussia Dortmund gleicht einer Achterbahnfahrt, zuletzt verschaffte sich das Team von Lucien Favre durch den 2:1-Sieg bei wieder etwas Luft.

"Wir lügen uns nicht in die Tasche und können natürlich nicht zufrieden sein", sagte BVB-Torhüter Roman Bürki im Hinblick auf die derzeitige Tabellensituation. Aktuell beträgt der Rückstand des BVB auf den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach fünf Punkte.

Nun ist Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf gefragt. Sichert sich der BVB die wichtigen drei Punkte?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf heute Nachmittag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem versorgen wir euch mit allen Informationen zu unserem LIVE-TICKER, den Aufstellungen beider Teams sowie den Highlights bei DAZN.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV verfolgen

Die schlechte Nachricht vorweg: Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. zeigen das Bundesliga-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen.

Dafür wird BVB vs. Fortuna heute live im Pay-TV gezeigt. Das Bezahlfernsehen ist Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Bundesliga am Samstag live und in voller Länge erleben wollt.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV

Um beim Kräftemessen zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf live dabei zu sein, müsst Ihr den Bezahlsender Sky einschalten. Nur Sky zeigt Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf live im TV.

Da die Nutzung von Sky nicht kostenlos ist, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr die heutige Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf live verfolgen wollt.

In welchem Format ihr das Duell verfolgt, bleibt Euch überlassen: Entweder schaut Ihr Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live im Einzelspiel oder Ihr verfolgt die Begegnung zusammen mit allen anderen Spielen des Samstagnachmittags in der Konferenz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Start der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky in der Konferenz:

Art der Übertragung : Konferenz

: Konferenz Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung : 14 Uhr

: 14 Uhr Moderatorin : Jessica Libbertz

: Jessica Libbertz Experte : Didi Hamann

: Didi Hamann weitere Spiele in der Konferenz: Gladbach vs. Bayern, Augsburg vs. Mainz, Leipzig vs. Hoffenheim, Freiburg vs. Wolfsburg

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM verfolgen

Im Hinblick auf die TV-Übertragung ist Sky die einzige Anlaufstelle - das gleiche gilt auch für die Übertragung via LIVE-STREAM: Der Bezahlsender überträgt BVB vs. Fortuna heute in zwei verschiedenen LIVE-STREAMS:

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt BVB vs. Düsseldorf heute via LIVE-STREAM verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky bestens aufgehoben. Der Pay-TV-Sender überträgt Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Auch dort habt Ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz? Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches bereits abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Handy, Tablet, Laptop/Computer und Co. - Die kostenlose Sky-Go-App könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM

Falls Ihr über kein Sky-Abonnement verfügt, empfehlen wir Euch Sky Ticket, um die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf heute live verfolgen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB vs. Fortuna Düsseldorf in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Sky Ticket: Die Kosten des Sportpakets im Überblick

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar

9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar Das Tagesticket: einmalig 9,99 Euro / 24 Stunden nutzbar

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: So seht Ihr die Highlights

Wer die Übertragung der Partie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf im TV oder im LIVE-STREAM verpasst hat, kann sich im Nachgang ganz bequem die Highlights der Begegnung bei DAZN anschauen.

Der Streamingdienst lädt bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie eine ausführliche Zusammenfassung auf die Online-Plattform. So erlebt Ihr alle kritischen Szenen, alle Tore und alle Entscheidungen zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf noch einmal in den Bundesliga-Highlights bei DAZN .

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu BVB vs. Düsseldorf. Der Streamingdienst Eures Vertrauens zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Und das sogar komplett kostenlos!

Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen. So erlebt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie zahlreiche Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge bei DAZN.

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Hier gibt's die kostenlose DAZN-App:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen vom BVB und von Fortuna Düsseldorf bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu BVB vs. Fortuna Düsseldorf an!

In unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene, keine kritische Entscheidung und natürlich auch keinen Treffer. Während der gesamten 90 Minuten bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal bestens über das Spielgeschehen in Dortmund informiert.

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Entweder Ihr schaut dafür auf der Website von Goal vorbei oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App hier herunter: