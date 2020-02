BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Kritik nach Leverkusen-Pleite, Kumbulla im Fokus?

Borussia Dortmund offenbart gegen Leverkusen erneut Defensivprobleme. Derweil könnte Marash Kumbulla im Fokus stehen. Alle News zum BVB.

Die Woche hätte für kaum schlechter ausfallen können: Nach dem 2:3 bei im folgte zuletzt die Nachricht über den wochenlangen Ausfall von Kapitän Marco Reus. Und auch bei setzte es eine 3:4-Pleite.

Im Anschluss an die Partie kritisierten die Verantwortlichen und Spieler vor allem das Defensivverhalten der Schwarz-Gelben. Anderenorts scheint der BVB aber offenbar ein Auge auf Marash Kumbulla von Hellas Verona zu werfen.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am heutigen Sonntag!

BVB lässt Marash Kumbulla von Hellas Verona beobachten

Der albanische Nationalspieler Marash Kumbulla spielte am Samstagabend für Hellas Verona gegen Juventus groß auf, erzielte sogar einen wieder aberkannten Treffer. Während der Begegnung soll der Defensivspieler dabei laut Tuttosport gleich von mehreren Klubs auf der Tribüne beobachtet worden sein.

Neben Verantwortlichen von Borussia Dortmund soll der 20-Jährige auch von den Premier-League-Klubs und sowie von Bundesligist gescoutet worden sein.

BVB-Neuzugang Emre Can kritisiert Defensivverhalten nach 3:4-Pleite in Leverkusen

Borussia Dortmunds Winterneuzugang Emre Can hat nach der 3:4-Niederlage des BVB bei Bayer 04 Leverkusen das Verhalten der Mannschaft bei einer eigenen Führung kritisiert. Dabei schloss sich der Nationalspieler explizit in diese Kritik ein.

"Die Mannschaft hat extremes Potenzial, aber sie muss eins lernen: Wenn wir in Führung gehen, müssen wir auf gut deutsch gesagt dreckiger sein und auch mal ein Foul ziehen", sagte Can kurz nach Spielende am Sky -Mikrofon : "Wir führen, spielen schönen Offensivfußball, aber defensiv müssen wir alle zusammen besser spielen."

BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im Interview: "Wenn man sich so doof anstellt, kann man keine Spiele gewinnen"

Nach der 3:4-Niederlage von Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen waren die BVB-Verantwortlichen ziemlich bedient. Entsprechend klare Worte fand anschließend in der Mixed Zone daher auch Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB.

Kehl bemängelte dabei die teilweise fehlende Ernsthaftigkeit in der Defensive und stellte klar, dass es ein Problem der Spieler auf dem Platz selbst sei. HIER GEHTS ZUM INTERVIEW .

Leverkusen gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Dortmund

Borussia Dortmund hat nach der Pokalpleite von Bremen auch in der einen bitteren Rückschlag kassiert. Der BVB musste sich bei Bayer Leverkusen trotz zweimaliger Führung in einem wahren Offensivspektakel mit 3:4 (2:2) geschlagen geben. Die Torserie von Dortmunds Jungstar Erling Haaland ging in der BayArena nach zuletzt acht Toren in vier Pflichtspielen außerdem zu Ende.

HIER GEHTS ZUM SPIELBERICHT .

Borussia Dortmund: Noch keine Angebote für Jadon Sancho

Beim ganzen Hype um Erling Haaland rücken die derzeit überragenden Leistungen von Jadon Sancho ein wenig in den Hintergrund. Aber auch der Flügelstürmer legt starke Zahlen auf: Sancho war in den vergangenen neun Bundesligaspielen an 16 Toren direkt beteiligt (9 Tore, 7 Vorlagen).

"Jadon ist ein Phänomen. Es ist beeindruckend mit welcher Konstanz er inzwischen seine Top-Leistungen abruft. Und er gönnt sich kaum Pausen auf dem Platz, hilft der Mannschaft auch mit Defensivarbeit. Wie fleißig er ist, nötigt mir größten Respekt ab. Es macht jeden Tag aufs Neue Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzusehen", sagte Zorc in der Welt über den jungen Nationalspieler.

Sanchos Vertrag beim BVB läuft noch bis 2022. Ob er auch über die laufende Saison hinaus noch beim BVB bleiben würde, könne Zorc aktuell "nicht verlässlich beantworten". "Fakt ist: Uns hat bislang kein anderer Verein bezüglich Jadon kontaktiert", sagte Zorc.

Auch die Zukunft von Leistungsträger Achraf Hakimi ist noch nicht geklärt. Der Außenverteidiger ist nur noch bis zum Sommer von ausgeliehen. "Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche mit Real Madrid führen. Die Entscheidung liegt nicht bei uns, aber Achrafs tolle Entwicklung ist natürlich auch in niemandem verborgen geblieben", erklärte Zorc.