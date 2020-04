BVB - Cristian Ramirez über geplatzten Transfer zu Borussia Dortmund: "Ein harter Schlag"

2011 hatte Cristian Ramirez die Chance, sich in einem Probetraining bei Borussia Dortmund zu beweisen. Der BVB-Transfer scheiterte trotz Angebot.

Der ecuadorianische Nationalspieler Cristian Ramirez hat im Gespräch mit Estadio TV über seinen geplatzten Transfer zu gesprochen. Im Sommer 2011 absolvierte der linke Verteidiger von Independiente del Valle ein Probetraining beim BVB, trotz eingereichter Offerte sei ein Transfer jedoch am Veto von Klubbesitzer Michel Deller gescheitert.

"Ich erinnere mich noch gut daran. Ich ging dorthin, um mit ihnen zu trainieren. Ich war mit mehreren wichtigen Spielern dort und da war auch Trainer Jürgen Klopp", erzählte Ramirez. Er überzeugte den damaligen BVB-Trainer mit seinen Leistungen, sodass der Bundesligist ein Angebot unterbreitete.

- Ramirez über geplatzten BVB-Transfer: "Ein harter Schlag"

Trotz der Aussicht auf weitere Bonuszahlungen kam es allerdings nicht zum Transfer in die Bundesliga: "Sie haben einen Vertrag an Independiente geschickt, die meinen Spielerpass besaßen, aber die Verhandlungen scheiterten schließlich. Michel Deller wollte mich nicht gehen lassen", so Ramirez, der betonte: "Es war ein harter Schlag."

Nach zwei Jahren wechselte Ramirez dennoch in die Bundesliga. Bei und dem konnte sich der Außenverteidiger jedoch nicht durchsetzen. Über Ferencvaros Budapest ist Ramirez inzwischen beim FK Krasnodar gelandet.