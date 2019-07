BVB: Besiktas möchte Shinji Kagawa halten - kommt auch Andre Schürrle?

Shinji Kagawa und Andre Schürrle haben beim BVB keine Zukunft mehr. Besiktas scheint nun interessiert, das Duo in die Türkei zu holen.

Der türkische Spitzenklub möchte gerne auch in der kommenden Spielzeit auf den zuletzt ausgeliehenen Shinji Kagawa von setzen. In der wird außerdem über ein Interesse an Andre Schürrle berichtet.

"Wir sähen Kagawa in der nächsten Saison gerne bei uns", sagte Besiktas-Boss Fikret Orman gemäß Fotomac über den japanischen Spielmacher.

BVB: Besiktas neben Kagawa auch an Schürrle interessiert?

Die Rückrunde der abgelaufenen Saison verbrachte Kagawa bereits in Istanbul, kam dabei in 14 Spiel zu vier Toren und zwei Assists. Beim BVB hat er unter Trainer Lucien Favre keine Zukunft mehr.

Auch Andre Schürrle dürfte nach dem Ende seiner Fulham-Leihe keine Rolle in den Planungen der Schwarz-Gelben spielen. Fotomac berichtet nun, dass auch der Weltmeister auf der Liste von Besiktas stehe.