Berater Matthias Sammer soll den Verantwortlichen von -Vizemeister zu einer Verpflichtung von Juventus Turins Stürmer Mario Mandzukic geraten haben. Dies berichtet die Bild. Demnach habe Sammer den Vorschlag im Gespräch mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc "zur Diskussion gestellt". Beide hätten "interessiert" darauf reagiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mandzukic beim BVB im Gespräch ist. Bereits vor einem Jahr kursierten entsprechende Gerüchte, auch damals soll Sammer der Initiator gewesen sein. Er kennt den kroatischen Vize-Weltmeister noch aus gemeinsamen Zeiten beim . 2018 entschieden sich die Dortmunder allerdings für einen Transfer von Barcelonas Paco Alcacer.

Angesprochen auf seine angebliche Empfehlung, meinte Sammer bei Eurosport zunächst spöttisch: "Ich habe Messi, Ronaldo und Griezmann empfohlen." Er ergänzte: "Michael Zorc ist der Manager. Was die Kaderthematik betrifft, wird alles gemeinsam besprochen. Mit Sebastian Kehl und natürlich auch Aki Watzke. Wir diskutieren querbeet und überlegen, was die Mannschaft besser machen könnte. Mandzukic war schon letztes Jahr eine Never-Ending-Story und wurde falsch interpretiert."

Zur Mandzukic-Meldung passt allerdings, dass die Borussia nach den Verpflichtungen von Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt für die neue Saison noch noch einen neuen Stürmer sucht.

