BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Rückkaufklausel bei Real-Schreck Alexander Isak, Shon Weissmann will kommen

Alexander Isak und Shon Weissmann - ist dies das BVB-Sturmduo der Zukunft? Alle News zu Borussia Dortmund.

Hinter liegt keine gute Woche: Dem Aus im bei (2:3) folgte die Hiobsbotschaft des wochenlangen Ausfalls von Kapitän Marco Reus.

Der Blick soll sich aber nun wieder nach vorne richten, denn in der wartet mit dem Duell mit gleich die nächste schwierige Aufgabe auf Shootingstar Erling Haaland und Co.

Neues gibt es derweil von der Stürmerfront: Shon Weissmann möchte gerne im BVB-Dress stürmen und Alexander Isak könnte wohl unter bestimmten Bedingungen zurückkehren.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News heute am Freitag.

Wolfsberg-Torjäger Shon Weissmann will für den BVB stürmen

24 Tore und drei Vorlagen in 26 Spielen - Shon Weissmann spielt beim österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC eine herausragende Saison. Der Nationalspieler Israels hat für die Zukunft hohe Ambitionen und möchte laut eigenen Angeben den Weg gehen, den vor ihm in diesem Winter Borussia Dortmunds neuer Starstürmer Erling Haaland genommen hat.

Weissmann erklärt in der Krone, er werde "alles" dafür tun, in Zukunft für einen Top-Klub zu stürmen. Der 23-Jährige konkretisierte sogar: "Und dann ein Wechsel zu Dortmund, im Sturm gemeinsam mit Haaland - das wär was."

Vor dieser Saison war er ablösefrei von Maccabi Haifa nach Wolfsberg gewechselt. Dort steht Weissmann noch bis 2021 unter Vertrag.

BVB besitzt offenbar eine Rückkaufklausel für Alexander Isak

Borussia Dortmund hat sich offenbar eine Rückkaufklausel bei Alexander Isak gesichert. Das berichtet Sport1 . Demnach könnte der BVB den Stürmer für weniger als 30 Millionen Euro zurückholen.

Isak verließ die Schwarz-Gelben erst im vergangenen Sommer Richtung , wo ihm in dieser La-Liga-Saison bereits sechs Treffer gelangen. Allein fünf Tore erzielte er in diesem Jahr.

Die Dortmunder haben dem Bericht zufolge außerdem den Vorteil des Matching Rights auf ihrer Seite. Das heißt, sie erfahren von den möglichen Angeboten anderer Vereine und können entsprechend reagieren. Isaks eigentliche Ausstiegsklausel beläuft sich auf 70 Millionen Euro.

Kai Havertz schwärmt von Julian Brandt: "Im Moment der beste Spieler beim BVB"

Bayer Leverkusens Shootingstar Kai Havertz hat auf das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund vorausgeblickt und im Zuge dessen von BVB-Star Julian Brandt geschwärmt.

Brandt, der vor der Saison 2019/20 von Leverkusen in den Signal-Iduna-Park gewechselt war, und Havertz sind gute Freunde. Umso mehr freut sich der 20-Jährige auf das Duell mit seinem alten Weggefährten, den Havertz in Top-Form erwartet. "Sancho und Haaland spielen auch nicht so schlecht, aber im Moment ist er der beste Spieler bei Dortmund", so Havertz im Gespräch mit dem kicker .

Das Pokal-Aus bei Werder Bremen ist für Borussia Dortmund doppelt bitter: Kapitän Marco Reus fällt aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Adduktorenbereich wochenlang aus. Welche Konsequenzen hat das?

💬 #Favre zur Verletzung von @woodyinho : "Ich bedauere, dass Marco einen Monat ausfällt. Er ist sehr wichtig für unsere Mannschaft, aber das können wir jetzt nicht ändern. Wir haben andere Alternativen, die viel Qualität haben." #B04BVB pic.twitter.com/ChVWiZReOQ — Borussia Dortmund (@BVB) February 6, 2020

