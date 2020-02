BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Sonderrechte im El-Kababri-Poker, Emre Can vorgestellt

Emre Can ist nun ein Borusse, Bruun Larsen dagegen ein Hoffenheimer. Goal verrät, wie der El-Kababri-Poker laufen soll. Alle BVB-News und -Gerüchte.

(BVB) trifft am Samstagnachmittag auf . Goal liefert alle Informationen zum Spiel live im TV und LIVE-STREAM - in diesem Artikel.

Der BVB will gegen die Eisernen aus der Haupstadt die Tabellenspitze nicht aus den Augen verlieren. Am Tag nach dem Deadline Day 2020, an dem man nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wurde, muss der BVB eigentlich einen Sieg landen.

Wunschspieler Emre Can ist nun ein Borusse, er erhält die Rückennummer 27. Nach Paco Alcacer verlässt auch Jacob Bruun Larsen den Signal Iduna Park. Außerdem: Achraf Hakimis Zukunft ist wohl entschieden.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Samstag.

BVB pokert wohl um Hotman El Kababri: So läuft der Deal

Am Deadline Day des Winter-Transferfensters ist nach der Verpflichtung von Emre Can ein wenig untergegangen, dass sich der BVB offenbar in bedient hat. Nach Informationen der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws und der Ruhr Nachrichten haben sich die Dortmunder die Transferrechte an Hotman El Kababri gesichert.

Das bedeutet, dass der BVB den 20-jährigen Rechtsverteidiger in den kommenden 18 Monaten ablösefrei zu sich holen kann. El Kababri wechselte am Freitag von zum SV Zulte-Waregem und unterzeichnete dort einen Vertrag bis 2021 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Die Ruhr Nachrichten schreiben, es sei künftig möglich, dass El Kababri bei der U23 des BVB in der Regionalliga West Spielminuten sammeln soll, falls es in Waregem für ihn nicht genügend werden sollten. Genauso sei Zukunft bei den Dortmunder Profis denkbar - der BVB jedenfalls hält das Heft des Handelns in der Hand.

BVB nach Stürmertausch im Winter-Transferfenster: Ob das den Fehler behebt …

Dem BVB sind auf dem Winter-Transfermarkt mit den Verpflichtungen von Haaland und Can zwei beachtliche Transfers gelungen. Ein Risiko bleibt dennoch.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Der BVB gegen Union Berlin - so lautet das Spiel von Borussia Dortmund am 20. Spieltag der . Anpfiff der Partie zwischen den Schwarz-Gelben und den Eisernen im Signal Iduna Park ist am Samstag um 15.30 Uhr.

BVB - Einfach Emre: Cans lustige Vorstellung bei Borussia Dortmund

BVB: Emre Can kommt von nach Dortmund

Borussia Dortmund hat den deutschen Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin verpflichtet. Am Freitag verkündeten sowohl der BVB als auch Juve den Transfer auf ihren Online-Kanälen.

Can, der beim BVB die Rückennummer 27 erhält, bestand im Laufe des Vormittags den Medizincheck beim Vizemeister der Bundesliga. Dortmund leiht den 26-Jährigen zunächst für eine Gebühr von einer Million Euro bis Saisonende aus. Im Sommer greift bei Erfüllen bestimmter Parameter eine Kaufpflicht, die Can fest an den BVB bindet. Die Schwarz-Gelben müssen dann weitere 25 Millionen Euro in drei Jahresraten nach Turin überweisen.

Jacob Bruun Larsen wechselt vom BVB nach Hoffenheim

Offensivspieler Jacob Bruun Larsen wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Dortmund zur TSG Hoffenheim. Das gaben beide Vereine am Deadline Day offiziell bekannt.

Der 21-Jährige unterschreibt bei der TSG einen Vertrag bis Sommer 2024. "Wir haben nach intensiven Überlegungen Jacobs Bitte um Freigabe entsprochen und wünschen ihm bei seiner neuen Station alles Gute. Seinen sportlichen Weg werden wir weiterhin genau verfolgen“, wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert.

