BVB: Hazard-Poker mit Gladbach läuft gut, Favre glaubt an Bürki-Einsatz - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Auch Gladbachs Sportchef Max Eberl rechnet mitterweile damit, dass Thorgan Hazard im Sommer nach Dortmund wechselt. Alle BVB-News.

Am Samstag ab 15.30 Uhr zählt es! tritt dann am 34. Spieltag der bei an und will dem FC Bayern doch noch die Meisterschale wegschnappen. Die Münchener, die zwei Punkte Vorsprung auf den BVB haben, spielen zeitgleich zuhause gegen .

Wegen der deutlich besseren Tordifferenz der Bayern könnte Dortmund nur dann jubeln, wenn man selbst in Gladbach gewinnt und der FCB gegen Frankfurt verliert. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gibt sich vor dem Saisonfinale dennoch optimistisch - und ist selbst überrascht darüber.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Derweil hat die U19 des BVB eine Vorentscheidung im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den Nachwuchs des Erzrivalen Schalke 04 zwar verpasst, sich aber dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse verschafft. Bei den Schalkern führten die Dortmunder am Mittwochabend bis kurz vor Schluss mit 2:1, mussten dann aber doch noch den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen.

Positives gab es im Werben um Thorgan Hazard aus Mönchengladbach zu vernehmen. Die Verhandlungen um einen Transfer des Angreifers laufen gemäß Fohlen-Sportchef Max Eberl in Richtung Vollzug.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Hier gibt's alle BVB-News der vergangenen Woche im Überblick:

Max Eberl rechnet mit Hazard-Transfer zum BVB

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass sich Gladbach mit dem kommenden Gegner Borussia Dortmund in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Transfer von Thorgan Hazard, der seinen Abschied von den Fohlen bereits verkündet hat, befinde.

Eberl ließ dabei durchblicken, dass ein Wechsel des Belgiers zum BVB zustande kommen wird: "Es würde mich sehr überraschen, wenn es zwischen Dortmund und uns keine Einigung geben würde."

Zorc hofft im Fernduell mit dem FC Bayern auf "Dynamiken"

🗯 #Zorc: "Es geht auch um Dynamiken, die entstehen! Wenn wir früh in Führung gehen würden, würde es direkt etwas auslösen. Wir wissen aber, dass Bayern in der Pole Position ist."#BMGBVB pic.twitter.com/J7w4olv53C — Borussia Dortmund (@BVB) 16. Mai 2019

Plötzlich Patzer! Warum ist die BVB-Abwehr auf einmal so anfällig?

Unter dem Druck des Gewinnen-Müssens hat Borussia Dortmund seine Leichtigkeit der Hinrunde mit einer defensiven Instabilität ersetzt, die in den letzten Wochen mehr als einen Trend darstellt. Wie lässt sich diese Anfälligkeit in der BVB-Defensive begründen?

BVB: Das sagen Favre und Zorc zum Titel-Finale

BVB bangt vor Saisonfinale um Keeper Roman Bürki - Favre glaubt an Einsatz

Roman Bürki verließ am Donnerstag beim Training vorzeitig den Platz, doch Trainer Lucien Favre glaubt an einen Einsatz des Torhüters von Borussia Dortmund beim Saisonfinale in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach

"Wir werden es Freitag sehen, aber es sollte okay sein", sagte Favre auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag.

BVB-Geschäftsführer Watzke vor Titelfinale optimistisch

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geht trotz zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München optimistisch in den 34. Spieltag am Samstag.

"Meine Hoffnung wird jeden Tag größer. Ich bin selber ganz verwundert, weil ich eigentlich ein Skeptiker bin“, sagte Watzke am Mittwoch bei der Auszeichnung des Deutschen Fußball Botschafters in Berlin. "Ich habe das Gefühl, dass wir vor großen Dingen stehen. Ich kann es auch nicht erklären.“

Nur bei einem Sieg in Gladbach und gleichzeitiger Heimniederlage der Bayern gegen Frankfurt würde Dortmund noch den Meistertitel gewinnen.

BVB: U19 verspielt Vorentscheidung in Halbfinale gegen Schalke

Die U19 von Borussia Dortmund hat im Hinspiel des Halbfinals um die Deutsche A-Juniorenmeisterschaft ein 2:2 beim Nachwuchs von Erzrivale Schalke 04 geholt.

Bis kurz vor Schluss führte die U19 des BVB nach Toren von Tobias Raschl und Emre Aydinel mit 2:1, ehe den Königsblauen in der 94. Minute durch Rene Biskup noch der Ausgleich gelang.

Eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug ins Endspiel haben die Dortmunder damit vergeben, dennoch ist das 2:2 eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse, das am kommenden Montag (18:45 Uhr) steigt. Im anderen Halbfinale stehen sich der und der gegenüber, das Hinspiel in Stuttgart endete 0:0.

BVB: Mario Götze verrät Ernährungs-Clou

Mario Götze ist aktuell in Top-Verfassung, spielt wohl seine beste Saison seit langem. Dass es auch körperlich so gut läuft, liegt wohl auch an einem Ernährungs-Clou, wie der BVB-Star nun verriet.

Götze sei jetzt "ein Flexitarier", sagte er der Bild und erklärte: "Ich esse zu Hause nur vegan und clean. Wenn ich auswärts speise, ernähre ich mich nur von auserwähltem Fleisch oder Fisch." Künstliche Zusatzstoffe oder Zucker lässt der 26-Jährige dabei ganz weg, Wert legt er vor allem auf Proteine aus Nüssen, Bohnen, Quinoa, Tofu und Hafer.

BVB-PK vor Gladbach

Die Pressekonferenz des BVB vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach findet am Donnerstag um 13 Uhr statt.

Dortmunds Trainer Lucien Favre wird dann unter anderem Auskunft über die Personalsituation des Tabellenzweiten geben.

Borussia Dortmund: Julian Brandt will in die

Julian Brandt macht seinen Verbleib in Leverkusen wohl stark von der Qualifikation für die Champions League abhängig. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, ist Brandt ein Ziel für Borussia Dortmund, sollte die Werkself die Königsklasse verpassen. Sein Vertrag besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Weiteren Medienberichten zufolge sind der BVB und der FC Liverpool die Top-Favoriten auf den Transfer von Julian Brandt.