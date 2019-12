BVB, News und Gerüchte: Preisschild für Emre Can steht wohl fest, Klopp spricht über Jadon Sancho

Der BVB am Mittwoch: Juve hat ein Preisschild um Emre Can gehängt, zudem spricht Jürgen Klopp über einen Transfer von Jadon Sancho nach Liverpool.

steht in der momentan auf Platz fünf, einen Zähler hinter dem . Der BVB muss am kommenden Wochenende gegen ran.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Großes Thema ist derzeit die Personalie Jadon Sancho. Zuletzt verriet Experte Jan-Aage Fjörtoft, dass der junge Engländer beim auf der Wunschliste steht. Nun mischte sich auch Jürgen Klopp auf Nachfrage in den Transferpoker ein und gab seine Sicht der Dinge zu bekennen.

Trotz des 2:1-Sieges in Berlin ist das Gebilde des BVB noch nicht sattelfest. Wir erklären, warum. Außerdem: Emre Can kostet den BVB bei einem möglichen Transfer offenbar mehr als ursprünglich gedacht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB zeigt Interesse an Emre Can: Juve legt offenbar Preisschild fest

Bundesligist Borussia Dortmund muss bei einem Transfer von Juventus-Mittelfeldspieler Emre Can offenbar rund 40 Millionen Euro auf den Tisch legen. Dies berichtet Calciomercato .

Demnach soll die Höhe des Preisschildes nicht wie zuletzt von der Bild berichtet bei 20 Millionen Euro, sondern gar bei doppelt so viel liegen. Immerhin wäre die Ablösesumme noch zehn Millionen Euro billiger, als die in Cans Ausstiegsklausel festgeschriebene Summe von 50 Millionen Euro.

Der BVB ist angeblich nicht der einzige Klub, der sich für die Dienste des Juve-Reservisten interessiert. Auch der FC Bayern, , PSG und denken laut italienischen Medien über eine Offerte nach.

Ein Wintertransfer könnte durchaus wahrscheinlich sein, immerhin will sich Can für die ins Rampenlicht spielen.

BVB (Borussia Dortmund): Jürgen Klopp äußert sich zu Gerüchten um Jadon Sancho

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool wollte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Everton am Mittwochabend (21.15 Uhr) nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund äußern.

"Er ist ein sehr guter Spieler, aber ich habe keine Ahnung, woher diese Gerüchte kommen. Von uns jedenfalls nicht, denn wir sprechen niemals darüber", erklärte Klopp.

Und der ehemalige BVB-Coach weiter: "Wenn wir daran beteiligt wären, würde es niemand wissen, außer eine Person, die nicht darüber sprechen würde. Es gibt nichts zu sagen. Ich weiß, wie das klingt, aber ich kann es nicht ändern."

BVB: Marco Reus, Mats Hummels und Co. besuchen Kinderklinik

Ex-Bundesliga-Profi Jan-Aage Fjörtoft: Jadon Sancho will BVB im Winter verlassen - Wechsel zum FC Liverpool?

Der FC Liverpool scheint offenbar Favorit auf eine Verpflichtung von -Star Jadon Sancho von Borussia Dortmund im Winter zu sein. Dies will Experte Jan-Aage Fjörtoft von einer "sehr guten Quelle" erfahren haben.

Demnach dränge der 19-Jährige auf einen vorzeitigen Abschied in der Winterpause, während BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Bundesliga-Spiel gegen (2:1) noch das Gegenteil behauptet hatte.

BVB: Mario Mandzukic sagt offenbar ab - kommt jetzt Erling Haaland?

Borussia Dortmund will im Winter nachrüsten und einen Backup für Paco Alcacer verpflichten. Sportdirektor Michael Zorc und Vereinsboss Hans-Joachim Watzke räumten jüngst Fehler in der Kaderplanung ein. Wunschkandidat Mario Mandzukic will nach Informationen der Bild aber nicht zum BVB wechseln. Der kroatische Stürmer habe der Borussia bereits eine Absage erteilt.

Mandzukic ist bei Juventus außen vor: Unter Trainer Maurizio Sarri kam der 33-Jährige noch zu keinem Einsatz in dieser Saison. In den letzten zehn Ligaspielen stand er nicht einmal mehr im Kader. Ein Wechsel im Winter gilt als sicher. Angeblich sind auch der FC Bayern München und Manchester United an Mandzukic interessiert.

Die verfahrene Situation beim BVB: Ein toxisches und unsouveränes Gebilde

Trainerdiskussion, Disziplinlosigkeiten, Formschwächen, Inkonstanz - die derzeitige Situation bei Borussia Dortmund ist in mehrerlei Hinsicht verfahren. Ob einzig eine Entlassung von Coach Lucien Favre schon für Besserung beim BVB sorgen würde, ist zweifelhaft.