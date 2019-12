BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Favre hadert mit Chancenverwertung, Hummels mit Handverletzung

Favre hadert nach der Niederlage gegen Hoffenheim mit der Dortmunder Chancenverwertung und findet dabei deutliche Worte. Alle BVB-News am Samstag.

Bei der letzten Hinrundenpartie gegen die TSG Hoffenheim dominierte der BVB das Spielgeschehen und sah lange wie der klare Sieger aus. Durch zwei späte Gegentore stehen die Borussen jedoch mit leeren Händen dar.

Lucien Favre haderte im Anschluss vor allem mit der schlechten Chancenverwertung seiner Mannschaft. Bereits nach der ersten Halbzeit musste der Trainer zudem Mats Hummels aufgrund einer Handverletzung auswechseln. Derzeit ist noch unklar, wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird.

Auch neben dem Platz lief es für die Westfalen alles andere als rund. So droht den Anhängern der Schwarz-Gelben nach erneuten Schmähungen gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp in Sinsheim eine mehrjährige Blocksperre.

Hier gibt es alle News rund um am heutigen Samstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB - Lucien Favre hadert mit Chancenverwertung: "Das ist dumm"

Trainer Lucien Favre hadert nach der Niederlage des BVB gegen die TSG Hoffenheim mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. Dabei fand der Schweizer ungewohnt drastische Worte.

Im ZDF -Interview erklärte Favre, es sei "so einfach" gewesen, "das 2:0 zu machen, das 3:0 zu machen. Das ist unglaublich, das ist dumm - das müssen wir klar sagen." Beim letzten Hinrundenspiel in Sinsheim sahen die Dortmunder lange wie der klare Sieger aus, ehe Andrej Kramaric und Sargis Adamyan das Spiel in acht Minuten drehten.

Favre hatte dementsprechend wenig Verständnis dafür, dass seine Mannschaft das Spiel noch aus der Hand gab: "Wir hatten das Spiel im Griff, total im Griff - und wir machen nur nicht unsere Torchancen. Klare Torchancen. Wir haben fünf, sechs, wenn wir besser spielen."

Den 62-jährigen Fußballlehrer störte dabei außerdem die zu komplizierte Spielweise des BVB. "Vorher haben wir große Gelegenheiten, einfache Gelegenheiten, und wir spielen falsch. Wir schießen, statt zu flanken - und das macht den Unterschied. Das sind Dummheiten manchmal", beklagte Favre.

BVB: Mats Hummels nach Spiel gegen Hoffenheim mit Handverletzung

Innenverteidiger Mats Hummels musste bei der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim mit einer Handverletzung ausgewechselt werden. Der 31-Jährige war zuvor bei einem Kopfballduell unglücklich gelandet.

"Wir wissen nicht, was los ist mit Mats, er ist in die Klinik – ich weiß nicht, ob die Hand gebrochen ist", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Anschluss an das Spiel dem ZDF . Hummels gab derweil auf Instagram eine leichte Entwarnung: "Die Hand ist gut verpackt, vermutlich hatte ich noch Glück im Unglück."

BVB droht Blocksperre nach erneuten Hopp-Schmähungen im Spiel gegen Hoffenheim

Die Fans des Bundesligisten Borussia Dortmund sind beim Gastspiel bei der TSG Hoffenheim erneut negativ aufgefallen . Die Anhänger der Westfalen entrollten zu Beginn der zweiten Halbzeit zahlreiche Banner mit Beleidigungen gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp, zudem stimmten sie verschiedene Schmählieder gegen den 79-Jährigen an.

Damit droht dem BVB für die kommenden drei Gastspiele in Sinsheim eine Sperre des Gästeblocks durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die Anhänger des Vizemeisters hatten Hopp bei vorherigen Duellen der beiden Vereine bereits mehrmals beleidigt, was der Investor auch schon in mehreren Fällen zur Anzeige gebracht hatte.

