BVB, News: Mats Hummels mit deutlicher Selbstkritik nach Niederlage gegen Bayern

Mats Hummels zeigt sich nach seinen Fehlern bei der 2:3-Niederlage des BVB gegen den FC Bayern selbstkritisch.

"Eine ganz unglückliche Niederlage für uns und ein extrem gebrauchter Tag für mich. Erst der dicke Fehler vor dem 1:1 und dann noch sehr unglücklich den Elfer zum 2:3 verursacht", schrieb Hummels am Tag nach dem Spitzenspiel bei Instagram.

Hummels hatte vor dem 1:1 als letzter Mann den Ball an Thomas Müller verloren und konnte seinen Kumpel auch im folgenden Laufduell nicht stoppen, sodass Robert Lewandowski den Ausgleich erzielen konnte. Mit einem umstrittenen Handspiel verschuldete der 32-jährige Innenverteidiger später dann den Elfmeter, den Lewandowski zum Endstand verwandelte.

BVB News: Bellingham droht Geldstrafe und Sperre

Jude Bellingham droht nach seiner scharfen Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München offenbar eine harte Strafe vom DFB.

Gegen den jungen BVB-Spieler wurde von Schiedsrichterbeobachter Marco Haase eine Strafanzeige nach angeblicher "Beleidigung, Nachrede und Verleumdung" durch Bellingham.

Der Engländer hatte nach dem Spiel beim norwegischen TV-Sender Viaplay auf die strittigen Szenen mit dieser Aussage für Aufsehen gesorgt: "Was erwarten Sie, wenn Sie einem Schiedsrichter, der schon einmal in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland übertragen?" Auch der DFB-Kontrollausschuss ermittelt bereits.

2014/15 gab es bereits einen ähnlichen Fall in der Bundesliga. Damals hatte Wolfsburg-Star Kevin de Bruyne einen Balljungen von Eintracht Frankfurt beschimpft und anschließend aufgrund von "Unsportlichem Verhalten in der Form eines krass sportwidrigen Verhaltens" mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro belegt. Diese Strafe dürfte laut kicker das Maximum in der Bundesliga sein und somit auch für Bellingham drohen.

Zusätzlich könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Sperre kommen. Für unsportliches Verhalten sieht die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB Sperren von bis zu sechs Monaten vor. Da Bellingham seine Aussagen jedoch nach Ende des Spiels tätigte, könnte das Strafmaß dem Bericht zufolge gemildert werden.

BVB (Borussia Dortmund), News - Emre Can übt Schiri-Kritik: "Darf einfach nicht passieren"

Mittelfeldspieler Emre Can von Borussia Dortmund hat sich am Tag nach dem 2:3 gegen den FC Bayern kritisch über die Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer geäußert.

"So ein tolles Spiel von beiden Mannschaften, das dann durch so eine Entscheidung zugunsten von Bayern entschieden wird. Das darf einfach nicht passieren", sagte Can am Sonntag dem YouTube-Kanal des BVB.

Dortmund hatte es "einfach nicht verdient, das Spiel zu verlieren", so der Nationalspieler weiter. Can monierte zudem, dass vor allem in Duellen mit den Bayern immer wieder die Unparteiischen spielentscheidende Rollen einnehmen.

"Ich habe den Eindruck, seitdem ich hier bin, ist es schon ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass es immer gegen Bayern passiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da muss sich jeder mal hinterfragen, wo da der Fehler ist", erklärte Can.

BVB heute - Trotz Niederlage: Watzke verteilt Lob an die Mannschaft

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Mannschaft des BVB trotz der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern im Spitzenspiel am Samstag gelobt.

"Mentalität und Einstellung" befand Watzke im kicker als "klasse". "Das Spiel war beste Werbung für den deutschen Fußball."

Dennoch fühle sich die Niederlage "nicht gut an", so Watzke weiter. "Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt", betonte er.

BVB, News zu Borussia Dortmund - Rummenigge verrät: Bayern hatte Brandt auf dem Zettel

Karl-Heinz Rummenigge hat verraten, dass der FC Bayern in der Vergangenheit Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund hatte. "Grundsätzlich haben wir den auch mal gescoutet. Er hat zu der U17-Nationalmannschaft gehört", erklärte der 66-Jährige bei Bild TV.

Brandt sei nicht der einzige Spieler auf der Scoutingliste der Münchner gewesen. So beobachtete der Rekordmeister auch den heutigen FCB-Star Joshua Kimmich und einen weiteren überraschenden Kandidaten, wie Rummenigge verriet: "Neben Brandt waren Kimmich und Selke interessant."

Während es Brandt aus der Jugend des VfL Wolfsburg zunächst zu Bayer Leverkusen und dann nach Dortmund zog, wechselte der heutige Herthaner Davie Selke von der U17 der TSG Hoffenheim zu Werder Bremen. Mit Kimmich setzten die Bayern aus Rummenigges Sicht jedoch auf das richtige Pferd: "Unser Scout Michael Reschke hat sich zum Glück auf Kimmich konzentriert."

