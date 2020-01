BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Brasilien-Talente Antony und Everton wohl im Fokus, Alcacer-Abschied hakt

Der BVB bereitet sich wohl schon intensiv auf einen Sommer-Abgang von Jadon Sancho vor und scoutet in Brasilien. Alle News zu Borussia Dortmund.

Mit einem Traum-Einstand bescherte Erling Haaland dem BVB in Augsburg (5:3) drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Am Freitagabend wartet mit dem 1.FC Köln (20.30 live auf DAZN ) der nächste Gegner auf das Team von Lucien Favre.

Paco Alcacer wird beim Duell mit dem FC wohl keine Hauptrolle spielen, vielmehr soll der Spanier noch im Januar abgegeben werden. Alleine am passenden Angebot mangelt es aktuell offenbar.

Indes feilen die BVB-Verantwortlichen hinter den Kulissen wohl schon an der Verpflichtung eines Ersatzes für Jadon Sancho, der Dortmund im Sommer verlassen dürfte.

BVB: Zwei mögliche Sancho-Nachfolger aus im Visier?

Jadon Sancho wird Borussia Dortmund im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Auf der Suche nach einem Nachfolger hat der BVB nun wohl zwei Youngsters aus Brasilien im Visier.

Laut Sport Bild hat der Bundesligist Interesse an dem 19-jährigen Antony vom FC Sao Paulo und dem 23-jährigen Everton von Gremio Porto Alegre. Mit beiden Parteien soll es schon Gespräche gegeben haben.

Antony ist brasilianischer U23-Nationalspieler und war im vergangenen Jahr bereits Stammkraft bei Sao Paulo. Everton, der seit Monaten mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht wird, hat schon 14 A-Länderspiele für Brasilien absolviert.

BVB hat offenbar Interesse an Rennes-Juwel Eduardo Camavinga

Borussia Dortmund wirft offenbar ein Auge auf Mittelfeld-Supertalent Eduardo Camavinga von . Das berichtet die Sport Bild .

Demnach sei man sich beim BVB zwar bewusst, dass so ziemlich jeder europäische Top-Verein an dem 17-Jährigen interessiert ist, hoffe aber darauf, Camavinga mit der Aussicht auf regelmäßige Spielpraxis von einem Wechsel zu Schwarz-Gelb überzeugen zu können.

Camavinga, der bei Rennes bereits Stammspieler ist und eine wichtige Rolle in der spielt, soll rund 50 Millionen Euro kosten.

Borussia Dortmund: Manuel Akanji darf BVB wohl verlassen

Borussia Dortmund will seinen Kader in den kommenden Monaten offenbar weiter verkleinern. Wie die Sport Bild berichtet, steht neben erwartbaren Namen wie Jacob Bruun Larsen und Marcel Schmelzer auch Manuel Akanji auf der Streichliste.

Demzufolge dürfe der Schweizer, der erst im Januar 2018 vom für 21 Millionen Euro zu den Dortmundern gewechselt war, den Verein bei einem passenden Angebot verlassen. Das überrascht, denn Akanji ist unter Trainer Lucien Favre oftmals trotz einiger Wackler und einer Formkrise gesetzt und stand in 26 von 27 Pflichtspielen über 90 Minuten auf dem Platz.

BVB: Wohl noch kein passendes Angebot für Paco Alcacer

Nach der Nichtberücksichtigung gegen den FC Augsburg verdichten sich die Anzeichen, dass Paco Alcacer keine Zukunft bei Borussia Dortmund hat. Eine Lösung ist nach Informationen der Bild jedoch nicht in Sicht, da kein passendes Angebot vorliege.

Demnach würde der BVB den Spanier am liebsten noch im Winter abgeben, was auch im Sinne von Alcacer wäre. Gerüchte um einen Wechsel zum , oder seien allerdings abgekühlt, da Dortmund nicht an einer Leihe interessiert sei und auf eine Ablöse von 30 Millionen Euro dränge.

Hinzu kommt das Gehalt des 26-Jährigen in Höhe von sechs Millionen Euro, das die Suche nach einem Abnehmer erschwert. Alcacer steht noch bis 2023 beim BVB unter Vertrag.

