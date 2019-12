BVB, News und Gerüchte: Zorcs Sonderlob für Trio, Reus äußert sich zur EM-Auslosung

Gegen Hertha BSC feierte der BVB ein wichtiges Erfolgserlebnis. Dabei imponierten Sportdirektor Michael Zorc vor allem drei Dortmunder Akteure.

Nach drei sieglosen Spielen feierte der BVB am Samstag einen wichtigen Sieg bei . Dabei zählte auch der zuletzt in die Kritik geratene Jadon Sancho zu den Torschützen. Sportdirektor Michael Zorc hob ihn danach besonders hervor, aber auch zwei weitere BVB-Akteure erhielten ein Sonderlob.

Außerdem: Marco Reus äußert sich zur deutschen EM-Hammergruppe und Ex-BVB-Spieler Subotic zur Trainerdebatte um Lucien Favre.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Sportdirektor Michael Zorc verteilt Sonderlob: "Mannschaft hat verstanden"

Durch den Auswärtserfolg bei Hertha BSC fand der BVB wieder zurück in die Spur. Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich im Gespräch dem kicker zufrieden mit der Vorstellung der Schwarz-Gelben: "Die Mannschaft hat verstanden, dass es nur geht, wenn alle brutal zusammenstehen."

Besonders Thorgan Hazard und der zuletzt häufig kritisierte Jadon Sancho imponierten Zorc. Der 57-Jährige nannte die beiden Torschützen exemplarisch für die leidenschaftliche Defensivleistung.

Auch Dan-Axel Zagadou, gegen Hertha erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf, erhielt ein Sonderlob des Sportdirektors: "Dan-Axel hat ein tolles Spiel gemacht", lobte Zorc den Franzosen in der Mixed-Zone: "Er hat das hervorragend gemacht - wie schon gegen Mönchengladbach."

BVB-Star Marco Reus über EM-Auslosung: "Megageil, besser geht's nicht"

Marco Reus hat sich am Rande der Stiftungsgala der Spielerberateragentur "SportsTotal" in Köln zu den deutschen Gruppengegnern und bei der geäußert. "Megageil, besser geht's nicht", schwärmte der 30-Jährige zur Hammergruppe für das DFB-Team.

Es sei "schon Wahnsinn, weil du alles dafür tust, um in der Quali Erster zu werden. Und dann spielst du gegen den Welt- und den Europameister."

Trotz hochkarätiger Gegner sieht der BVB-Star keinen Grund, den Kopf frühzeitig in den Sand zu stecken: "Man will sich immer mit den Besten messen. Irgendwann würden wir wahrscheinlich eh auf sie treffen, von daher ist es nicht so schlimm."

Ex-BVB-Spieler Neven Subotic zur Trainerdiskussion: "Keiner weiß, wie es weitergeht"

Neven Subotic von hat sich zur Diskussion um BVB-Coach Lucien Favre geäußert. "Keiner weiß, wie es weitergeht, wie lange es weitergeht", sagte Subotic beim "Doppelpass" auf Sport 1: "Das ist eine eklige Situation für die Mannschaft, den Trainer und für den Verein."

Der 30-Jährige Abwehrspieler stand zwischen 2008 und 2018 bei der Borussia unter Vertrag.

Julian Brandt vom BVB im Interview: "Es geht ja nicht um den Trainer"

hat in Unterzahl mit 2:1 bei Hertha BSC gewonnen und damit BVB-Trainer Lucien Favre Luft verschafft. Nach dem Sieg in Berlin sprach Julian Brandt in der Mixed Zone des Olympiastadions mit der Presse.

Im Interview äußert sich Brandt zum Kampf in Unterzahl, zur starken Anfangsphase und der Diskussion um Favre.